Император Marvel: Disney кладет все яйца в одну корзину

Руководство компании Disney приняло решение о расширении полномочий главы Marvel Studios Кевина Файги, который теперь займется направлением творческого развития всего контента Marvel, включая комиксы, сериалы и анимационные фильмы.

Помимо этого, было принято решение передать отделы Marvel TV и Marvel Family Entertainment под руководство Marvel Studios, а сам Файги будет осуществлять координацию подотчетных ему департаментов компании под руководством главного креативного директора и сопредседателя Walt Disney Studios Алана Хорна и его коллеги Алана Бергмана.

Первым серьезным шагом к объединению всех подразделений Marvel Entertainment под единым начальством стало отстранение от работы с кинодепартаментом Исаака Перлмуттера после того, как в 2015 году Файги пригрозил покинуть компанию.

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Отмечается, что несмотря на низкие показатели, которые на протяжении долгого времени демонстрировали телепроекты Marvel на ABC, и падение рейтингов шоу на Netflix, прошедшим летом Файги взялся за новую линейку телепродукции, которая должна будет выйти на Disney+.

Новые сериалы будут тесно связаны с киновселенной, над созданием которой Marvel и Disney работали в последние годы. При этом на данный момент неизвестно, как именно подобные нововведения отразятся на действующем главе теледепартамента Marvel Джефе Лоубе.

Серьезность намерений Disney, чьи представители решили провести реорганизацию в управлении Marvel подчеркивают изменения в отделе печатной продукции, прибыль от продажи которой служит топливом для работы кино- и теледепартаментов компании.

Несмотря на то, что Дэн Бакли сохранит позицию президента Marvel Entertainment и продолжит следить за творческим и редакторским развитием, с этих пор он должен будет отчитываться о работе и дальнейших планах непосредственно перед Файги. При этом, в вопросах сделок, продаж, лицензирования, создания игр и организации мероприятий он останется подотчетен Перлмуттеру, который сохранил позицию председателя.

На какое-то время лица, ответственные за творческое развитие Marvel Entertainment сохранят свои должности. Сана Анамат продолжит курировать департамент по разработке персонажей, Честер Цебульски останется главным редактором Marvel Comics, а Стивен Уэкер — главой отдела по созданию контента. Отмечается, что непосредственным начальником Уэкера по-прежнему будет Дэн Бакли.

В конце сентября стало известно, что Файги согласился принять участие в работе над новым фильмом из вселенной «Звездных войн» после переговоров с Хорном и Бергманом.

«Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди открывает новую главу в истории «Звездных войн». Поскольку Файги — большой поклонник саги, этим выдающимся продюсерам имеет смысл поработать над новым фильмом вместе», — прокомментировал такой выбор Хорн.

По мнению ряда СМИ, решение обратиться к главе Marvel, который еще в 2011 году получил от журналистов The New York Times титул «одного из самых могущественных людей в мире кино», могло также быть продиктовано неудовлетворительными сборами фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», а также неоднозначной реакцией поклонников саги на фильм Райана Джонсона «Звездные войны: Последние джедаи».

Предложение Lucasfilm выглядит тем более оправданным, если посмотреть на финансовые показатели самых успешных проектов Marvel, которые вышли под руководством Файги. Так, финальная часть франшизы о команде супергероев «Мстители: Финал» смогла обогнать по сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона, став самым прибыльным фильмом (первое место с учетом инфляции, впрочем, продолжает удерживать картина 1939 года «Унесенные ветром»).

Ожидается, что после выхода в прокат девятой части «Звездных войн», Lucasfilm возьмет перерыв в работе над новыми частями франшизы на два года. Начиная же с декабря 2022 года зрителей ждут еще три части саги. Их авторами станет творческий дуэт Дэвида Бениоффа и Дэниэла Вайса — авторов сверхпопулярного сериала «Игра престолов».