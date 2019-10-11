Скончалась актриса Надежда Каратаева

Советская актриса театра и кино, вдова народного артиста СССР Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 95-м году жизни. О смерти одной из старейших российских актрис сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московского академического театра сатиры, где Каратаева проработала более 60 лет.

«Надежда Юрьевна Каратаева скончалась», — сказала собеседница издания, уточнив, что о времени и месте прощания с артисткой станет известно позже.

Точная причина смерти пока также не известна. Однако, согласно сведениям телеграм-канала 112, вдова Папанова болела пневмонией. Якобы накануне актрисе стало плохо и ей вызвали «скорую помощь». Сообщалось, что артистка скончалась по дороге в больницу.

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Последней ролью Каратаевой, которую та сыграла в свой 90-й день рождения, стала Фрекен Бок в постановке «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Надежда Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. Ее отец был военным, а мама трудилась лаборанткой в закрытом НИИ. С малых лет Надежда обожала театр, уже в школьные годы она играла в драмкружке.

В июне 1941 года будущая актриса закончила среднюю школу и поступила на актерский факультет ГИТИСа. Однако начало Великой Отечественной войны изменило ее планы. Отец ушел на фронт, а Надежда с мамой были вынуждены отправиться в эвакуацию в Новосибирск. Там Каратаева прошла курсы сандружинниц, после чего пошла в военкомат и попросилась добровольцем на фронт. Надежда трудилась в военном госпитале, а потом перешла в сандружинницы в санитарный поезд № 74 Чита — Москва — Чита, который забирал раненых в Москве и увозил их в тыл.

В 1943 году возобновились занятия в ГИТИСе. Надежда вернулась на учебу в институт, там же произошло их знакомство с Анатолием Папановым, который пришел туда прямо с передовой. Ему было предложено учиться сразу на втором курсе. Девушкам этого курса не с кем было играть этюды, поскольку там совсем не было мужчин.

Папанов сделал предложение Каратаевой в День победы — 9 мая 1945 года на Красной площади, и уже 20-го числа они поженились.

Вместе с супругом актриса служила в Театре русской драмы в Клайпеде, в 1950 году она была принята в труппу Московского Театра сатиры. Любителям театрального искусства она запомнилась своими ролями в спектаклях «Восемь любящих женщин», «Квадратура круга», «Ревизор», «Женитьба Фигаро» и многих других.

Звездные супруги нередко вместе появлялись на сцене — постановка «Гнездо глухаря», где они сыграли дуэтом, вошла в историю отечественного театра. Папанов и Каратаева прожили вместе 43 года, разлученные смертью артиста 5 августа 1987 года.

Смерть Папанова стала большой неожиданностью для друзей и близких. Вернувшись в Москву со съемок фильма «Холодное лето 53-го», артист решил принять холодный душ, и у него не выдержало сердце. Его тело было обнаружено только спустя два дня.

«Когда он приехал в Москву, то, естественно, захотел принять душ. Но в доме была отключена горячая вода. Он полез под холодную. И сосуды не выдержали. Врачи поставили диагноз: сердечно-сосудистая недостаточность», — вспоминала вдова Папанова.

Сама Каратаева в это время находилась в Риге, куда он тоже позже должен был прилететь.

«Когда Толя не приехал в условленный день в Ригу, я забеспокоилась, позвонила дочери. Зять пробрался в нашу квартиру через соседскую лоджию, потому что дверь была заперта изнутри, — делилась страшными воспоминаниями артистка. — Толя сидел в ванной, уронив голову на колени, из душа лилась холодная вода... Зять позвонил в милицию. Приехали милиционеры, врач, санитары. Толю почему-то вынесли на простынях, а не на носилках».

По словам Каратаевой, Папанов никогда не жаловался на сердце и был привычным к процедурам в холодной воде. При вскрытии у него не был обнаружен инфаркта — жизнь артиста оборвалась из-за сердечного спазма: «Если бы в тот момент кто-то находился дома, вызвал бы «скорую», его можно было спасти».