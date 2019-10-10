«Мы давно не общались»: Жигунова втянули в историю Заворотнюк

Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк

Заслуженный артист России Сергей Жигунов сообщил, что не общался с журналистами по поводу выписки Анастасии Заворотнюк из клиники. По словам актера, у него нет никакой информации о состоянии здоровья звезды «Моей прекрасной няни». Ранее СМИ со ссылкой на Жигунова сообщили, что Заворотнюк приняла решение о выписке, надломившись после того, как врачи «сказали, сколько ей осталось».

Актер Сергей Жигунов заявил, что не давал никаких комментариев относительно состояния здоровья своей партнерши по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Ранее в СМИ было растиражировано высказывание, якобы принадлежащее заслуженному артисту России, в котором он «рассказал» о причинах выписки Заворотнюк из клиники.

«Я не давал и не буду давать никаких комментариев о состоянии Анастасии. У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время», — подчеркнул Жигунов в разговоре с ТВЦ.

Материал, в котором он якобы поведал последние известия о Заворотнюк, опубликовал портал «Кокшетау Азия». В нем со ссылкой на «Жигунова» утверждалось, что 48-летняя актриса приняла решение о выписке, надломившись после того, как врачи «сказали, сколько ей осталось».

»[Выписка] вовсе не означает, что у Анастасии все хорошо. Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду о том, сколько ей осталось, это как приговор, оно надломит любого человека, а тем более — женщину, — приводил слова «Жигунова» источник. — Более того, Анастасия в больнице лежала под вымышленным именем, в ее карте стояла другая дата рождения, так как пресса просто не давала покоя. <...> [Стали рассказывать] разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться».

Накануне, 9 октября, в сети появилась информация, что из-за опухоли мозга у Заворотнюк развился парез правой части тела — и ее правая рука оказалась парализованной. Кроме того, отмечалось, что артистка, находящаяся в реабилитационной клинике, не может самостоятельно передвигаться. Согласно телеграм-каналу Mash, в числе прочих восстановительных мероприятий актрисе проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры, тогда как рядом с учреждением круглосуточно дежурит машина «скорой». При этом артистка постоянно находится в окружении близких.

Вместе с тем данный источник ранее утверждал, что Заворотнюк была выписана из медицинского центра, в котором проходила лечение в последнее время: якобы звезду в тяжелом состоянии перевели в другое медучреждение по причине завершения обслуживания страхового полиса.

Комментируя известие о выписке в интервью «Звезде», врач Игорь Долгополов заявил, что глиобластома, якобы диагностированная у Заворотнюк, не лечится при невозможности удаления хирургическим путем. Также он отметил, что даже при качественном лечении и непрерывной поддерживающей терапии с таким диагнозом не живут дольше двух лет.

«Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали. Ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой, может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении, либо прописанное лечение неэффективно. То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», — рассказал эксперт.

В начале этой недели, 7 октября, директор Анастасии Завортонюк передал заявление актрисы и ее семьи, призвав прекратить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — приводит его слова ТАСС.

В то же время представитель актрисы подчеркнул, что Заворотнюк и члены ее семьи на данный момент не готовы как-либо комментировать ее состояние. «Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — заключил директор.

В середине сентября в прессе появились слухи о том, что Заворотнюк, у которой якобы был диагностирован рак мозга четвертой стадии, ввели в состояние искусственной комы в реанимации одной из клиник Москвы на фоне начавшегося отека мозга. При этом сообщения о серьезной болезни Анастасии ходили в сети и до этого, однако многие считали их ложными — в том числе и по той причине, что официальные представители артистки ситуацию либо не комментировали, либо опровергали.