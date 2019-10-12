«Боишься ли ты темноты?» Каким вышел ребут детской хоррор-антологии

В сознании каждого существуют свои 90-е. Как доказала одна талантливая певица, не столь важно, базируется этот образ на собственных воспоминаниях — или в результате поп-культурной обработки. Так или иначе, это дела давно минувших дней. Осмысляют и переосмысляют их все по-своему, но в отношении отдельных моментов все же существует некий консенсус.

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В 90-е продюсеры, отвечавшие за детский контент, были куда смелее — это факт. С кино дела обстояли несколько лучше (сложно поверить, но «Полтергейсту» Стивена Спилберга выставили рейтинг PG-13), однако на эфирном телевидении биться с руководством приходилось гораздо ожесточеннее. К счастью, тогда это нередко удавалось провернуть. Благодаря этому, например, восьмирукий Питер Паркер из анимационного «Человека-паука» до сих пор многим является в тревожных снах.

Канадский сериал «Боишься ли ты темноты?», стартовавший 30 лет тому назад, был не единственным в своем роде (вспомнить хотя бы «Мурашки» по мотивам книг Р. Л. Стайна), но первым — и самым удачным. Формула на протяжении семи лет на экранах (десяти — если игнорировать трехгодичный перерыв) оставалась неизменной. Члены «Общества полуночников» собираются ночью у лесного костра, кто-то один рассказывает страшилку; чаще всего — невинный пустячок а-ля «в черной-черной комнате». Однако попадались и по-настоящему жуткие вещи, вполне сопоставимые со «взрослыми» «Секретными материалами», показ которых начался на пару лет позже. Далеко не все истории заканчивались хэппи-эндом.

close Кадр из сериала «Боишься ли ты темноты?» Кадр из сериала «Боишься ли ты темноты?» Nickelodeon Network

Дети отлично чувствуют, когда с ними сюсюкаются, и «Боишься ли ты темноты?» никогда не позволял себе таких интонаций. Порой он откровенно пугал на вырост, но подкупал этим еще больше. Страх — очень сильное чувство, особенно когда тебе не очень много лет, и проект Д. Дж. Макхейла использовал его с умом. Он не только обеспечил пару поколений зрителей внушительным списком ночных кошмаров и легких фобий, но и вплел туда много пищи для размышлений — о дружбе, семье, одиночестве, участии, сострадании и человечности в принципе.

Ностальгический тренд на ребуты и ремейки, тянущийся последние годы и напоминающий о массовом запуске CD в начале 80-х (тогда лейблы повторно заработали на всей выпущенной до этого музыке), несколько лет назад уже выудил из закромов библиографию Р. Л. Стайна. Полнометражная реинкарнация «Мурашек» (в российском прокате — «Ужастики») вооружилась артистом Джеком Блэком и сценаристами Скоттом Александером и Ларри Карашевски, причастными к отличной экранизации романа Стивена Кинга «1408». Вышла она, впрочем, совершенно стерильной, но местами атмосферной — этого не отнять. Прошлогодний сиквел получился совсем уж бестолковым и торжественно похоронил франшизу.

Когда речь зашла о возвращении «Боишься ли ты темноты?», возникли закономерные опасения. Изначально в планах был полный метр, однако что-то не срослось (возможно, дело в воссоединении Viacom и CBS) — и студия Paramount вычеркнула проект из расписания. Вскоре было объявлено о ребуте в виде мини-сериала.

Основное отличие новой версии шоу — отказ от формата «монстра недели»: в короткий трехсерийный сезон поместили единый сюжет. Перезапуск гораздо больше времени уделяет самому «Обществу полуночников»: то, что раньше оставалось за кадром и проговаривалось парой фраз в начале или конце эпизода, теперь составляет основу повествования. Скажем, в первой серии подробно показан процесс принятия нового члена в клуб (это действительно интересовало многих фанатов с самого начала). В оригинальном шоу характеры главных героев выстраивались неспешно и в целом оставались схематичными, чтобы как можно больше детей могли себя с ними ассоциировать. На этот раз все иначе: перед нами куда более походящие на живых людей личности.

close Кадр из сериала «Боишься ли ты темноты?» Кадр из сериала «Боишься ли ты темноты?» Nickelodeon Network

Из них образуется команда на манер «Очень странных дел» и «Оно» (актер Джереми Рэй Тейлор как раз позаимствован из дилогии Энди Мускетти). Кроме того, появляется главная героиня: та самая новенькая Рэйчел со знаковой для жанра фамилией Карпентер (Лилиана Рэй), которая переезжает в городок с не менее говорящим названием Ардженто в Орегоне.

Другой важный момент — страшилки выбрались из рассказов у костра в реальный мир (подобное уже случалось в седьмом сезоне). Вполне может оказаться, что за все время прозвучит всего одна-единственная байка: с учетом сложившейся к финалу пилота ситуации, ночные посиделки в лесу вряд ли окажутся здравой идеей. В дальнейшем «Обществу полуночников», видимо, придется разбираться с насущными проблемами. Вернуться домой и спокойно заснуть с мыслью, что страшная история так и останется историей («Это все — часть шоу!»), — уже не вариант.

Да, все опасения оказались напрасными: мини-сериал вообще не стесняется пугать зрителя. Концентрации жути в первой серии оригиналу хватило бы по меньшей мере на пол-сезона; тизеры следующих обещают еще больше. Загвоздка в том, что сейчас не вполне понятно, кем этот зритель является. В 90-х «Боишься ли ты темноты?» оброс армией преданных поклонников, которые с тех пор, разумеется, перестали быть детьми.

Получится ли у новой версии обратить на себя внимание сегодняшних мальчиков и девочек — вопрос. Однако многочисленные комментарии на страничке шоу в фейсбуке вселяют надежду: повзрослевшие фанаты передают эстафету собственным детям. О том же пишут и под выложенной на ютьюб первой серией, которая, кстати, за три дня собрала более 200 тысяч просмотров. Хочется верить, этого хватит, чтобы сериал отказался от приставки «мини».