«Променяли душу на медяки»: Наташа Королева пожаловалась Зеленскому

Заслуженная артистка России Наташа Королева опубликовала в инстаграме видео со своей 94-летней бабушкой, которая жила на Украине. По просьбе брата певицы старушка со слезами на глазах прокомментировала запрет своей внучке на посещение Украины в течение пяти лет, наложенный СБУ в 2016 году. Через неделю после записи ролика бабушка Королевой скончалась.

«Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня, в день ее рождения, я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких!» — написала артистка.

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Певица назвала обвинение, выдвинутое ей три года назад, абсурдным и нелепым. По словам Королевой, при вынесении решения суд опирался только на «лживую проплаченную статью» в интернете. Она намекнула, что знает, кто причастен к внесению ее имени в черный список Украины, говоря о неком «журналисте» и «семейной парочке кровожадных депутатишек, с ядовитым слюновыделением брызжащих «Ганьба Запроданке» (укр.«Позор предательнице» — «Газета.Ru»).

«Я, Наташа Королева, на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!» — заверила артистка.

Причину обвинений во вмешательстве во внутренние дела Украины и совершении противоправных действий певица не может понять до сих пор.

«Наверное, это песня о киевском мальчишке, или о маленькой стране, или «Тюльпаны», которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?!» — задалась вопросом Королева.

Она отметила позитивные изменения в политике Украины за прошедшие три года, подчеркнув, что к власти пришли «молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь».

«Я направила письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину! (укр. «отменить это сфабрикованное дело и позволить мне въезд на мою историческую родину» — «Газета.Ru»), — заявила артистка. — Только он своей волей может отменить этот позорный приговор».

В заключение Королева выразила надежду на то, что Зеленский прислушается и позволит ей навестить могилу бабушки.

«Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдет чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождется справедливого решения и будет покоиться с миром!» — написала она.

Певица неоднократно пыталась добиться разрешения на въезд на Украину, но 15 июня окончательно проиграла суд относительно запрета на посещение страны, передает сайт zik.ua.

Отметим, что Королева — не единственная проживающая на территории России уроженка Украины, получившая запрет на посещение исторической родины. В 2017 года ее коллегу Лолиту Милявскую сняли с поезда на границе России и Украины в связи с запретом СБУ на въезд в страну на три года. Причиной этого решения стало выступление артистки в крымском городе Керчь в 2015 году.

Комментируя эту ситуацию, Милявская отметила, что ехала на Украину, чтобы навестить свою больную дочь. При этом певица подчеркнула, что пограничники вели себя тактично и сочувствовали сложившейся ситуации, но ничем не могли помочь.

В декабре 2018 года в интервью YouTube-каналу «Крючок.TV» Милявская рассказала, что в Киеве напали на ее мать — предположительно, из-за того, что она разговаривала на русском.

«Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек и хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: «Ты что, по-русски говоришь?» — и мама получила в голову», — поделилась Лолита.

В связи с сильным ударом в затылок мама Милявской получила сотрясение мозга и, по словам певицы, пролежала в больнице полгода. Во избежание повторного нападения артистка наняла охрану для всех своих родственников.