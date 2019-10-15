Грозился убить и покончить с собой: звезда Marvel судится с женой

Стали известны новые подробности скандального развода актера Джереми Реннера и модели Сонни Пачеко, сообщает TMZ. Артист, известный по роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel, обвинил бывшую жену в том, что она одержима сексом. По его мнению, это ставит под сомнение ее дальнейшее опекунство над их шестилетней дочерью Авой.

Реннер утверждает, что Пачеко отсылала его обнаженные фотографии своему адвокату, чтобы таким образом унизить его.

«У этого была одна цель — вызвать у меня крайнюю степень смущения», — приводит слова актера таблоид.

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Согласно Реннеру, одержимость сексом Пачеко открыто выражена в ее скульптурах, которые он назвал «слишком откровенными» и «тревожными». В ходе судебного разбирательства актер представил в качестве доказательства снимок, где их дочь смотрит на одно из произведений матери. На фотографии видно скульптуру обнаженной женщины.

Накануне с ответными обвинениями выступила сама Пачеко. Она рассказала, что Реннер страдает от алкогольной и наркотической зависимости, и это часто становилось причиной агрессии по отношению к ней. По ее словам, актер даже угрожал ей тем, что покончит с собой. В ходе одного из конфликтов он якобы засунул пистолет себе в рот и грозился выстрелить, если жена не оставит его в покое. В этот момент в соседней комнате находился их ребенок. В заключение бывшая возлюбленная артиста отметила, что запрещенные вещества делали его неуправляемым, поэтому ей приходилось жить в постоянном страхе.

Согласно утверждениям Пачеко, их няня однажды услышала, как Реннер грозился убить жену, а потом совершить самоубийство.

«Лучше, чтобы у Авы не было родителей, чем иметь такую мать, как Сонни», — передала модель слова актера в суде. Кроме того, в юридических документах уточняется, что звезда «Мстителей» часто изменял своей жене и даже приводил других женщин к ним домой.

Реннер и Пачеко подали на развод в 2014 году, спустя десять месяцев после свадьбы. Инициатором развода стала модель. В качестве причины она указала «неразрешимые противоречия». Женщина также потребовала, чтобы актер вернул ее документы, которые якобы украл. В судебных бумагах говорилось, что у него находятся паспорт, свидетельство о рождении и страховое свидетельство жены. Пачеко указала в заявлении, что они заключили брачный контракт, но отметила, что он недействителен из-за «мошенничества» со стороны Реннера.

По-прежнему непонятно, с кем останется жить дочь. Изначально родители договорились о совместной опеке, но сейчас Пачеко борется за право иметь единоличную опеку над их ребенком. В 2016 году модель обвинила экс-супруга в том, что он уклоняется от обязательств выплачивать $13 тыс. в год на содержание Авы. По ее словам, Реннер задолжал в общей сложности $48 367. В эту сумму входят не только оговоренные ранее ими алименты, но и $800 на дошкольное образование девочки, которое также должен оплачивать артист.

Пачеко утверждала, что не хотела доводить дело до суда и пыталась уладить финансовые вопросы со знаменитостью мирно.

Однако последней каплей стало сообщение, которое отправил ей актер: «Не понимаю, почему ты все еще приходишь ко мне за деньгами. У меня нет наличности. Мне жаль, что ты не можешь содержать нашего ребенка на свои триста тысяч».

На фоне разбирательств с бывшей женой в СМИ активно обсуждается будущее Реннера в Marvel. Как сообщают таблоиды, вновь обострившийся скандал может навредить статусу актера, который в апреле этого года получил главную роль в мини-сериале о Соколином глазе, лучнике-виртуозе Клинте Бартоне. Примечательно, что для артиста это уже шестое по счету появление в образе супергероя — ранее его можно было увидеть в первом «Торе», двух частях «Мстителей» и ленте «Первый мститель: Противостояние».

Так, в истории Marvel уже есть один прецедент: в 2018-м компания Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна из-за твитов 2009-2010 годов. В них постановщик шутил на темы насилия и педофилии. После того как это обнаружилось, Ганн поспешил заявить, что «всегда позиционировал себя как провокатор».

«Я снимал кино и шутил на запретные и табуированные темы. Я часто говорил, что за это время изменился сам, изменились моя работа и мой юмор», — сказал Ганн.