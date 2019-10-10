Красная таблетка: какой будет новая «Матрица»

«Матрица 4». Новая звезда в касте — и что вообще известно о фильме

Американский актер Яхья Абдул-Матин II исполнит одну из главных ролей в четвертой части «Матрицы», режиссером которой выступит Лана Вачовски. Согласно Variety, постановщица нового фильма фантастической саги встречалась с 32-летним артистом в ходе предыдущей недели, и в итоге он присоединился к касту ленты, в который ранее вошли Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс (им предстоит вновь сыграть Нео и Тринити соответственно).

О том, в какого именно персонажа перевоплотится Абдул-Матин II в картине Вачовски, не сообщается, однако, скорее всего, его герой станет новичком в киновселенной.

За последние несколько лет Абдул-Матин II успел сняться в ряде популярных фильмов и сериалов: в частности, уроженец Нового Орлеана сыграл в «Черном зеркале», «Рассказе служанки», «Спасателях Малибу» (речь про картину с Дуэйном Джонсоном в главной роли), «Величайшем шоумене», «Аквамене» и «Мы» Джордана Пила.

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Известно, что сценарием новой «Матрицы» совместно с Вачовски занимаются писатель Александр Хемон и создатель «Облачного атласа» Дэвид Митчелл. Продюсирует проект Грант Хилл («Титаник»), работавший над созданием оригинальной трилогии. Ожидается, что съемки фильма начнутся 10 февраля будущего года в Чикаго. Подробности сюжета грядущей картины пока что держатся в строжайшей тайне, однако, по слухам, Вачовски и ее команда планируют «не просто создать» новую «Матрицу», а «расширить» популярную киновселенную. На экраны картины, вероятно, выйдет не ранее 2021-го.

Три предыдущих фильма франшизы — «Матрица», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» — заработали в мировом прокате в общей сложности $1,6 млрд. Первая лента трилогии вышла в 1999 году и была удостоена четырех «Оскаров». Действие саги разворачивается преимущественно в виртуальной реальности — герои не подозревают о своем порабощении машинами, а их тела используют в качестве источника энергии. Человечество во главе с Морфеусом борется за свободу от армии машин, а хакер Нео становится его единственной надеждой на спасение.

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Несмотря на тот факт, что официальный синопсис четвертой «Матрицы» остается неизвестным, новая работа Вачовски точно не будет перезагрузкой (что, впрочем, было ясно еще после приглашения Ривза и Мосс). Об этом на днях сообщил сценарист Зак Пенн в своем твиттере. По словам кинематографиста, работающего над приквелом франшизы (в планах у Warner Bros. выпуск двух отдельных проектов, действия которых развернутся в киновселенной), Вачовски занимается именно продолжением оригинальной трилогии, которая, вероятно, увидит свет раньше предыстории за авторством самого Пенна.

Согласно слухам, WB занимается поисками актера на роль молодого Нео. Ранее в сеть также просочилась информация, что персонажа Морфеуса в одной из будущих картин саги может сыграть Майкл Б. Джордан, известный по «Фантастической четверке», «Черной пантере» и «Криду». Логичным было бы предположить, что данные кастинги имеют непосредственное отношение не к «Матрице 4», а именно к приквелу, где появление героев оригинальной трилогии времен их юности напрашивается само собой. Впрочем, нельзя исключать и вариант, при котором Вачовски попробует каким-то образом отправить своих героев в прошлое (как это было, например, в последних «Мстителях»), тогда как приквел и вовсе обойдется без Нео и компании, углубившись в саму историю происхождения вымышленного киномира.

Как бы то ни было, очевидно, что франшиза избрала наиболее верный вектор собственного развития.

«Матрица» одновременно и не отрицает прошлое, ударяясь в перезапуск легендарной, но уже немного подзабытой саги, и не полагается исключительно на любимых фанатами персонажей (и, следовательно, актеров), добавляя новых главных героев. Безусловно, важнейшую роль в продолжении фантастического боевика, которое выйдет в прокат спустя без малого 20 лет после премьеры третьей части, исполнит Ривз — и речь сейчас даже не про его экранное время, тем более что об этом остается лишь гадать.

Киану, отметивший в сентябре свое 55-летие, продолжает оставаться одним из самых почитаемых и успешных актеров Голливуда, что прекрасно понимают и в Warner Bros. Если верить слухам, решение о съемках «Матрицы 4» в компании приняли, впечатлившись коммерческим успехом серии фильмов о наемном убийце Джоне Уике (трилогия, не имея огромного бюджета, заработала в мировом прокате в общей сложности более $583 млн), которого сыграл всеми любимый уроженец Ливана. Благо, что и сам Ривз заявлял о готовности вернуться к образу Нео, если проект будет создаваться Вачовски.

Однако опять же — на одном лишь Ривзе франшиза в долгосрочной перспективе выехать не сможет, каким бы популярным он ни был. Тут на помощь создателям как раз и придут молодые звезды, свежие идеи режиссера (к счастью, сама история все еще выглядит актуальной), а также мощные спецэффекты, на что в студии уж точно не поскупятся. Ведь если сага действительно сможет полноценно переродиться, а не ограничится исключительно четвертой частью, при просмотре которой у зрителей будет появляться только лишь тоска по оригинальной трилогии, то новая «Матрица», заручившись поддержкой преданных фанатов и заработав новую аудиторию, имеет все шансы закрепиться в изменившейся с начала века киноиндустрии всерьез и надолго.