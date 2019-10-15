Вопреки правилам: Букера разделили между писательницами

Вслед за организаторами Нобелевской премии жюри Букеровской премии также решило в этом году отметить наградами сразу двух авторов — ими стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.

В истории Букера награда уже вручалась сразу двум финалистам — в 1974 году ее обладателями стали Надин Гордимер и Стэнли Миддлтон, а спустя 20 лет, в 1992 году ее получили Майкл Ондатже и Барри Ансуорт.

На следующий год после их победы в правила премии были внесены специальные изменения, которые запрещали впредь делить награду между двумя писателями, однако спустя еще 27 лет жюри все же решилось вновь пойти на этот шаг после десяти месяцев обсуждений.

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«Сегодня мы в течение пяти часов обсуждали книги, в которые влюбились. Два романа, из которых было нереально выбрать лишь один. Это выдающиеся книги, которые доставят настоящее наслаждение читателям и найдут отклик в сердцах людей разных поколений», — прокомментировал такое решение председатель жюри Питер Флоренс.

Этвуд, которую называли в числе главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе этого года, получила свою часть премии (организаторы разделили между финалистками призовой фонд, составляющий £50 тысяч) за роман «Заветы» — сиквел своего нашумевшего «Рассказа служанки», первая часть которого была удостоена в 1987 году научно-фантастической премии Артура Кларка (Этвуд стала ее первым лауреатом) и на основе которой в 2017 году был выпущен популярный сериал.

Этвуд уже получала Букера в 2000 году за свой исторический роман «Слепой убийца». Действие нового бестселлера активистки феминистского движения, известной также своей деятельностью, направленной на защиту природы, разворачивается спустя 15 лет после событий «Рассказа служанки» в том же антиутопическом мире, в тоталитарном государстве Гилеад, где женщины лишены прав и вынуждены мириться (или сопротивляться) с повседневным угнетением.

На этот раз повествование ведется от лица трех разных героинь, две из которых выросли в условиях давления со стороны мужчин, в то время как третья обладает альтернативным взглядом на происходящее вокруг.

«Это замечательная, но не щадящая читателя книга, наполненная силой и верой, которая никого не оставит равнодушным в современном мире», — дал оценку книге Флоренс, когда объявлял шорт-лист финалистов.

Этвуд разделила награду с Бернардин Эваристо, дочерью английской учительницы и рабочего мигранта из Нигерии. Половина призового фонда Букера досталась писательнице за ее восьмую книгу «Девушка, Женщина и другие», повествование в которой строится вокруг жизни в современной Британии 12 человек, среди которых львиную долю составляют темнокожие женщины.

В центре действия книги — театральная постановщица Ама, чья работа над спектаклем сплетает воедино сюжетные линии ее дочери, коллег и знакомых. Сама Эваристо рассказала, что в книге, которой жюри Букера дало определение «роман-фьюжн», она хотела «исследовать неявный дискурс африканской диаспоры» в Великобритании, а также продемонстрировать «болевые точки африканской диаспоры, которые стирают стереотипы и предрассудки».

Одна из членов жюри, английская писательница китайского происхождения Сяолу Го подчеркнула, что считает роман «мощным высказыванием о сегодняшней Британии и участи женщин», а также похвалила язык, которым написана книга, назвав ее достойной зачитывания вслух.

Схожую оценку дала книге Эваристо и переводчица Анастасия Завозова в своем фейсбуке, назвав ее «полифоническим вербатим-романом», аудиоверсию которого «можно слушать как спектакль».

«Там есть история, там есть живые персонажи, но еще там есть конспект примерно всех важных феминистических работ 20 века, которые герои иногда прямо конспектом и проговариваю», — отметила она.

Завозова также указала на то, что Эваристо «написала что-то самое живое, понятно и близкое к литературе» настолько, насколько это возможно.