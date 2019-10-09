Скандал на съемках: актерам сериала о Началовой грозят штрафы

В ходе работы над сериалом о жизни покойной российской певицы Юлии Началовой произошел крупный скандал. Суть проблемы в том, что задействованные в съемках актеры невнимательно ознакомились с условиями контракта и могут за это поплатиться, сообщает Рамблер.

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На главные роли в ленте были утверждены Марина Орлова и Алексей Гаврилов. Согласно контракту, им запрещено делиться любой информацией, касающейся съемочного процесса. Однако вопреки строгим требованиям артистка, исполняющая роль певицы, успела рассказать друзьям о своей новой роли, тогда как актер, играющий ее бывшего мужа, и вовсе опубликовал пост в соцсети.

«Начали съемки фильма для Первого канала о жизни Юлии Началовой. Я в роли Евгения Алдонина, мужа Юлии, которую великолепно исполняет Марина Орлова. Сегодня играли в футбол под дождем и промокли до нитки, но зато сцену получилось снять очень романтично и невероятно красиво. Благодарю нашу маленькую и очень дружную команду за чувство братства», — цитирует фрагмент его публикации «Экспресс-газета».

Несмотря на то, что пост в настоящее время уже удален, Гаврилову все еще грозит крупный штраф.

Позже, в беседе с прессой Орлова открестилась от главной роли в фильме.

«Не могу, к сожалению, ничего сказать. Не имею права комментировать, не хочу попасть на штрафы. Чуть позже поговорим об этом, — цитирует актрису «Вечерняя Москва». — Это не я играю Юлию Началову — это Сергей Безруков. Он в гриме, его не признали просто!».

Вместе с тем, на днях актриса опубликовала в своем блоге снимок, на котором ей снимают маску-грим, которую она подписала «кожа в которой я живу» (отсылка к названию триллера Педро Альмодовара). В ответ на предположение одного из подписчиков, что это грим, накладываемый артистке для большего сходства с Началовой, Орлова ответила: «Это просто косметическая процедура — пилинг!»

Известно, что родственники покойной артистки изначально были против этого проекта. В СМИ писали о том, что они якобы вели тайные переговоры с руководством Первого канала и дали свое согласие лишь после того, как им был предложен серьезный гонорар. В итоге наследники Началовой одобрили даже использование в фильме ее личных вещей.

Вместе с тем, второй супруг певицы футболист Евгений Алдонин заявил, что никакого отношения к проекту не имеет. По словам спортсмена, к нему не обращался никто из занятых в съемках людей, а сам он видел только лишь фотографии со съемочной площадки.

Режиссер Андрей Загорский в одном из интервью рассказывал, что съемки картины пришлось на время прервать из-за сложностей с авторскими правами — до момента вступления родственников артистки в наследство никто не имел прав распоряжаться ее песнями.

«16 числа будет полгода со дня ухода Юлии. Дальше семья вступает в права наследования и мы будем находить компромисс с Виктором Васильевичем (отец певицы, — прим. «Газета.Ru») по поводу музыкального контента и готовить трейлер к выпуску», — пояснил он.

Кроме того, по словам режиссера, в ходе разговора с бывшим менеджером Началовой Анной Исаевой, та сказала ему: «Делайте, что хотите», но попросила не ссылаться на семью в разговорах с прессой. К слову, известно, что в фильме она тоже появится и сыграет саму себя.

Говоря о своей работе, Загорский ранее заверял. что речь идет о «концентрированном и напряженном» полнометражном фильме, а не телесериале. Предположительное название картины — «Буду рядом». Создатели будущей картины ожидают, что ее бюджет превысит сумму в 60 млн рублей, которая упоминалась в СМИ ранее.

Причиной тому стала большая заинтересованность инвесторов: «В договоре четко прописано: как только мы выпускаем официальный трейлер, инвесторы финансируют дальнейшие съемки. В прессе писали о бюджете картины в 60 млн рублей, но инвесторы готовы вложить гораздо больше. Мы однозначно дойдем до 100 млн».

Кроме того, по мнению Загорского, его сериал о покойной певице сможет встать на один уровень с работами таких режиссеров, как Алексей Учитель и Андрей Звягинцев.