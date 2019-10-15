«Омерзительный эпатаж»: Волочкова прошлась по Серебренникову

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем инстаграме раскритиковала спектакль «Машина Мюллера», который идет в «Гоголь-Центре». Говоря о постановке, режиссером которой является Кирилл Серебренников, бывшая прима Большого театра призналась, что после увиденного долгое время не могла уснуть.

«На мой взгляд, это действие даже спектаклем назвать сложно. Это омерзительный эпатаж, но никак не искусство. По возвращению домой не могла уснуть полночи. Это был шок», — поделилась артистка с подписчиками.

Согласно Волочковой, «Машина Мюллера» — «отвратительное зрелище с отсутствием эстетики и красоты». «Представьте, когда на протяжении всего спектакля — два часа — на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин. Причем абсолютно бесформенных. Скачущих, прыгающих вприсядку. Выглядело это крайне неэстетично, омерзительно и просто дико, простите», — заявила Анастасия.

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В финале поста балерина призвала не сравнивать ее собственные фотографии в социальных сетях, которые некоторые считают провокационными, с тем, что происходит на театральной сцене, являющейся для Волочковой, по ее же словам, святым местом. Также она сообщила, что не досмотрела постановку Серебренникова до конца.

«И после этого перформанса будут осуждать мои шпагаты или фото моего стройного тела в купальниках на пляже. Послушайте. Мы можем делиться фото и видео в соцсетях на своих страницах. Кому не нравится — пролистнут. Но театральная сцена — святое. Для меня — как для балерины — [это] трижды святое место, и непозволительно артистам появляться на ней голыми. Да еще и в таком пошлом виде. <...>

Куда катится мир искусства. Я за любые творческие эксперименты, но не [за] голых артистов на театральной сцене», — подытожила знаменитость.

На официальном сайте «Гоголь-Центра» отмечается, что «Машина Мюллера», дебютировавшая в театре в марте 2016 года, рассказывает о «мировой катастрофе, человеческом теле, театре и неотвратимости любви». В основу спектакля легли пьесы немецкого драматурга и режиссера Хайнера Мюллера «Гамлет-машина» и «Квартет», а также его письма и дневники. Краткий анонс постановки гласит: «Долой счастье подчиненья. Да здравствуют ненависть, презренье, восстание, смерть. Истина откроется вам тогда, когда она ворвется в ваши спальни с ножами мясника».

Ранее — в конце прошедшего лета — Волочкова опубликовала видеообращение к поклонникам и ненавистникам, с иронией предложив им простить ее за шпагаты. Вместе с тем Анастасия заверила, что «не перестанет ими радовать».

«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов, — цитирует звезду ФАН. — Они пишутся многим известным состоявшимся личностям».

Согласно Волочковой, главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах. «Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость, — призвала Анастасия. — Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать».

Незадолго до этого балерина также опровергла сообщения о том, что их роман с певцом Николаем Басковым был фейком. Об этом она рассказала в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

«У меня тогда даже денег не было на отдых на Мальдивах. Коля мне позвонил и спросил, куда я собираюсь поехать на новогодние каникулы, — приводит слова балерины «Телепрограмма». — Он сказал, что оплатит мне поездку. В итоге мы поехали вместе. Провели прекрасную неделю. Мы действительно любили друг друга. Такого прекрасного отдыха в моей жизни никогда не было».

15 октября, когда Баскову исполнилось 43 года, танцовщица тепло поздравила его посредством своего инстаграма: «Дорогой Коленька! С Днем рождения. Я желаю тебе истинных благ и человеческого счастья. Дорожу дружбой и берегу тебя в моем сердце».