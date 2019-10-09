Попытка номер 7: станет ли «Нэнси Дрю» вторым «Ривердейлом»

Вероника Марс гостит в Ривердейле: рецензия на сериал «Нэнси Дрю»

10 октября стартует сериал «Нэнси Дрю» — очередная экранизация культовых книг Эдварда Стратемейера про юную рыжеволосую сыщицу. По сюжету Нэнси и четверо ее знакомых становятся свидетелями убийства — и дабы отвести от себя подозрения полиции, герои начинают собственное расследование. Вскоре выясняется, что трагедия каким-то образом связана с другой таинственной смертью 20-летней давности. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков — о том, сможет ли «Нэнси Дрю» повторить успех «Ривердейла».

Нэнси Дрю сильно изменилась за лето. Конечно, вряд ли, но вы можете знать ее по книжкам Эдварда Стратемейера (позже к серии подключились другие авторы под коллективным псевдонимом «Кэролайн Кин»), на которых выросло несколько поколений американских детей. Истории про юную сыщицу, с легкостью раскусывающую загадки любой сложности, настолько прочно вросли в поп-культуру США, что имя героини стало нарицательным. Где бы ни фигурировали невероятно смышленые дети, выполняющие работу правоохранительных органов за них, оно, скорее всего, рано или поздно прозвучит. В России о литературном цикле, появившемся еще в 1930-х годах, почти никто не слышал; зато многие вспомнят линейку квестов от студии Her Interactive, которая выходит до сих пор: релиз ближайшей (33-й!) части «Полночь в Салеме» назначен на 3 декабря.

Новый сериал канала The CW — уже седьмая (если считать только вышедшие) попытка экранизировать приключения Нэнси Дрю и третья — в виде телешоу. Более-менее удачным было первое появление детективши на малых экранах: в конце 1970-х «Брат­ья Харди и Нэнси Дрю» продержались в эфире три сезона. Снявшуюся там будущую звезду «Династии» Памелу Сью Мартин некоторые до сих считают лучшим воплощением этой героини (правда, в конце второго сезона ее заменили на более молодую актрису; потом авторы вообще убрали Нэнси из сценария и все погубили). Остальные адаптации получались крайне неоднозначными (хотя полный метр 2007 года с Эммой Робертс был вполне симпатичным), и планы Warner Bros. на развитие полноценной франшизы так и не осуществились.

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Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)
Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)

Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)

The CW

В «Нэнси Дрю» версии 2019 все буквально кричит о том, что сериал создан по образу и подобию невероятно популярного «Ривердейла», — другого проекта The CW, который обрел своего зрителя благодаря появлению на Netflix в рамках сделки канала с сервисом (по той же схеме выстрелили «Сотня», «Настоящий американец» и «Во тьме»). Сверхзадача нового шоу — выманить аудиторию обратно в эфир, а затем — на собственную платформу холдинга WarnerMedia CBS All Access.

Из детища Роберто Агирре-Сакасы и Грега Берланти сюда перекочевали небольшой захолустный городок (к ним The CW питает нездоровую слабость) в качестве основного места действия, атмосфера псевдо-30-х годов, стремительный и слегка абсурдный сюжет и, разумеется, звезда молодежного сериала 90-х в роли отца: в данном случае это Скотт Вульф из «Нас пятеро», которым заменили Фредди Принца-младшего из «Семейки Маттерсов» и хоррор-франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

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Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)
Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)

Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)

The CW

Звучащие за кадром саркастичные замечания главной героини в исполнении Кеннеди Макманн помимо упомянутых квестов напоминают одновременно о ривердейловском Джагхеде и еще одной экранной сыщице-любительнице — Веронике Марс. С последней у «Нэнси Дрю» вообще много общего, что не удивительно: культовый неонуар Роба Томаса (выходивший, вы не поверите, на The CW) сам кучу всего позаимствовал из книжек Стратемейера. От шоу с Кристен Белл новый проект унаследовал сюжетный ход со смертью близкого (правда, если Веронику она сподвигла заняться частным сыском, Нэнси, наоборот, отошла от дел) и минувшим после нее годом, главную героиню — независимую отщепенку и глуповато-хамоватого шерифа, по каким-то причинам желающего упечь ее за решетку.

Атмосферно это все же в первую очередь третий сезон «Ривердейла», в котором Агирре-Сакаса и Берланти начали активно заигрывать с мистикой и сверхъестественным. По первой серии, которую дали посмотреть российской прессе (западным критикам прислали две), сложно понять, насколько сериал готов уйти от реализма. С одной стороны, в нем фигурируют призраки, чье присутствие затем будет непросто объяснить. С другой, он периодически пытается шагнуть за рамки мыльного кэмпа, позволяющего творить что угодно, и задает более серьезный тон: Нэнси — уже не школьница (болезнь и смерть матери отложили планы на колледж) и, например, предпочитает ограничивать отношения с воздыхателем Ником (Тунджи Касим) одним сексом.

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Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019) Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)
Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)

Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)

The CW

Пока что основная проблема «Нэнси Дрю» — хромающая химия между членами ее «скубидушной» (есть даже подторможенный волосатик а-ля Шэгги, которого играет Алекс Саксон) команды. На старте их почти ничего не объединяет за исключением места работы: все пятеро учились в одной школе, но почти не общались друг с другом. Из-за этого их объединение смотрится особенно неубедительно, однако финал пилотного эпизода предполагает, что у каждого шкаф набит скелетами, поэтому некоторый интерес герои все же способны вызвать.

Впрочем, с главным двигателем сериала про сыщицу, — собственно, детективной составляющей, — здесь все в порядке, насколько это вообще возможно для шоу The CW. Основным толчком выступает убийство жены местного бизнесмена, единственными свидетелями которого становятся Нэнси и ее коллеги (из-за этого их поначалу записывают в подозреваемые). Достаточно быстро выясняется, что эта смерть как-то связана с таинственной гибелью девушки 20-летней давности: тут-то и начинается потусторонняя жуть (иногда сериал действительно пугает).

Неровно собранная первая серия не позволяет с уверенностью говорить о том, что «Нэнси Дрю» станет большим хитом, но потенциал второго «Ривердейла» у нее определенно есть (особенно если права на показ шоу купит Netflix). Как отмечают американские обозреватели, следующий эпизод вызывает жгучее желание продолжать просмотр. Ближе к середине сезона, хочется верить, создатели закончат с настройкой баланса, и дальше будет уже не оторваться. Пока же Нэнси не может определиться, включать ей фонарик на смартфоне — или брать в руки свой фирменный старомодный. Что ж, подождем.

Сериал «Нэнси Дрю» выходит на американском канале The CW. В России его можно посмотреть на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».