«Прекратите спекуляции»: семья Заворотнюк обратилась к СМИ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

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«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — сказал в беседе с изданием директор артистки Стас Христов.

Вместе с тем, представитель Заворотнюк отметил, что она сама и ее семья не готовы давать какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее состояния.

«Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — заключил Христов.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что некая сотрудница клиники якобы сообщила о смерти Заворотнюк. На фоне молчания со стороны представителей и семьи актрисы эта новость молниеносно распространилась и была принята на веру многими поклонниками — в соцетях артистки появились соболезнования.

Позже один из друзей актрисы на строгих условиях анонимности согласился пообщаться с журналистами и опроверг эту информацию.

«Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще, — цитирует друга Заворотнюк сайт kp.ru. — Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Да, она жива! На этом все».

Ранее доктор медицинских наук и ведущая телепередачи «Жить здорово» Елена Малышева назвала причину, по которой диагностированная у актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль мозга не подлежит удалению.

«Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность», — пояснила она в эфире, указывая на изображение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга с опухолью.

Вместе с тем, по словам телеведущей, в случае заблаговременной диагностики глиомы пациент продолжает жить полной жизнью. В данной ситуации возможное развитие онкологии сдерживается проведением лучевой терапии.

Позже высказался приглашенный в студию программы нейрохирург и профессор НИИ им. Н. Н. Бурденко Андрей Галанов. По его словам, главная сложность в лечении опухоли мозга — отсутствие четких границ у новообразования, в связи с чем хирургам очень сложно понять, где заканчивается опухоль и начинаются здоровые клетки.

Кроме того он опроверг часто звучащую в последнее время версию о том, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) способна стать причиной появления рака мозга. С точки зрения профессора, изменение гормонального фона в организме может ускорить развитие уже имеющихся раковых клеток, но не вызвать их появление.

Полное молчание друзей и родственников Заворотнюк привело к тому, что в сети стали распространяться противоречивые слухи. Так, бывшая сотрудница клиники, в которой в настоящее время пребывает Заворотнюк, заявила о том, что она якобы располагает фотографиями больной артистки, и призналась в намерении их продать.

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — цитирует пожелавшую остаться анонимной женщину «СтарХит».

По словам медработницы, один ролик длится 58 секунд, два других — по 32 секунды. Какую конкретно сумму она рассчитывает выручить с продажи этих фотографий не известно. Судя по том, что они еще не были опубликованы ни одним изданием, сделку совершить не удалось или вся информация была лживой.

Также в СМИ появлялась очередная неподтвержденная информация о том, что в больнице к звезде сериала «Моя прекрасная няня» приезжал нотариус. Согласно предположению журналистов, целью его визита было составление завещания.

«Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание. А поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности», — приводит слова инсайдера «Дни.Ру».

Отметим, что законными наследниками актрисы являются трое ее детей, супруг и мама. Все они в равных долях имеют право претендовать на собственность звезды. Однако в юридическом документе могли быть прописаны и какие-то иные условия передачи недвижимости и финансовых активов.