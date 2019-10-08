«Крот» не похож на сок: Алибасов не досчитался миллионов

Пресненский суд Москвы отклонил иск музыкального продюсера Бари Алибасова к производителю средств для прочистки труб «Крот», гипермаркету «Ашан», где было приобретено средство, и страховой компании «Ингосстрах», так как ответственность «Ашана» застрахована в ней. Музыкант требовал взыскать 100 млн рублей.

«Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения», — огласила решение судья Анна Карпова.

Однако решение не вступило в законную силу, так как защита Алибасова заявила, что намерена обжаловать решение суда. Сам музыкальный продюсер заявил, что не расстроен таким исходом разбирательства и намерен добиться своего.

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«Мы будем подавать в суд в большие инстанции, обязательно! — приводит слова Алибасова РИА «Новости». — В первую очередь, надо все-таки давать людям полезные уроки, чтобы они не опускали руки. Это же суд первой инстанции отклонил, будем подавать дальше иск в суд второй инстанции».

Судебное заседание продолжалось два дня. Ответчики ожидали, что Пресненский суд вынесет решение в первый же день, 2 октября, однако судья Карпова предложила перенести рассмотрение дела на 8 октября.

Главный аргумент Алибасова сводился к тому, что производитель «Крота» нарушил требования ГОСТа на маркировку и упаковку. Продюсер ссылается на то, что цветовое решение упаковки средства делают ее похожей на сок или лимонад, а мелкий шрифт не позволяет людям с плохим зрением прочесть, что же находится бутылке.

Производитель чистящего средства, в свою очередь, приобщил к делу протокол амбулаторного испытания товара. Что касается позиции гипермаркета «Ашан», то его представители еще в первый день слушаний категорически отказались признавать претензии Алибасова.

«Ашан» продает тысячи, если не миллионы наименований товаров. У нас ножи продаются. Но это не значит, что если потребитель ранит кого-то ножом, «Ашан» станет нарушителем», — заявил юрист компании в суде.

Тем не менее, если Алибасов будет подавать апелляцию на решение Пресненского суда Москвы и пойдет в более высокие инстанции, то к делу приобщатся показания свидетелей и и отчет о научно-исследовательской работе на предмет спорного товара. Пока же продюсеру предстоит снова собирать доказательную базу по своему делу.

Скандал с Алибасовым и жидкостью для прочистки труб разразился 4 июня этого года. Музыкант был экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, по ошибке выпив пресловутое средство, которое он перепутал с соком. Сообщалось, что врачи начали откачивать артиста прямо в машине скорой помощи возле его дома в Мерзляковском переулке.

Представитель Алибасова заявлял, что продюсеру диагностировали четвертую степень ожога желудка, после чего ввели в искусственную кому. Однако уже во время пребывания в НИИ имени Склифосовского происходящее вокруг персоны Алибасова стало наталкивать многих на мысли, что его состояние было не таким уж и тяжелым, и вся история была частью большой пиар-кампании.

Сначала появилась информация о пропаже кота музыканта по кличке Чуча, которого потом якобы успешно нашли, выплатив нашедшему крупное денежное вознаграждение. Буквально на следующий день представитель Алибасова сообщил, что это был не тот кот, а настоящего нашли позднее.

Больше все подозрений вызвал факт выписки Алибасова из больницы уже 17 июня — спустя 13 дней после госпитализации. Как отмечали в СМИ многие медицинские эксперты, с химическим ожогом четвертой степени так скоро пациентов не выписывают.

Окончательно общественность разуверилась в происходящем после серии передач на центральных телеканалах, в которых Алибасов вел себя слишком картинно и откровенно переигрывал — его поведение на выпусках программ Дмитрия Борисова и Андрея Малахова вызвало много негативных комментариев в сети.

В конечном итоге в середине июля в передаче Дмитрия Шепелева «На самом деле» сын продюсера Бари Алибасов-младший признался, что он вместе с директором музыканта специально преувеличил ущерб своего отца от инцидента в целях пиара. Однако он все равно утверждал, что сам факт отравления был, но его последствия были не такими тяжелым, как говорили все это время.