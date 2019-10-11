Сбежал от Netflix: Куарон перешел на сторону Apple

Контракт, который Apple заключили с оскароносным режиссером Альфонсо Куароном, сразу же вызвал много разговоров в профессиональной среде. Он не является эксклюзивным, сообщает The Hollywood Reporter. Кинематографист продолжит заниматься продюсированием в рамках компании Anonymous Content.

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Отмечается, что сотрудничество с Куароном — большая победа для стримингового сервиса Apple TV+. Таким образом, в будущем техно-гигант имеет все шансы претендовать на престижные кинематографические награды. Так, в прошлом году черно-белая картина постановщика «Рома», снятая для Netflix, получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Сам Куарон при этом ушел с двумя статуэтками — как лучший режиссер и оператор.

Что Куарон уже делал на ТВ

Режиссер также известен своими, хотя и немногочисленными, телевизионными проектами. В 2014 году Куарон вместе с Джей Джей Абрамсом спродюсировал драматический сериал «Верь» для телеканала NBC. Проект, впрочем, провалился, и спустя месяц после запуска первого сезона был закрыт. Шоу о десятилетней девочке со сверхъестественными способностями получило смешанные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составил всего 36% на основе 36 рецензий со средним баллом 5,4 из 10.

Другой проект Куарона — детективный сериал «Отмеченное время» — демонстрировался на мексиканском телевидении с 1988 по 1999 год. В сериале также приняли участие на тот момент еще начинающие кинематографисты, впоследствии вышедшие на международный уровень, — режиссер Гильермо дель Торо («Форма воды») и оператор Эммануэль Любецки («Бердмэн», «Выживший»).

В 2017 году издание Deadline писало, что Куарон заключил контракт с актером и обладателем премии «Оскар» Кейси Аффлеком для съемок сериала «Восхождение» («Ascension») в рамках сотрудничества с продюсерской компанией Anonymous Content. Отмечалось, что постановщик также выступит в качестве сценариста и исполнительного продюсера шоу, а Аффлек сыграет в нем главную роль. Однако производство сериала о зарождении опасного культа в итоге повисло в воздухе: с тех пор новой информации относительно проекта не поступало.

Apple и полный метр

Недавно стало известно, что компания Apple намерена показывать полнометражные фильмы собственного производства в кинотеатрах, прежде чем выпускать их на стриминговом сервисе. Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, корпорация уже проконсультировалась с представителями индустрии развлечений и начала переговоры с сетями кинотеатров.

В своей тактике Apple придерживается традиционного подхода, при котором фильмы поступают в прокат на несколько недель до того, как появятся в онлайн-кинотеатре. Представители компании надеются, что это позволит им привлечь ведущих режиссеров и продюсеров, а также избежать проблемы, созданной другим популярным сервисом — Netflix.

Что касается Netflix, то фильмы, покупаемые или выпускаемые компанией, обычно появляются в прокате в кинотеатрах в тот же день, когда загружаются на стриминговый сервис. Как отмечает издание, такой подход ограничивает возможности онлайн-вещателя, поскольку кинотеатры, как правило, настаивают на том, что картины не должны появляться в интернете в течение трех месяцев после дебюта.

Таким образом, Apple придерживается стратегии Amazon. Компания использует «прокатное окно» длительностью от двух недель до трех месяцев (как в случае с фильмом «Манчестер у моря»). Среди первых крупных кинопремьер — лента «На скалах» («On the Rocks») Софии Копполы с Рашидой Джонс и Биллом Мюрреем в главных ролях.

Чего ждать от Apple

Пока сложно сказать, сможет ли Apple моментально стать весомым игроком на рынке, учитывая довольно скудное наполнение каталога на первых порах. На момент запуска стримингового сервиса в каталоге будет только пять эксклюзивов, среди которых — драматический сериал «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом, а также сай-фай «Смотри» от автора «Острых козырьков» Стивена Найта с Джейсоном Момоа в главной роли. Компания также заключила соглашения с Джей Джей Абрамсом и телеведущей Опрой Уинфри о производстве эксклюзивного видеоконтента.

По данным СМИ, на два сезона «Утреннего шоу» ушло порядка $300 млн, что делает этот проект дороже финального сезона «Игры престолов» (свыше $90 млн). Бюджет «Смотри», в свою очередь, примерно сопоставим с финалом хита HBO: $15 млн на серию.

Также стало известно о новом проекте компании «История Лиззи» — мини-сериале по мотивам одноименного романа Стивена Кинга с Клайвом Оуэном и Джулианной Мур в главных ролях.

В то же время формально компания Тима Кука тратит на контент гораздо меньше будущих конкурентов — например, Netflix за текущий год вложит в оригинальные шоу порядка $15 млрд. Выделенные Apple $6 млрд примерно соответствуют тратам Netflix образца двухлетней давности.