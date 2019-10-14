Все пропало: игроков Fortnite поглотила черная дыра

Завершающее событие десятого сезона сверхпопулярной игры Fortnite от разработчика Epic Games, получившее лакончиное название The End, вызвало небывалый ажиотаж среди сообщества геймеров — более 4 млн человек следили за происходящим на YouTube, а стриминговый сервис Twitch в какой-то момент даже не выдержал нагрузки и временно был недоступен.

В конце ивента и зрителей, и игроков ожидало настоящее светопреставление — запущенная вверх ракета пробила небесный свод, от которого откололся крупный кусок, пробивший игровую карту. В течение нескольких секунд в образовавшуюся черную дыру засосало все объекты ландшафта и всех игроков. После урагана из яркого белого света и разноцветных вспышек экран «выключился», оставив геймеров наедине с черной пустотой.

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При попытке выяснить, что именно произошло, пользователей ждал неприятный сюрприз — они увидели лишь окруженную голубоватым свечением «черную дыру» на официальном сайте игры и в твиттер-аккаунте (где также оказались удаленными около 13 тысяч сообщений). Впрочем, техподдержка компании PlayStation в социальных сетях поспешила всех успокоить: «Epic в курсе блэкаута в Fortnite. Пожалуйста, не беспокойтесь — ваш инвентарь и виртуальная валюта находятся в безопасности».

То, что все идет по плану, подтверждают и другие детали. Так, в ожидании начала нового сезона игры все желающие могут поиграть в аркадную мини-игру, для запуска которой необходимо нажать специальную последовательность клавиш — легендарный код Konami. При этом, над самой черной дырой время от времени стали появляться числа, оказавшиеся частью шифра: «Я был не один. Другие были вне петли. Это не было рассчитано. Ничто теперь неизбежно».

Впрочем, к подобным трюкам от разработчиков игроки уже успели привыкнуть — падение кометы в третьем сезоне игры разрушила несколько локаций, оставив после себя артефакты, увеличивавшие высоту прыжка игроков, что стало первым ивентом в игре.

Вместе с кометой появился пришелец Visitor, который перевел происходящее на другой уровень, создав по всей карте разломы, связавшие игровую вселенную с другими реальностями, включая и наш мир — так, пользователи сети нашли в калифорнийской пустыне огромный бургер из виртуальной закусочной, а в Европе стали замечать ламы-пиньяты — один из символов игры.

Однако, если «прорыв» в реальность предметов из мира Fortnite все-таки считывался, как попытка подогреть интерес к игре, то намеки на связь между двумя режимами игры — Save the World и Battle Royale — вызывали куда более насущный интерес геймеров, ведь создатели многократно подчеркивали, что их действие разворачивается в разных вселенных.

Одной из самых популярных теорий, объяснявших происходящее, было предположение о том, что остров «Королевской битвы» служит тренировочным полигоном для выживших, которых спас герой Save the World. Приверженцы такой точки зрения указывали на отсутствие смертей в «Королевской битве» — при получении критического урона игрока телепортировало в главное меню, а в геймплее вместо слова «смерть» использовалась фраза «выведен из строя».

Подобные догадки остаются лишь непроверенными слухами, в то время как утечки из итальянского App Store с достаточной долей убедительности позволили утверждать, что для 250 миллионов игроков по всему миру уже приготовили новую карту, на которой будет разворачиваться действие «Fortnite. Chapter 2».

Грядущий ребрендинг косвенно подтвердили и заявления разработчиков, которые, в частности, уже некоторое время назад пообещали, что в будущем игру ожидает появление ботов.

Впрочем, после столь масштабного хода с уничтожением игрового мира, блокировкой сайта и удалением записей в социальных сетях ставки выросли, и теперь, чтобы оправдать эффектный клиффхэнгер, авторам наверняка придется представить искушенным геймерам что-то по-настоящему сногсшибательное.

Однако главный вопрос, который сегодня задают себе поклонники игры — когда же создатели игровой вселенной позволят им выбраться из черной дыры? Ряд людей сообщили, что в коде игры обнаружили указания на окончание ивента 15 октября в 13.00 мск, в то время как большинство пользователей ожидают, что запуск нового сезона (или следующей части) игры произойдет традиционно в четверг — 17 октября.