«Сваты» умирают? Актеры покидают сериал вслед за Зеленским

Некогда популярный и коммерчески успешный сериал «Сваты», шесть сезонов которого продюсировал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время находится в критическом положении. Съемки седьмого сезона шоу, предложенного к запрету на территории Украины, были приостановлены в 2017 году. В июле 2019-го режиссер Андрей Яковлев заявил, что работа над седьмым сезоном начнется в конце года с нуля — материалы, отснятые ранее, использоваться не будут.

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«После столь длительного перерыва это единственный способ вдохнуть в сериал новую жизнь и сделать его только лучше, а не испортить. Актеры полностью согласны с этим решением», — приводит слова Яковлева Donday.ru.

Однако последние новости о состоянии проекта идут вразрез с заявлениями режиссера. В течение последних двух недель в сети одна за другой появлялись новости о том, что по разным причинам сериал покидают актеры Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева. Комментируя эти новости, ушедший после четвертого сезона «Сватов» Анатолий Васильев заявил «Царьграду», что ему не хватало «творческой свободы».

«Я ушел оттого, что мы уже не имели права, как любимые народом персонажи, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино», — сказал актер.

Исполнитель роли Митяя Николай Добрынин покинул проект из-за «постоянных издевательств» над его героем и необходимости играть «вечно побитую собаку, алкаша и неудачника». Актер Федор Добронравов, сыгравший в сериале Ивана Будько, признался, что узнал о решении Добрынина от журналистов.

На протяжении нескольких дней в сети обсуждался переезд в Германию звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой. Некоторые СМИ сообщали, что она якобы уезжает за границу на «неопределенный срок». Позднее эта новость была опровергнута агентом актрисы Марией Проконичевой, передает Nation News.

«Это чушь абсолютная, она живет в Москве и играет каждый день в спектаклях. Это какая-то ерунда, я даже не знаю, какая Германия. Достаточно открыть афишу и увидеть, что у нее бесконечные спектакли в Москве и Петербурге, она просто не может жить в другой стране», — объяснила Проконичева.

В ноябре 2017 года Госкино Украины признало недействительными прокатные удостоверения всех сезонов сериала «Сваты», а Добронравову запретили въезд в страну. Актер, внесенный в черный список сотрудниками СБУ за посещение Крыма, называл обвинения в свой адрес безосновательными.

«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу [на Украину]. Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», — говорил Добронравов в комментарии РИА «Новости».

Согласно версии представителей спецслужб, актер неоднократно выступал «с публичными заявлениями антиукраинского характера» и нарушал закон «Об обеспечении прав и свобод граждан», а также «правовой режим на временно оккупированной территории Украины». Весной 2019-го суд отклонил апелляцию на судебное решение, которым отменяется запрет показа сериала «Сваты» на территории Украины, а Добронравова вычеркнули из черного списка без объяснения причин.

В июне глава Госкино Украины Филипп Ильенко записал видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором потребовал запретить показ сериала «Сваты» на телеканале «1+1».

«Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала, который недавно проходил оценку экспертной комиссии. Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал, и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством», — сказал Ильенко.

Также он выразил убеждение в том, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта и лежит в духовной и политической плоскостях. По мнению главы украинского Госкино, в сериале можно заметить украинофобию и «пренебрежение национальным суверенитетом и территориальной целостностью государства».