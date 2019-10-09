Два Уилла Смита, Вуди Аллен и другие премьеры недели

Фильм «Гемини» тайваньского режиссера Энга Ли уже успели назвать технологическом чудом. В фантастическом боевике применена скорость 120 кадров в секунду в формате 3D с разрешением 4К. По мнению критиков, именно мощные спецэффекты должно обеспечить успех ленте. В основе сюжета — будущее, когда люди получили возможность клонировать самих себя. Главную роль — стареющего наемного убийцу, которого преследует таинственный молодой киллер, удивительным образом похожий на него самого, — исполнил Уилл Смит.

«Дождливый день в Нью-Йорке» («A Rainy Day in New York»); Вуди Аллен

В августе этого года казалось, что новый фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» может не выйти в прокат из-за обвинений режиссера в сексуальных домогательствах. На фоне движения #MeToo Селена Гомес, Тимоти Шаламе и Ребекка Холл даже отказались от своих гонораров за эту картину и отправили деньги на благотворительность. Последняя, в свою очередь, заявила, что не будет работать с Алленом в будущем. Несмотря на весь ажиотаж, романтическая комедия все-таки добралась до отечественного зрителя. По сюжету студентка-журналистка Шеннон едет в Нью-Йорк со своим парнем Ролли, чтобы взять интервью у известного постановщика. Подробнее — в нашей рецензии.

«Маленькие чудовища» («Little Monsters»); Абе Форсайт

Фильм-участник фестиваля «Санденс» — хоррор «Маленькие чудовища» — расскажет о воспитательнице и ее ухажере, которые сталкиваются с армией кровожадных зомби во время школьной экскурсии. В ленте снялись Лупита Нионго, Джош Гад и Александр Ингленд.

«Вечер с Беверли Лафф Линн» («An Evening with Beverly Luff Linn»); Джим Хоскин

Главная героиня остросюжетной комедии Джима Хоскина сбежала от мужа-тирана после того, как увидела рекламу нового шоу со странным названием «Вечер с Беверли Лафф Линн». Девушка тут же решает поучаствовать в программе, не подозревая, что «одна магическая ночь» подарит ей ряд причудливых событий, многие из которых просто невозможно объяснить.

«Мистер Олимпия» («Bigger»); Джордж Галло

Сюжет фильма «Мистер Олимпия» Джорджа Галло основан на биографии и карьере братьев Джозефа и Бена Уайдеров — основателей Международной федерации бодибилдеров. Именно они когда-то помогли завоевать Арнольду Шварценеггеру свой первый титул «Мистер Олимпия» в 23 года. Роль знаменитого культуриста сыграл Калум Фон Могер.

«Боишься ли ты темноты?» («Are You Afraid of the Dark?»); Ди Джей Карузо

Популярный сериал Nickelodeon «Боишься ли ты темноты?» о группе детей, которые зовут себя Полуночным сообществом, обзавелся полным метром. По сюжету подростки собираются в лесу, что поделиться жуткими историями о призраках.

«Девушки бывают разные»; Сарик Андреасян

Новый проект Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные» эксплуатирует довольно ходовую тему: трое друзей решают отметить начало своих каникул в Мексике, но наутро после шумной вечеринки обнаруживают, что ничего из событий прошлой ночи они не помнят. Вскоре герои выясняют, что успели перейти дорогу криминальному авторитету Хуану и должны ему денег. Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. В общем, все это выглядит как «Мальчишник в Вегасе», но в другом сеттинге.