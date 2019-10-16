Это будет легендарно: Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу «Матрицы 4», передает Variety. О том, кого именно в грядущем фильме Ланы Вачовски сыграет 46-летний американец, на данный момент не сообщается.

Ранее в каст проекта вошли уже легендарные для франшизы Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс (им предстоит вновь исполнить роли Нео и Тринити соответственно), а также Яхья Абдул-Матин II («Черное зеркало», «Рассказ служанки», «Аквамен», «Мы»), который, по информации СМИ, сыграет в картине одного из главных персонажей.

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Сценарием грядущего фантастического фильма — помимо Вачовски, создательницы оригинальной трилогии — занимаются писатель Александр Хемон и автор «Облачного атласа» Дэвид Митчелл. Продюсирует ленту Грант Хилл («Титаник»), давний знакомый Ланы по все той же «Матрице». Операторское кресло досталось Джону Толлу, двукратному лауреату премии «Оскар» («Храброе сердце», «Легенды осени»). Съемки ленты, как ожидается, начнутся 10 февраля 2020 года на территории Чикаго.

Ранее Вачовски подчеркивала, что в 2019-м идеи, исследуемые ей в популярной саге, выглядят максимально актуальными: «Большинство идей, которые я и Лилли (соавтор предыдущих частей «Матрицы» — «Газета.Ru») исследовали 20 лет назад о нашей реальности стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями».

Подробности сюжета боевика до сих пор держатся в строжайшем секрете, однако — если верить слухам — его создатели рассчитывают «не просто создать» новую «Матрицу», а «расширить» популярную киновселенную. Премьера картины состоится не ранее 2021 года.

Нил Патрик Харрис известен на весь мир по роли Барни Стинсона в культовом ситкоме «Как я встретил вашу маму», выходившем с 2005-го по 2014 год. Помимо выдающегося перевоплощения в обаятельного бабника (сам актер является открытым геем), в его резюме можно найти участия в таких популярных проектах, как «Звездный десант» Пола Верховена, «Исчезнувшая» Дэвида Финчера, а также сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья», в котором Нил исполнил главную роль (а если учитывать специфику истории его персонажа — то сразу несколько главных ролей).

К слову, компанию Харрису, Ривзу, Мосс и Абдул-Матину II в четвертой «Матрице» может составить Джада Пинкетт Смит («Опустевший город», «Соучастник»), появлявшаяся в предыдущих частях франшизы — «Перезагрузке» и «Революции», где она сыграла Найоби. Согласно прессе, в настоящий момент переговоры между актрисой и продюсерами находятся на одной из ранних стадий, однако создатели фильмы серьезно настроены по поводу возможного участия Смит в грядущем фильме.

Три предыдущих фильма франшизы — «Матрица», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» — заработали в мировом прокате в общей сложности $1,6 млрд. Первая лента серии вышла в 1999 году и была удостоена четырех «Оскаров». Действие саги разворачивается по большей степени в виртуальной реальности — герои не подозревают о своем порабощении машинами, а их тела используют в качестве источника энергии. Человечество во главе с Морфеусом борется за свободу от армии машин, тогда как хакер Нео становится его единственной надеждой на спасение.

Согласно слухам, окончательное решение о необходимости возрождения «Матрицы», не появлявшейся на больших экранах (если не считать всяких юбилейных показов) с начала века, в Warner Bros. приняли, впечатлившись имиджевым и коммерческим успехом серии фильмов о наемном убийце Джоне Уике, которого сыграл все тот же Ривз: трилогия, не располагая каким-то невероятным бюджетом, заработала в мировом прокате в общей сложности без малого $600 млн. Готовность вернуться к роли Нео публично изъявлял и сам Киану, выдвигавший, впрочем, в данном контексте одно важное условие, — вновь надеть черный плащ и темные очки он был готов лишь под контролем Вачовски.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, почему у возрождающейся «Матрицы» есть все шансы на успех.