«Боишься ли ты темноты?» Каким вышел ребут детской хоррор-антологии

В сознании каждого существуют свои 90-е. Как доказала одна талантливая певица, не столь важно, базируется этот образ на собственных воспоминаниях — или в результате поп-культурной обработки. Так или иначе, это дела давно минувших дней. Осмысляют и переосмысляют их все по-своему, но в отношении отдельных моментов все же существует некий консенсус.
В 90-е продюсеры, отвечавшие за детский контент, были куда смелее — это факт. С кино дела обстояли несколько лучше (сложно поверить, но «Полтергейсту» Стивена Спилберга выставили рейтинг PG-13), однако на эфирном телевидении биться с руководством приходилось гораздо ожесточеннее. К счастью, тогда это нередко удавалось провернуть. Благодаря этому, например, восьмирукий Питер Паркер из анимационного «Человека-паука» до сих пор многим является в тревожных снах.
Канадский сериал «Боишься ли ты темноты?», стартовавший 30 лет тому назад, был не единственным в своем роде (вспомнить хотя бы «Мурашки» по мотивам книг Р. Л. Стайна), но первым — и самым удачным. Формула на протяжении семи лет на экранах (десяти — если игнорировать трехгодичный перерыв) оставалась неизменной. Члены «Общества полуночников» собираются ночью у лесного костра, кто-то один рассказывает страшилку; чаще всего — невинный пустячок а-ля «в черной-черной комнате». Однако попадались и по-настоящему жуткие вещи, вполне сопоставимые со «взрослыми» «Секретными материалами», показ которых начался на пару лет позже. Далеко не все истории заканчивались хэппи-эндом.
Кадр из сериала «Боишься ли ты темноты?»Nickelodeon Network
Дети отлично чувствуют, когда с ними сюсюкаются, и «Боишься ли ты темноты?» никогда не позволял себе таких интонаций. Порой он откровенно пугал на вырост, но подкупал этим еще больше. Страх — очень сильное чувство, особенно когда тебе не очень много лет, и проект Д. Дж. Макхейла использовал его с умом. Он не только обеспечил пару поколений зрителей внушительным списком ночных кошмаров и легких фобий, но и вплел туда много пищи для размышлений — о дружбе, семье, одиночестве, участии, сострадании и человечности в принципе.
Ностальгический тренд на ребуты и ремейки, тянущийся последние годы и напоминающий о массовом запуске CD в начале 80-х (тогда лейблы повторно заработали на всей выпущенной до этого музыке), несколько лет назад уже выудил из закромов библиографию Р. Л. Стайна. Полнометражная реинкарнация «Мурашек» (в российском прокате — «Ужастики») вооружилась артистом Джеком Блэком и сценаристами Скоттом Александером и Ларри Карашевски, причастными к отличной экранизации романа Стивена Кинга «1408». Вышла она, впрочем, совершенно стерильной, но местами атмосферной — этого не отнять. Прошлогодний сиквел получился совсем уж бестолковым и торжественно похоронил франшизу.
Когда речь зашла о возвращении «Боишься ли ты темноты?», возникли закономерные опасения. Изначально в планах был полный метр, однако что-то не срослось (возможно, дело в воссоединении Viacom и CBS) — и студия Paramount вычеркнула проект из расписания. Вскоре было объявлено о ребуте в виде мини-сериала.
Основное отличие новой версии шоу — отказ от формата «монстра недели»: в короткий трехсерийный сезон поместили единый сюжет. Перезапуск гораздо больше времени уделяет самому «Обществу полуночников»: то, что раньше оставалось за кадром и проговаривалось парой фраз в начале или конце эпизода, теперь составляет основу повествования. Скажем, в первой серии подробно показан процесс принятия нового члена в клуб (это действительно интересовало многих фанатов с самого начала). В оригинальном шоу характеры главных героев выстраивались неспешно и в целом оставались схематичными, чтобы как можно больше детей могли себя с ними ассоциировать. На этот раз все иначе: перед нами куда более походящие на живых людей личности.
Кадр из сериала «Боишься ли ты темноты?»Nickelodeon Network
Из них образуется команда на манер «Очень странных дел» и «Оно» (актер Джереми Рэй Тейлор как раз позаимствован из дилогии Энди Мускетти). Кроме того, появляется главная героиня: та самая новенькая Рэйчел со знаковой для жанра фамилией Карпентер (Лилиана Рэй), которая переезжает в городок с не менее говорящим названием Ардженто в Орегоне.
Другой важный момент — страшилки выбрались из рассказов у костра в реальный мир (подобное уже случалось в седьмом сезоне). Вполне может оказаться, что за все время прозвучит всего одна-единственная байка: с учетом сложившейся к финалу пилота ситуации, ночные посиделки в лесу вряд ли окажутся здравой идеей. В дальнейшем «Обществу полуночников», видимо, придется разбираться с насущными проблемами. Вернуться домой и спокойно заснуть с мыслью, что страшная история так и останется историей («Это все — часть шоу!»), — уже не вариант.
Да, все опасения оказались напрасными: мини-сериал вообще не стесняется пугать зрителя. Концентрации жути в первой серии оригиналу хватило бы по меньшей мере на пол-сезона; тизеры следующих обещают еще больше. Загвоздка в том, что сейчас не вполне понятно, кем этот зритель является. В 90-х «Боишься ли ты темноты?» оброс армией преданных поклонников, которые с тех пор, разумеется, перестали быть детьми.
Получится ли у новой версии обратить на себя внимание сегодняшних мальчиков и девочек — вопрос. Однако многочисленные комментарии на страничке шоу в фейсбуке вселяют надежду: повзрослевшие фанаты передают эстафету собственным детям. О том же пишут и под выложенной на ютьюб первой серией, которая, кстати, за три дня собрала более 200 тысяч просмотров. Хочется верить, этого хватит, чтобы сериал отказался от приставки «мини».