«Излучала свет»: звезда «Возвращения Мухтара» скончалась от рака

Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Первой об этом в своем фейсбуке сообщила ее коллега Римма Зюбина.

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«Мариночка... Девочка cвета... Свет, это то, что излучала она. Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет», — написала она.

Информацию о смерти Куклиной подтвердили в пресс-службе театра на Липках, где работала актриса. Ее кончину в театре назвали огромной потерей для коллег, близких и родных.

«В нашей памяти она навсегда останется лучом света. Наша неповторимая, нежная, сияющая Поллианна (название спектакля, в котором Куклина играла главную роль, — прим. «Газеты.Ru») оставила частичку своего неисчерпаемого оптимизма в сердце каждого, с кем она делилась своим теплом, любовью и незабываемой улыбкой», — говорится в официальном сообщении театра.

Ее муж, режиссер Андрей Май, сообщил, что прощание с артисткой пройдет в театре 8 октября.

В комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК Зюбина назвала причину смерти Куклиной.

«У Марины была онкология, она боролась несколько лет с ней. Все надеялись на чудо, выздоровление, она была искренним и хорошим человеком. Была звездой, абсолютно невероятная», — сказала она.

Меньше чем за месяц до этого в честь 11-й годовщины их свадьбы Май опубликовал в соцсетях их совместные фотографии, на одной из которых супруги улыбаются и держат друг друга за руки, а на второй, которая была предположительно сделана во время болезни Куклиной, ее лица не видно.

Российский актер Илья Носков, работавший вместе с актрисой, поделился своими воспоминаниями о Куклиной с «Вечерней Москвой».

«Она в жизни была очень светлой. Я пересекался с ней в Киеве. Ассоциировалась у меня всегда с солнышком. Как цветок подсолнуха… Лучистые глаза, искренний детский взгляд. Она работала в ТЮЗе, общалась с детьми, может быть, поэтому была такая. И роли у нее были удивительные. Я знаю, она болела. Она играла у себя в театре как раз девочку такую, болящую. Очень жаль, когда такие люди добрые, солнечные уходят. Это не то слово, как жаль», — отметил Носков.

Актриса Зоя Барановская рассказала о первой встрече с Куклиной.

«Я помню, что встретила тебя в первый раз в театральной студии, когда ты была еще 15-летней девчонкой, по уши влюбленной в театр. «Мама, купи мне лучше билеты в театр, а не новую кофточку». И как в Питере на спектакле, сидя в зрительном зале, восхищенно светились твои глаза. И как ты всегда была щедра на комплименты. И как ты искренне и с нескрываемой радостью обнимала меня при встрече», — написала артистка.

Актриса Наталья Наталушко также выразила в соцсетях соболезнования в связи со смертью Куклиной и опубликовала ее фотографию, вероятно, сделанную после прохождения химиотерапии: «Невероятной силы и самый искренний, чистый, воздушный и добрейший улетел от нас Ангел в Рай. Так и не довелось кроме бесконечных проб нигде поработать. Буду помнить твою силу и жизнерадостность всегда! Ты никогда никого не оставляла равнодушными! Твоя визитка с искорками твоими незабываемыми».

Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года, в 2003 году она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. В 2007 году была принята в труппу Киевского театра на Липках. Среди ее наиболее заметных театральных работ — спектакль «Полианна», а также «Приведения замка Кентервиль», «Сон в летнюю ночь», «Дюймовочка», «Приключения Тома Сойера» и «Двенадцать месяцев».

С 2009 года она стала часто сниматься в телефильмах и сериалах, среди которых наибольшей популярностью у зрителей пользовались «Возвращение Мухтара», «Пес», «Анна Герман», «Женский доктор», «Кривое зеркало души». В этом году на телеканале «Украина» запланирован выход в эфире еще двух проектов с ее участием — «Другая» и «Прятки».