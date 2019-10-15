Жестокие допросы: сериал «Когда они нас увидят» дошел до суда

Мини-сериал «Когда они нас увидят», который вышел 31 мая на платформе Netflix, стал одной из самых обсуждаемых премьер сезона. Его придумала, написала и срежиссировала Ава Дюверней — постановщица приключенческого фэнтези «Излом времени». Четырехсерийный проект основан на реальной истории, произошедшей в 1989 году в Нью-Йорке. Тогда пятерых подростков — четырех афроамериканцев и одного латиноамериканца — обвинили в изнасиловании 28-летней белой женщины, которого они не совершали. В 1990-м им назначили тюремные сроки.

Приговоры отменили только 12 лет спустя — после того, как реальный преступник, уже находившийся за решеткой, признался в содеянном. Этот случай стал известен как «Дело бегунов из Центрального парка», а самих фигурантов в прессе окрестили «Пятеркой из Центрального парка».

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В последнем эпизоде «Когда они нас увидят» упоминается методика допроса подозреваемых, разработанная психологом и экс-полицейским Джоном Ридом в 1950-х годах. Сам он скончался еще в 1982-м, однако основанная им компания John E. Reid and Associates до сих пор выпускает учебные материалы и проводит курсы для сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, фирма лицензировала «Технику Рида» для конкурирующей с ней конторы Wicklander-Zulawski & Associates. В течение десятилетий вторая компания предлагала свои услуги по обучению этой методике, но в 2017-м отказалась от нее, сославшись на риск получения ложных признаний в результате неправильного использования подхода.

В сериале название «Техника Рида» звучит в ходе разговора помощницы окружного прокурора Манхэттена Нэнси Райан и детектива, которые вместе работают над «Делом бегунов». Обращаясь к женщине, полицейский отмечает: «Ты выбила из них показания после 42 часов расспросов и принуждений, без еды, перерывов на уборную и родительского надзора. От применения «Техники Рида» повсеместно отказались». На это Райан отвечает, что «ничего не знала о «Технике Рида» и «сделала то, о чем ее попросили».

Спустя четыре месяца после выхода сериала компания John E. Reid and Associates подала иск против Netflix и Дюверней. В заявлении фирмы отмечается, что шоу «Когда они нас увидят» неверно описывает технику допроса, которая на самом деле не предполагает насильственного принуждения. Кроме того, по данным компании, методика по-прежнему активно применяется полицейскими, несмотря на возражения критиков по поводу того, что она может становиться причиной дачи ложных показаний.

В 41-страничном иске утверждается, что сериал нанес компании репутационный ущерб. John E. Reid and Associates потребовала от Netflix отредактировать сцену с упоминанием «Техники Рида» и перестать распространять шоу в его нынешнем виде. Также компания намерена взыскать с онлайн-кинотеатра компенсацию за потерянную прибыль.

Netflix пока не давала публичных комментариев по этому вопросу. В самой жалобе упоминается, что стрим-сервис в ходе переговоров отклонил просьбу о внесении изменений в эпизод.