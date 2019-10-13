«Опять в дорогу»: Бочкарева уехала из Москвы после скандала

Актриса Наталья Бочкарева прервала молчание после скандала с обнаруженным в ее нижнем белье свертком кокаина.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу», — написала она в своем инстаграме.

После появления в СМИ сообщений о ее задержании с наркотическим веществом звезда сериала «Счастливы вместе» не некоторое время пропала из публичного пространства. Ее друг Андрей Ковалев в комментарии «Москве 24» заявил, что в результате потрясений 39-летнюю Бочкареву якобы частично парализовало. О том, что артистка чувствует себя очень плохо, музыкант и предприниматель рассказал 4 октября.

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«Она лежит в постели, не встает. У нее высокая температура, проблемы с левой частью лица. Все очень не здорово, она почти не говорит. Врачи там, все по плану, все делается и любящий муж, который занимается ее здоровьем. Я сам хотел в гости приехать, но боюсь, так как сам болею», — утверждал Ковалев.

Около месяца назад Бочкарева открыла школу для одаренных детей в здании Института мировых цивилизаций. Однако на следующий день после инцидента с наркотиками актрисе поступило сообщение об отказе в аренде. Об этом сайту mk.ru рассказала сотрудница образовательного учреждения, пожелавшая остаться анонимной.

«Не по своей воле она закрыла школу. После того, как появилось видео с участием Бочкаревой, ее попросили забрать вещи и закрыть школу, — сказала женщина, — В нашем помещении ее школы больше нет. Вроде они переехали в другое место, в район Павелецкой. Но точно не знаю. Институт не стал дожидаться, чем все закончится, а сразу отказал ей в аренде».

По словам сотрудницы института, руководство очень быстро приняло решение расторгнуть контракт на аренду и даже не успело предупредить всех учеников об отмене занятий.

«Ей сказали, что с ней прерывают контракт. Вот и все разговоры. Ее команда в один день собрала вещи и освободила помещение», — пояснила собеседница.

Согласно СМИ, Бочкареву остановили сотрудники ДПС в Москве в конце сентября. Как сообщал РЕН ТВ, полицейские нашли у нее наркотики. Тогда же в сети появилось видео самого задержания, на котором женщина, похожая на саму актрису, подтверждает, что у нее при себе имеются запрещенные вещества. В частности, она призналась, что спрятала кокаин в нижнем белье. Кроме того, она якобы сама достала сверток, вес которого составил 0,69 грамма.

Сама Бочкарева в комментарии телеканалу «360» назвала информацию «фейком» и пообещала выяснить источник информации.

«Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день, — заявила она. — Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова».

Бочкарева предположила, что кто-то мог запустить этот слух, чтобы заставить ее оправдываться «из мести». Она подчеркнула, что привлечет автора сплетни к ответственности.

«Кто-то запустил такую ерунду, чтобы я оправдывалась. Мне смешно. Со времен «Счастливы вместе» что только про меня не писали и не говорили. Я не скандальный человек. Я занимаюсь социальными проектами, воспитываю детей, снимаюсь в кино, играю в театре», — заключила она.

Как утверждают сразу несколько Telegram-каналов, в отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В квартире 39-летней артистки также прошел обыск, но ничего запрещенного не нашли. Саму знаменитость освободили под подписку о невыезде.

В настоящее время Бочкарева состоит в труппе Московского художественного театра имени Чехова. Она задействована в спектаклях «Последняя жертва», «Изображая жертву», «Кабала святош», «Татуированная роза» и многих других.