Россию захватил клоун: как «Джокер» идет на рекорд

Фильм-триумфатор Венецианского кинофестиваля «Джокер» от режиссера «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филлипса продолжает ставить рекорды в прокате – только в России за первые девять дней ему удалось принести своим создателям более 1 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Сообщается, что в день премьеры, 3 октября, новый фильм о главном злодее вселенной комиксов DC смог заработать в России около 114 млн рублей, а показатели первого уикенда составили 634 млн руб. На текущий момент общая сумма сборов уже превысила 1,016 млрд рублей, тогда как число зрителей картины приблизилось к отметке в 3,5 млн человек.

Таким образом, всего за неделю с небольшим «Джокеру» удалось вплотную подойти к первой десятке самых кассовых фильмов 2019 года в отечественном прокате. С учетом любви, которую россияне вместе со всем миром разделяют к экранизациям комиксов, основные конкуренты «Джокера» расположились в таблице лидеров проката не ниже восьмого места.

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Однако сперва творению Филлипса предстоит побить результаты двух других титанов по сборам — последней на данный момент части франшизы «Форсаж», а также девятого фильма Квентина Тарантино, который вместе с «Джокером» критики называют одним из главных претендентов на получение «Оскара» от американской киноакадемии.

Несмотря на то, что в центре «Джокера» находится персонаж, уже давно не нуждающийся в особых представлениях благодаря успеху лент Тима Бертона и, в первую очередь, Кристофера Нолана, а легшая в основу «Однажды… в Голливуде» Тарантино история убийства актрисы Шэрон Тейт бандой Чарльза Мэнсона в России в целом малоизвестна, очередной фильм «оскароносного» постановщика собрал в нашей стране не менее (пускай и пока что) внушительную кассу. Во многом и по той причине, что многие россияне считают Квентина народным кинематографистом еще со времен «Криминального чтива» — и лояльны к его произведениям.

Если Тарантино, который все же остается режиссером авторского кино, заманивает зрителей в кинотеатры большими именами и оригинальным сюжетом, то следующее препятствие «Джокера» на пути в лидеры этого года — фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» — заработало в прокате 1,252 млрд рублей среди прочего за счет больших спецэффектов, которыми фильм Филлипса, тяготеющий к «серьезному» жанру, похвастаться не может.

В этом смысле не совсем честная схватка предстоит ему и с двумя другими картинами, обосновавшимися в нижней пятерке таблицы самых кассовых фильмов этого года — и «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли, и «Человек-паук: Вдали от дома» следуют всем заветам киновселенной Marvel (что, впрочем, не помогло им дойти до отметки в 1,5 млрд рублей).

Не остыла еще у российского зрителя в памяти и киноверсия классического мультфильма Disney «Аладдин» (1,3 млрд рублей) от британца Гая Ричи, к которому критики давно приклеили ярлык «второго Тарантино».

Интересными соперниками для «взрослого» фильма Филлипса обещают стать также два сиквела популярных мультфильмов — «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Как приручить дракона 3». Их сборы составили 1,6 млрд рублей и 1,8 млрд рублей соответственно.

Если у «Джокера» все же выйдет прорваться к тройке лидеров, то дальнейшую его прокатную судьбу будет уже сложно прогнозировать: в борьбе за условные «медали» ему тогда предстоит сразиться, в частности, с военно-патриотической картиной «Т-34», совершенно иной по сути киноработой.

Не менее трудным будет предсказать и то, сможет ли по-своему камерная история о готэмском маньяке, «подмигивающая» классическим фильмам Скорсезе «Таксист» и «Король комедии», одолеть звездный ансамбль завершающей части саги о команде супергероев «Мстители: Финал». Впрочем, ведь совсем недавно — после ряда прохладных отзывов как со стороны критиков, так и со стороны зрителей — многие сомневались в прокатных возможностях игровой версии «Короля льва», который почти перешагнул отметку в 3 млрд рублей (его сборы составили 2,99 млрд) и на данный момент возглавляет таблицу лидеров российского проката.

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