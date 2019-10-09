Джордж Мартин против Улицкой: кто получит «Нобеля» по литературе

10 октября в Стокгольме будут названы лауреаты Нобелевской премии по литературе. По мнению букмекеров, фаворитами на получение награды в этом году являются канадки Энн Карсон, Маргарет Этвуд (автор «Рассказа служанки», по которому недавно был снят суперуспешный сериал с Элизабет Мосс в главной роли), француженка Мариз Конде, обладательница «Букера» Ольга Токарчук, известная благодаря роману «Бегуны», кениец Нгуги Ва Тхионго, не нуждающийся в особых представлениях японский писатель Харуки Мураками, а также россиянка Людмила Улицкая.

Попал в число соискателей приза и создатель фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Пламени» (он, как известно, лег в основу, возможно, самого популярного шоу десятилетия — «Игры престолов») Джордж Мартин.

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Впрочем, оказался среди возможных лауреатов Нобелевской премии — 2019 американец больше в качестве шутки: на его победу дают сумасшедший коэффициент в 251 к 1. Для сравнения — с такой же вероятностью, согласно букмекерам, следующим исполнителем роли Джеймса Бонда может стать футболист Дэвид Бекхэм.

Примечательно, что в этом году премия по литературе будет вручена сразу двум людям. Объясняется это тем, что в 2018-м у награды случился вынужденный «перерыв», связанный с громким секс-скандалом в Шведской академии (именно она на протяжении более 100 лет отвечает за вручение литературной «нобелевки»): театральный режиссер и фотограф Жан-Клод Арно, супруг тогдашнего члена организации Катарины Фростенсон, был обвинен в харассменте и преждевременном разглашении имен лауреатов Нобелевской премии.

Первые обвинения против Арно были выдвинуты еще осенью 2017-го, когда 18 женщин рассказали о недопустимом поведении постановщика в их отношении. Причем некоторые подобные случаи, по их словам, происходили в престижном клубе, владельцами которого являлись супруги Фростенсон, где нередко выступали литераторы, входившие в состав Шведской академии. Параллельно с этим выяснилось, что фотограф долгие годы тайно разглашал имена Нобелевских лауреатов по литературе до официального объявления. В частности, он заранее сообщил о присуждении приза Виславе Шимборской в 1996-м, Эльфриде Елинек (2004), Гарольду Пинтеру (2005), Жан-Мари Гюставу Леклезио (2008), Патрику Модиано (2014), Светлане Алексиевич (2015) и Бобу Дилану (2016).

В результате скандала Шведскую академию покинули несколько ее членов, а также глава организации Сара Даниус. Позднее было объявлено, что в 2018 году Нобелевская премия вручена не будет. Что касается Арно, то он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и внушительному денежному штрафу — суд признал его виновным в двух изнасилованиях.

По мнению экспертов, наибольшее шансы на получение Нобелевской премии в этом году имеют литераторы-женщины, пишущие не на английском языке, — в 2016-м и 2017-м приз отходил американцу Бобу Дилану и британцу Кадзуо Исигуро, при этом в общей сложности мужчинам доставалась награда в 100 из 114 случаев, пишет The Guardian.

Ранее на это намекал и председатель комитета «нобелевки» по литературе Андерс Олссон, признававший необходимость «расширения горизонтов» премии. «У нас был более европоцентристский взгляд на литературу, однако теперь мы смотрим на весь мир, — говорил он. — Прежде премия была более «мужественной». Теперь же у нас есть много действительно великих писательниц».

Согласно администратору «Букера» Фьяметте Рокко, в 2019 году как минимум одна Нобелевская премия достанется женщине. В то же время лауреатами должны стать представители разных континентов, утверждает эксперт.

«Говоря об авторах, заслуживающих гораздо большего читательского внимания, я бы назвала Мариз Конде, Ласло Краснахоркаи и Ольгу Токарчук. Англоязычные же авторы видятся мне маловероятными претендентами на победу», — добавила она.

Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901-го. При этом в 1914, 1918, 1935, 1940—1943 и 2018 годах награждение не проводилось. Лауреатами премии в свое время становились такие известные личности, как Редьярд Киплинг (к слову, самый молодой — на момент получения приза — обладатель «нобелевки», получил он ее в 42 года), Уильям Батлер Йейтс, Бернард Шоу, Иван Бунин, Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Уинстон Черчилль, Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Борис Пастернак, Джон Стейнбек, Жан-Поль Сартр, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Габриэль Гарсиа Маркес, Светлана Алексиевич и другие. Первой женщиной, которой была присуждена премия, стала шведка Сельма Лагерлеф (случилось это в 1909-м), автор произведений «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции» и «Перстень Левеншельдов».