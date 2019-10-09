Попытка номер 7: станет ли «Нэнси Дрю» вторым «Ривердейлом»

Нэнси Дрю сильно изменилась за лето. Конечно, вряд ли, но вы можете знать ее по книжкам Эдварда Стратемейера (позже к серии подключились другие авторы под коллективным псевдонимом «Кэролайн Кин»), на которых выросло несколько поколений американских детей. Истории про юную сыщицу, с легкостью раскусывающую загадки любой сложности, настолько прочно вросли в поп-культуру США, что имя героини стало нарицательным. Где бы ни фигурировали невероятно смышленые дети, выполняющие работу правоохранительных органов за них, оно, скорее всего, рано или поздно прозвучит. В России о литературном цикле, появившемся еще в 1930-х годах, почти никто не слышал; зато многие вспомнят линейку квестов от студии Her Interactive, которая выходит до сих пор: релиз ближайшей (33-й!) части «Полночь в Салеме» назначен на 3 декабря.

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Новый сериал канала The CW — уже седьмая (если считать только вышедшие) попытка экранизировать приключения Нэнси Дрю и третья — в виде телешоу. Более-менее удачным было первое появление детективши на малых экранах: в конце 1970-х «Брат­ья Харди и Нэнси Дрю» продержались в эфире три сезона. Снявшуюся там будущую звезду «Династии» Памелу Сью Мартин некоторые до сих считают лучшим воплощением этой героини (правда, в конце второго сезона ее заменили на более молодую актрису; потом авторы вообще убрали Нэнси из сценария и все погубили). Остальные адаптации получались крайне неоднозначными (хотя полный метр 2007 года с Эммой Робертс был вполне симпатичным), и планы Warner Bros. на развитие полноценной франшизы так и не осуществились.

close Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) The CW

В «Нэнси Дрю» версии 2019 все буквально кричит о том, что сериал создан по образу и подобию невероятно популярного «Ривердейла», — другого проекта The CW, который обрел своего зрителя благодаря появлению на Netflix в рамках сделки канала с сервисом (по той же схеме выстрелили «Сотня», «Настоящий американец» и «Во тьме»). Сверхзадача нового шоу — выманить аудиторию обратно в эфир, а затем — на собственную платформу холдинга WarnerMedia CBS All Access.

Из детища Роберто Агирре-Сакасы и Грега Берланти сюда перекочевали небольшой захолустный городок (к ним The CW питает нездоровую слабость) в качестве основного места действия, атмосфера псевдо-30-х годов, стремительный и слегка абсурдный сюжет и, разумеется, звезда молодежного сериала 90-х в роли отца: в данном случае это Скотт Вульф из «Нас пятеро», которым заменили Фредди Принца-младшего из «Семейки Маттерсов» и хоррор-франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

close Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) The CW

Звучащие за кадром саркастичные замечания главной героини в исполнении Кеннеди Макманн помимо упомянутых квестов напоминают одновременно о ривердейловском Джагхеде и еще одной экранной сыщице-любительнице — Веронике Марс. С последней у «Нэнси Дрю» вообще много общего, что не удивительно: культовый неонуар Роба Томаса (выходивший, вы не поверите, на The CW) сам кучу всего позаимствовал из книжек Стратемейера. От шоу с Кристен Белл новый проект унаследовал сюжетный ход со смертью близкого (правда, если Веронику она сподвигла заняться частным сыском, Нэнси, наоборот, отошла от дел) и минувшим после нее годом, главную героиню — независимую отщепенку и глуповато-хамоватого шерифа, по каким-то причинам желающего упечь ее за решетку.

Атмосферно это все же в первую очередь третий сезон «Ривердейла», в котором Агирре-Сакаса и Берланти начали активно заигрывать с мистикой и сверхъестественным. По первой серии, которую дали посмотреть российской прессе (западным критикам прислали две), сложно понять, насколько сериал готов уйти от реализма. С одной стороны, в нем фигурируют призраки, чье присутствие затем будет непросто объяснить. С другой, он периодически пытается шагнуть за рамки мыльного кэмпа, позволяющего творить что угодно, и задает более серьезный тон: Нэнси — уже не школьница (болезнь и смерть матери отложили планы на колледж) и, например, предпочитает ограничивать отношения с воздыхателем Ником (Тунджи Касим) одним сексом.

close Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) The CW

Пока что основная проблема «Нэнси Дрю» — хромающая химия между членами ее «скубидушной» (есть даже подторможенный волосатик а-ля Шэгги, которого играет Алекс Саксон) команды. На старте их почти ничего не объединяет за исключением места работы: все пятеро учились в одной школе, но почти не общались друг с другом. Из-за этого их объединение смотрится особенно неубедительно, однако финал пилотного эпизода предполагает, что у каждого шкаф набит скелетами, поэтому некоторый интерес герои все же способны вызвать.

Впрочем, с главным двигателем сериала про сыщицу, — собственно, детективной составляющей, — здесь все в порядке, насколько это вообще возможно для шоу The CW. Основным толчком выступает убийство жены местного бизнесмена, единственными свидетелями которого становятся Нэнси и ее коллеги (из-за этого их поначалу записывают в подозреваемые). Достаточно быстро выясняется, что эта смерть как-то связана с таинственной гибелью девушки 20-летней давности: тут-то и начинается потусторонняя жуть (иногда сериал действительно пугает).

Неровно собранная первая серия не позволяет с уверенностью говорить о том, что «Нэнси Дрю» станет большим хитом, но потенциал второго «Ривердейла» у нее определенно есть (особенно если права на показ шоу купит Netflix). Как отмечают американские обозреватели, следующий эпизод вызывает жгучее желание продолжать просмотр. Ближе к середине сезона, хочется верить, создатели закончат с настройкой баланса, и дальше будет уже не оторваться. Пока же Нэнси не может определиться, включать ей фонарик на смартфоне — или брать в руки свой фирменный старомодный. Что ж, подождем.

Сериал «Нэнси Дрю» выходит на американском канале The CW. В России его можно посмотреть на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».