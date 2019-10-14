«Боялся взрослых»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона сумасшедшим

Британский певец и композитор Элтон Джон рассказал о психических заболеваниях музыканта Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году. Своими воспоминаниями артист поделился в автобиографическом романе под названием «Я», который поступит в продажу 15 октября. Выдержки о Джексоне из этой книги приводит портал TMZ.

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«Я знал Майкла с 13 или 14 лет. Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить. Но в какой-то момент... Он начал отстраняться от мира, от реальности, как Элвис Пресли», — вспоминает Элтон Джон в книге.

По мнению музыканта, причиной тревожности и прочих психических заболеваний Джексона могли стать медицинские препараты, которые он принимал по рецепту.

«Одному богу известно, что происходило в его голове и какие лекарства он принимал, но в последние годы жизни Джексона при встрече с ним я каждый раз видел бедного сумасшедшего парня», — написал композитор.

Он подчеркнул, что сумасшествие Джексона не выглядело беззаботным: он всегда был беспокойным и не мог находиться среди взрослых людей. Однажды Элтон Джон пригласил артиста на вечеринку и в какой-то момент потерял его из виду. Оказалось, что Джексон ушел подальше от толпы и спокойно играл с сыном горничной хозяина дома.

Певец скончался 25 июня 2009 года из-за передозировки лекарственного препарата пропофола, введенного ему личным врачом Конрадом Мюрреем. После процедуры доктор ушел по своим делам на два часа. Вернувшись, он увидел страшную картину: Джексон лежал с широко раскрытыми глазами и ртом. Попытки Мюррея реанимировать пациента на месте не удались, и он позвонил в «скорую помощь», которая приехала буквально через три минуты. К тому времени сердцебиение и дыхание артиста остановились.

В течение часа специалисты проводили Джексону сердечно-легочную реанимацию, которую продолжили в автомобиле по дороге в медицинский центр. Попытки оказались безуспешными: смерть артиста констатировали в 14:26 по местному времени.

Через два года в Лос-Анджелесе Мюррея обвинили в непредумышленном убийстве и приговорили к четырем годам тюремного заключения. Отсидев два года, доктор был досрочно освобожден из-за примерного поведения.

Майкл Джексон неоднократно представал перед судом из-за обвинений в педофилии, которые продолжили поступать и после его смерти. В начале марта этого года вышел четырехчасовой документальный фильм телеканала НВО «Покидая Неверленд», основанный на показаниях 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака, обвинивших Майкла Джексона в сексуальном насилии над ними. По словам мужчин, инциденты якобы произошли много лет назад, когда они были маленькими.

Сейфчак рассказал, что познакомился с артистом на съемках рекламного ролика, а Робсон был приглашен на аудиенцию с Джексоном после победы на детском танцевальном конкурсе. В компании других детей они проводили время на ранчо музыканта под названием Неверленд вместе с родителями, а ночевали отдельно от родственников в одной комнате с Джексоном.

Родственники музыканта назвали посмертные обвинения в педофилии «публичным линчеванием» и направили телеканалу HBO письмо с претензиями.

«Мы не можем просто стоять в стороне, пока продолжается публичное линчевание, а твиттер-стервятники и другие лица, которые никогда не встречали Майкла, преследуют его», — написали родные певца.

Они заявили, что Робсон и Сейфчак — «лжесвидетели», потому что при жизни Джексона они отказались от обвинений в домогательствах. Невиновность музыканта была доказана около десяти лет назад в результате расследования.

«Никогда не было представлено ни одного вещественного доказательства чего-либо незаконного. Но СМИ готовы снова и снова верить этой лжи. Майкл не с нами и не может защитить себя сам, иначе подобные обвинения не были бы выдвинуты», — продолжили Джексоны.

Родственники певца возмутились тем, что сюжет картины основан на словах Сейфчака и Робсона, а мнение близких обвиняемого в нем не учитывается. Через два месяца они сняли ответный фильм «Напрямую из Неверленда», режиссером которого стал Илай Педрас. Основой для ленты послужили комментарии племянника певца Таджа Джексона, его племянницы Бренди Джексон и технического директора Бреда Сэндберга, который работал на вилле артиста. Все они утверждали, что Джексон не мог быть виновен в преступлениях против несовершеннолетних.