«Мы давно не общались»: Жигунова втянули в историю Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов заявил, что не давал никаких комментариев относительно состояния здоровья своей партнерши по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Ранее в СМИ было растиражировано высказывание, якобы принадлежащее заслуженному артисту России, в котором он «рассказал» о причинах выписки Заворотнюк из клиники.

«Я не давал и не буду давать никаких комментариев о состоянии Анастасии. У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время», — подчеркнул Жигунов в разговоре с ТВЦ.

Материал, в котором он якобы поведал последние известия о Заворотнюк, опубликовал портал «Кокшетау Азия». В нем со ссылкой на «Жигунова» утверждалось, что 48-летняя актриса приняла решение о выписке, надломившись после того, как врачи «сказали, сколько ей осталось».

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»[Выписка] вовсе не означает, что у Анастасии все хорошо. Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду о том, сколько ей осталось, это как приговор, оно надломит любого человека, а тем более — женщину, — приводил слова «Жигунова» источник. — Более того, Анастасия в больнице лежала под вымышленным именем, в ее карте стояла другая дата рождения, так как пресса просто не давала покоя. <...> [Стали рассказывать] разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться».

Накануне, 9 октября, в сети появилась информация, что из-за опухоли мозга у Заворотнюк развился парез правой части тела — и ее правая рука оказалась парализованной. Кроме того, отмечалось, что артистка, находящаяся в реабилитационной клинике, не может самостоятельно передвигаться. Согласно телеграм-каналу Mash, в числе прочих восстановительных мероприятий актрисе проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры, тогда как рядом с учреждением круглосуточно дежурит машина «скорой». При этом артистка постоянно находится в окружении близких.

Вместе с тем данный источник ранее утверждал, что Заворотнюк была выписана из медицинского центра, в котором проходила лечение в последнее время: якобы звезду в тяжелом состоянии перевели в другое медучреждение по причине завершения обслуживания страхового полиса.

Комментируя известие о выписке в интервью «Звезде», врач Игорь Долгополов заявил, что глиобластома, якобы диагностированная у Заворотнюк, не лечится при невозможности удаления хирургическим путем. Также он отметил, что даже при качественном лечении и непрерывной поддерживающей терапии с таким диагнозом не живут дольше двух лет.

«Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали. Ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой, может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении, либо прописанное лечение неэффективно. То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», — рассказал эксперт.

В начале этой недели, 7 октября, директор Анастасии Завортонюк передал заявление актрисы и ее семьи, призвав прекратить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — приводит его слова ТАСС.

В то же время представитель актрисы подчеркнул, что Заворотнюк и члены ее семьи на данный момент не готовы как-либо комментировать ее состояние. «Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — заключил директор.

В середине сентября в прессе появились слухи о том, что Заворотнюк, у которой якобы был диагностирован рак мозга четвертой стадии, ввели в состояние искусственной комы в реанимации одной из клиник Москвы на фоне начавшегося отека мозга. При этом сообщения о серьезной болезни Анастасии ходили в сети и до этого, однако многие считали их ложными — в том числе и по той причине, что официальные представители артистки ситуацию либо не комментировали, либо опровергали.