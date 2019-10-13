«Чуть не женился»: Азиза о романе с Абдуловым

Популярная певица Азиза рассказала, как познакомилась с народным артистом России Александром Абдуловым в 1989 году в Центральном Доме работников искусства. Тогда 25-летняя вокалистка и восходящая звезда эстрады приехала покорять Москву. Абдулову на тот момент было 36 лет.

«У нас был роман, — заявила Азиза в программе «Секрет на миллион». — Видимо, ему нравились восточные девушки с курносыми носами. [Абдулов] приглашал меня кататься по Москве, показывал мне столицу. Я говорю: «Мне здесь все чужое, я же переехала». Он говорит, чтобы Москву полюбить, ее должен показать человек, который вас тоже очень полюбит».

Спустя несколько встреч между ними закрутился роман. Однако Азиза отметила, что относилась к нему несерьезно, поскольку Абдулов состоял в браке с Ириной Алферовой, с которой они прожили вместе 15 лет.

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«Стали встречаться на его территории. Завтрак мне не готовил, потому что он уснет, я сбегала — вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему, не очень отношения», — поделилась исполнительница в разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Вскоре артисты перестали видеться. По словам Азизы, через 30 лет она случайно встретилась с его второй женой Юлией Абдуловой. Тогда женщина сообщила ей, что актер даже планировал на ней жениться.

«Я бы так и не подумала, что это у нас было что-то серьезное. Если бы однажды, годы спустя, на одном мероприятии у семьи Виторганов я не увидела бы красивую женщину. Юлия Абдулова сказала: «Вы знаете, Азиза, я специально пришла познакомиться с вами, потому что мне про вас говорил Саша. Как-то вас показывали по телевизору, и он мне говорит:

«Ты представляешь, Юля, я чуть на этой узбечке однажды не женился!» Конечно, мне было приятно это услышать», — заключила певица.

В июне этого года Азиза высказала обвинения в адрес советского рок-музыканта Игоря Талькова, который скончался в 1991 году. В передаче Дмитрия Шепелева «На самом деле» она рассказала, как артист якобы пытался свести ее с «криминальным авторитетом». По словам исполнительницы, у покойного артиста в друзьях были люди, которые его «крышевали» — с одним из них он якобы хотел ее познакомить.

«Не смотря мне в глаза, Игорь говорит: «Есть один авторитет. Он хочет с тобой познакомиться», — поделилась Азиза.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возобновил расследование убийства Талькова, произошедшее в 1991 году. Согласно версии следствия, исполнитель был случайно застрелен собственным концертным директором Валерием Шляфманом. В это время возле гримерки Талькова проходила потасовка между его охранниками с телохранителем Азизы.

«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности», — говорилось в обращении правоохранительных органов.

Через год после трагедии Шляфман принял решение переехать на постоянное место жительства в Израиль. В марте 1993 года уголовное дело приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия.

В ходе разбирательств Азиза, в частности, утверждала, что просила суд признать ее потерпевшей по делу об убийстве Талькова. По ее словам, ей тяжело жить в постоянном напряжении, когда «ты ни в чем не виноват, а тебя пытаются в чем-то обвинить». После гибели музыканта в СМИ часто звучало предположение о том, что виновным в его убийстве является ныне покойный приятель и телохранитель Азизы — Игорь Малахов, признанный следствием невиновным.

Тогда же пресс-секретарь вдовы Талькова Татьяны Ирина Красильникова подчеркнула, что с того времени, как был убит «любимый народом» певец, к следствию до сих пор остается множество вопросов. Она также возмутилась тем, что в прессе и в эфирах телеканалов все чаще звучат обвинения в адрес покойного телохранителя певицы Азизы Игоря Малахова.