Даркнет, закладки и Витя АК-47: Петр Федоров снял фильм о наркотиках

Российский актер и режиссер Петр Федоров снял рэпера Витю АК-47 и звезду фильма «Аритмия» Александра Яценко в 24-минутной короткометражке «Last Quest» о наркотиках и даркнете. Художественный фильм, жанр которого создатели определили как «динамичный трагифрас», был опубликован на YouTube 14 апреля и за первые сутки собрал 13 тыс. просмотров.

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Согласно пресс-релизу кинокомпании «Метрафильмс», в ленте рассказывается об офисном работнике, существующем в унылой однообразной реальности. Для того, чтобы хоть как-то скрасить свое существование, он подсаживается на запрещенные вещества и превращает свою жизнь в квест по поиску очередной дозы наркотиков.

Автором сценария, режиссером и сценаристом фильма стал Петр Федоров, широко известный благодаря актерской работе в фильмах «Мамы», «Елки 2» и «Территория». Комментируя свой новый проект, он отметил, что тема наркотиков и даркнета является лишь «проводником» в грустной истории главного героя.

«Уверен, что ни один фильм в мире не способен решить проблемы наркозависимости, как и любые другие проблемы человечества. Кино может дать почву для рефлексии или встряхнуть эмоционально. Тема закладок настолько брутальна, что меньше всего хотелось бы ее романтизировать или спекулировать излишним драматизмом», — сказал Федоров.

Режиссер подчеркнул, что главной «болезнью» российского кино является лукавство, разрушающее связь с реальностью — именно этого создатели картины «Last Quest» попытались избежать в своей работе.

«Не хочется делать такое кино. А реальность настолько может быть страшной, что вторить ей тоже не имеет смысла. Поэтому мы с командой создали «Last Quest» — столичный трагифарс про потерю, где тема наркотиков лишь наш проводник в истории», — сказал Федоров.

Генеральный продюсер и основатель группы компаний «Метрафильмс» Артем Васильев заявил, что кинематографические приемы позволяют показать проблему глубже и усилить ее восприятие зрителями.

«Для меня художественные средства кино, которые способны вызывать яркие эмоции, воздействуют намного сильнее, чем просто сухие факты», — отметил Васильев.

По словам исполнительного продюсера Алексея Гришина, смелые высказывания на неоднозначные темы важны и интересны для общества.

«Кино, как мне кажется, — хороший способ, чтобы лишний раз начать дискуссию как в рамках общества, так и в голове отдельного взятого человека», — заметил он.

Фильм «Last Quest» был снят при поддержке издания «Лента.ру», недавно проводившего расследование о продаже наркотических веществ через даркнет. Исполнительный продюсер отметил плюсы сотрудничества со СМИ при создании художественной картины на социально значимую тему.

«Мне в принципе интересны проекты на стыке разных форматов взаимодействия с аудиторией: фильм Петра Федорова стал не просто авторским высказыванием, но и усилил документально-публицистическую работу «Ленты.ру», — сказал Гришин.

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров также высказался за преподнесение темы наркотической зависимости и торговли запрещенными веществами с помощью художественных приемов. Он подчеркнул, что эта тема неразрывно связана с трагедиями простых людей.

«И это не только тысячи сидящих в тюрьме по 228-й статье. Это и наши друзья, коллеги по работе или соседи, о чьих тайных пристрастиях мы даже не догадываемся. О наркотиках в России не принято говорить громко и честно, — сказал Тодоров. — Но Петр Федоров в своем фильме делает это настолько прямо и смело, что мы просто не могли не поддержать столь мощное художественное высказывание».

После публикации спецпроекта издания «Россия под наркотиками» в Госдуме прошли парламентские слушания об угрозах даркнета. Директор по развитию компании GROUP-IB Дмитрий Буянов обвинил журналистов и депутатов в игнорировании проблемы наркоторговли и призвал к активным действиям для восполнения этого пробела.

«Когда я слышу от депутатов, «это новый вызов, для меня неведомый» — в Госдуме, в 2019 году! — я понимаю, что наркополитика государства строится как-то не так», — приводит его слова «Лента.ру».

Он также отметил, что российская пресса активно освещает проблемы Украины и США, а на недостатки своей страны закрывает глаза.