Закрыли инстаграм: Заворотнюк лишили поддержки

Из-за чрезмерной активности пользователей был заблокирован инстаграм-аккаунт, созданный для поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщил певец Стас Михайлов через сториз в соцсети. Несмотря на закрытие страницы из-за подозрительно большого количества подписчиков, он поблагодарил всех неравнодушных за отзывчивость.

«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, инстаграм решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, решив, что такая активность — накрученная», — написал певец, добавив, что в настоящее время предпринимаются действия для восстановления страницы.

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Аккаунт в поддержку актрисы, по информации СМИ больной раком, появился 10 октября. Его сразу же начали рекламировать российские знаменитости, размещая на личных страницах фотографию семьи Заворотнюк с идентичным текстом. Одинаковый пост опубликовали певцы Николай Басков, Стас Михайлов, Зара, Анна Семенович, Emin, Наташа Королева и Елена Север, а также концертный директор Алексей Новацкий, дизайнер Игорь Гуляев, и многие другие.

«Я — человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но в этот раз информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу», — говорится в сообщении.

Дочь актрисы Анна Заворотнюк обратилась к Михайлову в комментариях под записью, от всей семьи поблагодарив его за поддержку. Это сообщение собрало около тысячи лайков и десятки комментариев с пожеланиями сил и здоровья. Позднее она сделала репост записи Михайлова в свои сториз, а на следующий день написала, что в связи с блокировкой аккаунта его функции будет выполнять официальная страница Заворотнюк.

«От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи в СМИ! Но, к сожалению, инстаграм-аккаунт заблокировали. Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день... Увы, восстановить аккаунт пока не удается. Мы приняли решение, что будем продолжать на странице моей мамы», — написала девушка и поблагодарила всех сделавших репост знаменитостей.

В это же время на странице Заворотнюк появилось почти аналогичное сообщение с благодарностью и объявлением о том, что в этом аккаунте будут публиковаться правдивые сообщения о здоровье актрисы.

Также в аккаунте Заворотнюк были опубликованы две сториз: в одной из них автор перечислил ссылки всех неравнодушных знаменитостей, а во второй — сделал репост записи Михайлова о блокировке страницы. Кстати, жена певца Инна Михайлова наиболее активно продвигала аккаунт в поддержку актрисы, публикуя все посты и сториз звезд в своем инстаграме. Через несколько минут после появления поста в официальном аккаунте артистки она оповестила об этом своих подписчиков.

«К сожалению, аккаунт, созданный в поддержку Анастасии, пока восстановить не удалось... Вся информация теперь будет публиковаться на ее странице в инстаграм», — написала Михайлова.

В комментариях к постам знаменитостей пользователи разделились на два лагеря: одни одобряли поддержку больной коллеги, а другие просили не спекулировать на беде актрисы и оставить ее семью в покое.

Наибольшее количество негативных комментариев можно заметить под постом Баскова, чьи фолловеры обвинили его в попытке пиара на чужом горе.

«А я бы сказала грубо, как можно себя так вести, у людей горе, большое горе! Да заткнетесь вы все! Бумеранг существует!», «Вы лучше о себе любимом беспокойтесь, чем о Насте», «Сколько можно мусолить... Такой болезнью болеют много людей, и о них молчат», — писали подписчики Баскова.

Многие выразили мнение, что семья Заворотнюк сама провоцирует распространение сплетен, о правдивости которых можно только догадываться. По словам пользователей, во избежание противоречивых слухов родственникам актрисы стоит обратиться к поклонникам с официальным комментарием о состоянии ее здоровья.