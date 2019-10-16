Император Marvel: Disney кладет все яйца в одну корзину

Все в кучу: Disney дал Кевину Файги полный контроль над Marvel

После ряда успешных проектов Marvel Studios, которые вышли под руководством Кевина Файги, конгломерат The Walt Disney Company назначил его ответственным за координацию всех остальных департаментов Marvel. В частности, теперь Файги займется отделами по выпуску печатной, анимационной и телепродукции Marvel.

Руководство компании Disney приняло решение о расширении полномочий главы Marvel Studios Кевина Файги, который теперь займется направлением творческого развития всего контента Marvel, включая комиксы, сериалы и анимационные фильмы.

Помимо этого, было принято решение передать отделы Marvel TV и Marvel Family Entertainment под руководство Marvel Studios, а сам Файги будет осуществлять координацию подотчетных ему департаментов компании под руководством главного креативного директора и сопредседателя Walt Disney Studios Алана Хорна и его коллеги Алана Бергмана.

Первым серьезным шагом к объединению всех подразделений Marvel Entertainment под единым начальством стало отстранение от работы с кинодепартаментом Исаака Перлмуттера после того, как в 2015 году Файги пригрозил покинуть компанию.

Отмечается, что несмотря на низкие показатели, которые на протяжении долгого времени демонстрировали телепроекты Marvel на ABC, и падение рейтингов шоу на Netflix, прошедшим летом Файги взялся за новую линейку телепродукции, которая должна будет выйти на Disney+.

Новые сериалы будут тесно связаны с киновселенной, над созданием которой Marvel и Disney работали в последние годы. При этом на данный момент неизвестно, как именно подобные нововведения отразятся на действующем главе теледепартамента Marvel Джефе Лоубе.

Серьезность намерений Disney, чьи представители решили провести реорганизацию в управлении Marvel подчеркивают изменения в отделе печатной продукции, прибыль от продажи которой служит топливом для работы кино- и теледепартаментов компании.

Несмотря на то, что Дэн Бакли сохранит позицию президента Marvel Entertainment и продолжит следить за творческим и редакторским развитием, с этих пор он должен будет отчитываться о работе и дальнейших планах непосредственно перед Файги. При этом, в вопросах сделок, продаж, лицензирования, создания игр и организации мероприятий он останется подотчетен Перлмуттеру, который сохранил позицию председателя.

На какое-то время лица, ответственные за творческое развитие Marvel Entertainment сохранят свои должности. Сана Анамат продолжит курировать департамент по разработке персонажей, Честер Цебульски останется главным редактором Marvel Comics, а Стивен Уэкер — главой отдела по созданию контента. Отмечается, что непосредственным начальником Уэкера по-прежнему будет Дэн Бакли.

В конце сентября стало известно, что Файги согласился принять участие в работе над новым фильмом из вселенной «Звездных войн» после переговоров с Хорном и Бергманом.

«Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди открывает новую главу в истории «Звездных войн». Поскольку Файги — большой поклонник саги, этим выдающимся продюсерам имеет смысл поработать над новым фильмом вместе», — прокомментировал такой выбор Хорн.

По мнению ряда СМИ, решение обратиться к главе Marvel, который еще в 2011 году получил от журналистов The New York Times титул «одного из самых могущественных людей в мире кино», могло также быть продиктовано неудовлетворительными сборами фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», а также неоднозначной реакцией поклонников саги на фильм Райана Джонсона «Звездные войны: Последние джедаи».

Предложение Lucasfilm выглядит тем более оправданным, если посмотреть на финансовые показатели самых успешных проектов Marvel, которые вышли под руководством Файги. Так, финальная часть франшизы о команде супергероев «Мстители: Финал» смогла обогнать по сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона, став самым прибыльным фильмом (первое место с учетом инфляции, впрочем, продолжает удерживать картина 1939 года «Унесенные ветром»).

Ожидается, что после выхода в прокат девятой части «Звездных войн», Lucasfilm возьмет перерыв в работе над новыми частями франшизы на два года. Начиная же с декабря 2022 года зрителей ждут еще три части саги. Их авторами станет творческий дуэт Дэвида Бениоффа и Дэниэла Вайса — авторов сверхпопулярного сериала «Игра престолов».