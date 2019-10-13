Клоуны и клоны: «Джокер» переполошил Америку

Первый сольник про главного врага Бэтмена Джокера в исполнении Хоакина Феникса продолжает штурмовать американский бокс-офис. В свои вторые выходные криминальный триллер Тодда Филлипса, затрагивающий историю происхождения антигероя, заработал меньше, чем на прошлых выходных, но сумел сохранить уверенное лидерство. По итогам 11-13 октября картина выручила еще $55 млн, продемонстрировав таким образом совсем небольшое падение — почти 40%. Подробнее о том, какой получилась лента о главном злодее Готэма, — в нашей рецензии.

Второй финишировала анимационная версия легендарной истории о семейке Аддамс — с $30,2 млн. Мультфильм продолжает стиль комиксов Чарльза Аддамса, показывающий «идеальную» американскую семью с щедрой долей иронии и черного юмора. Новая «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона построена вокруг встречи главных героев с хитрой телеведущей, из-за которой у них возникают проблемы.

Замкнул тройку лидеров еще один новичок американского проката — фантастический боевик «Гемини» тайваньского режиссера Энга Ли. В свой премьерный уикенд фильм, которому прочили большой успех благодаря современным спецэффектам и, как следствие, высококлассной картинке, унес в копилку $20 млн. Один из актеров ленты — Уилл Смит — умудрился исполнить сразу две главные роли, причем разных возрастов: стареющего наемного убийцы и преследующего его молодого киллера.

С третьей на четвертую позицию опустился мультфильм «Эверест» китайско-американского производства. История о дружбе девочки и безобидного Снежного человека собрала на третьих выходных еще $6 млн.

Пятое место бокс-офиса занял полнометражный фильм «Аббатство Даунтон», сиквел одноименного сериала. В ходе четвертых выходных картина заработала $4,9 млн. Сценарий был написан Джулианом Феллоузом, который работал над оригинальным шоу, а режиссером ленты стал Майкл Энглер, снявший четыре эпизода «Аббатства». В продолжении проекта приняли участие Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл. Сериал, события которого разворачиваются в первой половине XX века в Британии, выходил на протяжении пяти лет — с 2010-го по 2015 год.

В свои пятые выходные комедия «Стриптизерши» Лорин Скафарии потеряла порядка $1 млн и разместилась на шестой строчке с $3,8 млн. В фильме с Дженнифер Лопес и Карди Би рассказывается о группе бывших работниц стрип-клуба, сколотивших банду для противостояния своим экс-клиентам. Сценарий «Стриптизерш» написан по мотивам громкой статьи в New York Magazine.

Третий уикенд принес картине «Джуди» еще $3,2 млн, приблизив домашнюю кассу к $14,9 млн. Байопик посвящен последнему году жизни американской актрисы и певицы Джуди Гарленд, завоевавшей множество наград и скончавшейся в возрасте 47 лет от случайной передозировки лекарств. Главную роль в фильме исполнила лауреатка премии «Оскар» Рене Зеллвегер, известная по фильмам «Холодная гора», «Чикаго» и «Дневник Бриджит Джонс».

Главный старожил американского проката хоррор «Оно 2» все еще держится в десятке самых зарабатывающих фильмов США. После шестых (!) выходных проката фильм ужасов выручил еще $3 млн, в то время как американские сборы составили уже $207,1 млн. Действие фильма, главные роли в котором исполнили Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд, разворачивается спустя 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом.