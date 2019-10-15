Наказание и преступление: отсидевший Петров в «Тексте» Глуховского

Скринлайф 2.0: рецензия на «Текст» по роману Глуховского с Петровым в главной роли

24 октября на экраны выходит фильм режиссера «Салюта-7» Клима Шипенко «Текст» — адаптация романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли. По сюжету студенту Илье Горюнову подбрасывают наркотики, и тот отправляется за решетку на семь лет. После освобождения герой убивает подставившего его полицейского, забирает с тела смартфон — и создает видимость, что он еще жив. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков — о том, насколько удачной получилась первая экранизация книги автора «Метро 2033».

Никогда еще фразу «книга лучше» не было так обидно печатать. Вроде бы исход был предопределен: соедини не самый выдающийся роман неплохого писателя Дмитрия Глуховского, не самого убедительного актера Александра Петрова и так себе режиссера Клима Шипенко — получишь невесть что. Другое дело, что и в романе есть свои моменты, и актер порой удачно попадает в образ, и даже режиссер изредка выдает любопытные вещицы (диалог про Тупака и Высоцкого из его дебютных «Непрощенных» по-советски афористичен).

Опубликованный в 2017-м «Текст», с помощью которого Глуховский избавился от имиджа закоренелого фантаста, работа не из числа слабых. Простой, но увлекательный сюжет с нетривиальными поворотами и яркие, живые персонажи делали книгу как минимум запоминающейся. Читать ее, однако, местами было затруднительно — из-за бесконечной языковой разминки («Мутило. Но сблевать Господь не разрешал»), которая страшно утомляла странице к 20-й.

Из описанной в ней истории должна была выйти или отличная песня группы «Кровосток», или отличное кино, но важно было угадать с исполнителем главной роли. Раскрученный до неприличия Петров вызывал определенные опасения: образ подмосковного паренька Ильи, ни за что отсидевшего семь лет, не слишком вязался с по-лисьи улыбающимся Гришей Измайловым из «Полицейского с Рублевки». К счастью, переживать было ни к чему: то ли актер всерьез принялся нарабатывать на желанный «Оскар», то ли вспомнил детство в Переславле-Залесском, но его выступление — однозначный плюс картины.

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Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019) Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)
Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)

Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)

START Studio

Шипенко в режиссерском кресле смотрелся не менее подозрительно (вообще проект так и просился в руки Тимуру Бекмамбетову, придумавшему формат «скринлайф»). Опыт работы с жанром триллера у него уже имелся, но неудачный. В вышедшей девять лет назад ленте «Кто я?» Александр Яценко из «Аритмии» с опустошенным видом отыгрывал диссоциативную амнезию, спал с Жанной Фриске и бессовестно обманывал зрителя: одна только плашка канала НТВ все расставляла по своим местам. После драмы «Салют-7» Шипенко и вовсе можно было хоронить. В перспективе хороший фильм сгинул под завалами ура-патриотизма и сводился к попытке произнести фразу «мы русские, с нами Бог» в космосе, где звук, как известно, не распространяется.

Каким-то образом следующим в его фильмографии стал «Текст» — остросоциальное кино, исполненное нетерпимости к российским силовым структурам и государственной системе в целом (на это непрозрачно намекает целлофановый пакет с надписью «Русь», вызывающий в памяти олимпийку из «Нелюбви» Андрея Звягинцева). Такая разительная перемена напоминает опыт Юрия Быкова, развернутый на 180 градусов: автора «Майора» и «Дурака» тоже готовы были отлучить от сана после внезапно провластных «Спящих», но, кажется, обошлось.

По части режиссуры здесь все вполне неплохо — и, как водится у Шипенко, есть даже свои жемчужины вроде отлично поставленных сцен досмотра с понятыми и монолога-диалога с мертвой матерью. Все проблемы в фильме исходят от сомнительных сценарных решений — то есть, от самого Глуховского, лично адаптировавшего книгу. Формально экранизация довольно близка к тексту (простите, неизбежный каламбур), но вместе с игрой в большого писателя экран отрезал некоторые ключевые детали и эпизоды, благодаря которым книга засасывала с головой.

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Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019) Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)
Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)

Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)

START Studio

Во время чтения особым удовольствием было наблюдать, как персонажи обрастают мясом и трансформируются из потока мультимедийных данных в сложных живых людей. В ленте от большинства остались одни обрезки. На это можно было бы закрыть глаза, сокращать всегда необходимо, но здесь такой подход лишь усугубляет проблемные стороны книги. «Текст» был написан с сугубо сексисткой позиции (оно и неудивительно в контексте недавних заявлений Глуховского про грудь Кристины Асмус): почти все немногочисленные женские персонажи там могли лишь мечтать о собственной воле. Но если в романе бывшая девушка главного героя Вера все же походила на живого человека со своей правдой, желаниями и, собственно, жизнью, то в усеченном виде она обернулась бездушной сукой, которая не дождалась его из тюрьмы.

Больше всего от этого страдает мотивация Ильи — и как следствие рушится доказательная база основной мысли всей истории: сегодня в смартфон заряжена вся наша жизнь, полный отпечаток души, и при желании с его помощью можно имитировать существование мертвого человека (та же идея убедительнее звучала в романе Кэролайн Кепнес «Ты» и его сериальной адаптации). Нам в принципе забывают объяснить, на кой черт герою понадобилось возиться с телефоном своей жертвы. В книге Илья надеялся потянуть время, чтобы найти деньги на похороны матери. На экране он отвечает на прилетевшее сообщение, кажется, просто так.

Помимо сокращений сюжет зачем-то подвергся и перетасовкам. Фильм выдает пару мощных козырей сильно раньше времени, при этом особенно не делая на них акцент. В результате вместо того, чтобы аккуратно и последовательно менять зрительское отношение к героям, лента вбрасывает однородную горсть фактов, предлагая разгребать их собственноручно.

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Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019) Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)
Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)

Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)

START Studio

Картина Шипенко то куда-то сильно торопится, злоупотребляя параллельным монтажом, то буксует на месте и тратит много времени впустую. Из книги в нее перекочевало нелепое стремление разжевывать все подряд (на бумаге оно испортило многие любопытные образы и метафоры), но сколько бы раз зрителю ни включали отрывки уже произнесенных фраз, без ознакомления с первоисточником понять, что и почему происходит, будет затруднительно.

Главная же проблема носит этический характер. В оригинальном произведении герой хотел убить подбросившего ему наркотики полицейского Петю (отсюда росло подобие достоевщины и кафкианства). Теперь он отнимает чужую жизнь случайно. В рамках неуютной смеси отвращения и жалости (см. «Джокер») зрителя настойчиво склоняют к последнему; финальный гвоздь в крышку этого гроба забивает возмутительная сцена после титров. Растянутый свитерок, донашиваемый за Данилой Багровым, предполагает, что где-то здесь должна присутствовать алогичная симпатия, однако фильм попросту не протягивает соломинок, за которые можно уцепиться. Все это, опять же, осталось в книге.

В итоге бумажный «Текст» оказывается куда более выверенным с драматургической точки зрения; экранный взамен предлагает очень подробную и затянутую порносцену с участием Кристины Асмус (такая себе компенсация). Последнее помимо прочего сулит еще и проблему технического толка. В фильме очень много мата, а в эпизоде с секс-видео еще и крутят фоном настоящее порно. Журналистам показывали версию без цензуры, но прокатные копии, очевидно, будут запиканы и заблюрены. Таким образом от в принципе спорного фильма не останется и живого места.

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Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019) Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)
Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)

Кадры из трейлера фильма «Текст» (2019)

START Studio

Пожалуй, из «Текста» получился бы крепкий релиз для стриминговой платформы — опыт Альфонсо Куарона и Мартина Скорсезе уже доказал, что это ни капли не зазорно. К сожалению, в России такая модель дистрибуции пока что означает почти стопроцентный коммерческий провал. Возможно, что-то изменит грядущий «Сторож» упомянутого выше Быкова, который выйдет одновременно в кино и в сети.

Несмотря на многочисленные промахи, «Текст» по ряду причин все равно остается важным событием. Во-первых, Глуховского давно пора экранизировать (через пару лет должна-таки состояться премьера «Метро 2033»). Во-вторых, он отрадно смотрится в ряду отечественного массового кино, паразитирующего на военных, спортивных и космических достижениях давно несуществующей страны. В-третьих, все это заставляет всерьез задуматься об устройстве вселенной. В 2017-м выходит книга про студента Илью Горюнова, подброшенный полицейскими кокаин и тщетные попытки найти деньги на похороны матери. Ровно через два года журналисту Ивану Голунову, расследующему похоронный бизнес, полиция подбрасывает наркотики и шьет уголовное дело. А спустя еще пять месяцев — кино. Ну прям мистика какая-то.