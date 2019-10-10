Пошел на рекорд: Билан вновь собрался на «Евровидение»

Заслуженный артист России Дима Билан не исключил своего третьего участия в «Евровидении». Говоря о конкурсе в качестве гостя шоу «Алена, блин!», 37-летний певец высказался в поддержку системы национального отбора, при котором участника музыкального соревнования выбирали бы зрители, а не специальная комиссия, после чего косвенно заявил о желании попробовать себя на конкурсе в третий раз.

«Если, например, народное голосование, то, может быть, у меня есть какой-то лимит, [чтобы] без него обойтись, если я поеду в третий раз. Я вот зрителям закидываю. <...> Посмотрим, чего забегать?» — сказал Билан.

Отвечая на вопрос, почему он до сих пор остается единственным российским представителем, победившим на «Евровидении», артист объяснил это «совпадением и совокупностью многих факторов».

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«Многие считают, что это, конечно, и второй раз, и забыться не успел, и это было ярко. Это никуда не убрать — это действительно было ярко. Балерина из рояля — вообще разрыв сознания. Я думаю, что с этим тоже связано, ведь люди голосуют. <...> Сейчас уже в данном контексте, кроме как на фарт... Потому что совокупность — вот это и есть, когда совпадают все эти [факторы] <...> То есть это должно совпасть все», — заявил певец.

Высказался Билан и по поводу выступления Сергея Лазарева, ставшего на «Евровидении-2019» третьим. По мнению артиста, его коллега исполнил конкурсную песню отлично, однако к самой композиции в разрезе соревнования у него возникли вопросы: «Я считаю, что [спел] офигительно. Думаю, что — поскольку BPM (beats per minute, удары в минуту, в музыке так называют показатель, определяющий скорость композиции, — «Газета.Ru») нашего сердцебиения ускорился, все ускорилось — затяжные истории пролистываем, мы пролистываем все, нам нужны очень короткие, информативные вспышки. Конечно, если бы я делал [для минувшего конкурса], то делал бы что-то танцевальное, даже в какой-то степени немножко дурное».

Дима Билан участвовал в «Евровидении» дважды — в 2006 и 2008 году, когда он занял второе и первое места соответственно.

Продюсер артиста Яна Рудковская комментировать желание певца вернуться на главный песенный конкурс Европы отказалась, передает НСН. Ее коллега Иосиф Пригожин, в свою очередь, идею Билана подверг критике.

«Я не понимаю, зачем: он уже был и первый, и второй. При всем моем отношении к нему и любви как к артисту, если бы меня спросили — я был бы категорически против. В этом есть определенная глупость. В принципе, по логике, этого и не должно быть», — отрезал он.

Вместе с тем Пригожин призвал артиста не рассматривать «Евровидение» как условные Олимпийские игры — то есть не видеть в нем во многом спортивное мероприятие.

«Понятно, что мы можем рассматривать это как историю олимпийских чемпионов, которые могут несколько побед делать. Но все-таки это музыка, а не спорт, а «Евровидение» — не Олимпиада. Биться за «Евровидение» звезде такого калибра, мне кажется, не фасон. Это мое мнение, — добавил продюсер. — Пиара у него и так достаточно, рекламы достаточно, на радио он присутствует, песни его играют. Надо дать дорогу ребятам молодым, кто еще не был, кому этот пиар нужен. Он был там три раза, по-моему, еще четвертый раз поехать? Я считаю, что и Лазареву (участвовал в «Евровидении» два раза, дважды став третьим. — «Газета.Ru») не надо было ехать — это мое глубочайшее убеждение. Но он поехал. Слава богу, что не выпал из этой тройки».

Несмотря на тот факт, что Россия лишь единожды выигрывала «Евровидение», представители страны нередко оказываются в первой тройке по итогам конкурса. Так, «серебро» конкурса помимо Билана брали Алсу, «Бурановские бабушки» и Полина Гагарина, а «бронза» доставалась Лазареву (дважды), а также группам «Тату» и «Серебро».

В будущем году «Евровидение» состоится в Нидерландах, а именно — в городе Роттердам. Пройдет конкурс с 12 по 16 мая.