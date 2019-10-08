Состояние тяжелое: Заворотнюк выписали из больницы

Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк выписали из медицинского центра, в котором она лечилась в течение последнего месяца с диагнозом рак мозга. Согласно телеграм-каналу Mash, обслуживание по полису ОМС актрисы было завершено, после чего ее перевели в другую клинику.

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Отмечается, что Заворотнюк выписали несколько дней назад в тяжелом состоянии. Ссылаясь на лечащих врачей артистки, источник утверждает, что об этом сообщили родные Заворотнюк. Официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы не поступало ни разу.

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов заявил, что глиобластома, якобы диагностированная у Заворотнюк, не лечится при невозможности удаления хирургическим путем. По словам специалиста, при условиях качественного лечения и непрерывной поддерживающей терапии с таким диагнозом не живут дольше двух лет.

«Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали.

Ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении либо прописанное лечение неэффективно. То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», — рассказал экспертг телеканалу «Звезда».

Впервые СМИ опубликовали обращение семьи Заворотнюк с просьбой остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья в понедельник, 7 октября. Через представителя актрисы Стаса Христова они призвали верить только официальной информации, сообщает ТАСС.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — сказал Христов.

В заключение представитель Заворотнюк сказал, что ее семья не планируют давать какие-либо официальные комментарии и потребовал уважать решение актрисы.

За несколько дней до этого заявления в СМИ появилась информация о том, что представившаяся сотрудницей клиники женщина якобы сообщила о смерти Заворотнюк. На фоне молчания со стороны представителей и семьи актрисы эта новость облетела российский интернет. Многие поклонники звезды «Моей прекрасной няни» поверили в опубликованную авторитетными СМИ информацию и написали соболезнования в соцсетях актрисы.

Позднее один из друзей актрисы на строгих условиях анонимности согласился пообщаться с журналистами и в комментарии сайту kp.ru опроверг эту информацию.

«Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще. Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Да, она жива! На этом все», — сказал друг семьи.

Ранее доктор медицинских наук и ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева назвала причину, по которой диагностированная у Заворотнюк опухоль мозга не подлежит удалению.

«Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность», — пояснила она в эфире, указывая на изображение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга с опухолью.

Вместе с тем, по словам телеведущей, в случае диагностики глиомы на ранней стадии пациент продолжает жить полной жизнью. В данной ситуации возможное развитие онкологии сдерживается проведением лучевой терапии.

Также на шоу высказался приглашенный в студию программы нейрохирург и профессор НИИ имени Бурденко Андрей Галанов. По его словам, главную сложность в лечении опухоли мозга представляет отсутствие четких границ у новообразования, в связи с чем хирургам очень сложно понять, где заканчивается опухоль и начинаются здоровые клетки.

Кроме того, он опроверг версию о том, что процедура ЭКО могла стать причиной появления рака мозга. Профессор отметил, что изменение гормонального фона в организме может ускорить развитие уже имеющихся раковых клеток, но не вызвать их появление.