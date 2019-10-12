Цой жив? Группа «Кино» возвращается на сцену

В ходе посвященного 30-летию выхода альбома «Звезда по имени Солнце» мероприятия, на котором песни советского рок-певца Виктора Цоя исполнялись в обработке академических музыкантов, гитарист Юрий Каспарян объявил, что у организаторов проекта есть «сюрприз» для поклонников группы «Кино»: фанатам был представлен трейлер с информацией о двух грядущих концертах воссоединившегося состава коллектива.

«Это предназначается для тех, кто уже не мечтал послушать «Кино» вживую. Мы оцифровали с оригинальных многоканальных записей настоящий голос Виктора Цоя. Весь двухчасовой концерт будет транслироваться уникальный видеоархив, посвященный жизни группы», — говорится в видеоанонсе, размещенном на официальном YouTube-канале «Кино».

Ожидается, что мероприятия пройдут 31 октября 2020 года в Санкт-Петербурге, а также 21 ноября в Москве. Песни легендарной группы прозвучат в исполнении оцифрованного с многоканальных записей голоса самого Цоя.

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«Музыканты «Кино» Юрий Каспарян (гитарист в 1983-90 годах), Игорь Тихомиров (бас-гитарист в 1985-1990 годах) и Александр Титов (бас-гитарист в 1984-85 годах) уже полгода работают над этой программой. Голос Виктора Цоя будет звучать в записи. И это звучит на самом деле здорово», — рассказал «Фонтанке» источник, знакомый с подготовкой к будущему проекту.

Планы по воссоединению бывших участников «Кино», которые не выступали вместе на протяжении 30 лет прокомментировал телеканалу «Звезда» отец Виктора Цоя Роберт, давший положительную оценку идее организовать юбилейный концерт.

«Я считаю, что раз круглая дата — надо было что-то предпринимать (в будущем году исполнится 30 лет со дня смерти Цоя — «Газета.Ru»). Вот они и предприняли это. Я думаю, что все нормально. Но я не участник», — отметил он.

В подготовке мероприятия также принимает участие сын лидера «Кино» Александр Цой, который ранее прохладно отзывался о фильме режиссера Алексея Учителя, посвященного своему отцу, критиковал кавер на песню «Группа Крови» в исполнении Metallica, а также называл неоднозначной работу режиссера Кирилла Серебренникова об отношениях Цоя и Майка Науменко «Лето», чей саундтрек был отмечен наградой Каннского кинофестиваля.

«Мне известно, что у него довольно спорный с точки зрения достоверности сценарий. Про кастинг я не в курсе, попробовать самому совсем не хотелось бы. Наоборот, это один из моих кошмаров – полностью стать просто продолжением отца. Я бы хотел сказать миру что-то свое», — отмечал он в интервью в 2017-м.

Говоря о прибыли с авторских прав, Александр признавался, что для заработка на этом «надо прикладывать много усилий», так как данный процесс — «не золотой чемоданчик, из которого ты берешь все, что хочешь».

«Сейчас как раз мною запущен процесс, я хочу навести порядок с правами. Я хочу, чтобы использование было более прозрачным, особенно, для всяких молодых коллективов. Хочу, чтобы лицензирование происходило прилично, чтобы песни попадали в удачные проекты», — подчеркивал он.

Одной из проблем в данном контексте сын лидера «Кино» называл увеличение числа людей, которые обладают частью прав. После смерти барабанщика Георгия Гурьянова их, по его словам, стало около десяти, что означало затягивание процесса переговоров.

Вместе с этим Александр называл «глупым» исполнение песен «Кино» поп-музыкантами с точки зрения эстетики и качества, одновременно признавая подобную популярность некогда андеграундных композиций, игравшихся в какой-то момент только на квартирниках, «победой»:

«Это такая кармическая шутка. И хотя эта шутка смешна достаточно узкому кругу, и все это выглядит довольно мерзко, я усмехнулся. В этом есть какая-то ироничная справедливость».

Еще одной проблемой, с которой он пытается бороться, Цой-младший называл использование песен отца в политических целях.

«Я опираюсь на рассказы участников группы, сам я был мелкий тогда и не знал политических взглядов отца. Но они говорят, что это не политическая история, а глобальная человеческая. Более важная, чем локальные политические передряги», — признавался он.

Новость о воссоединении музыкантов «Кино» спустя 30 лет после смерти лидера группы у многих вызвала ассоциации с сообщениями о «Юбилейных» концертах музыкантов «Гражданской обороны», чей лидер Егор Летов умер в 2008 году. Его вдова Наталья Чумакова ранее называла планы артистов, которые «позиционируют себя как «золотой состав» группы, «маразмом» и удивлялась тому, что есть люди, «ведущиеся и делающие им гастроли».