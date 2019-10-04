Реквием по «Интернам»: Тарасова и Аронофски перестали скрывать отношения

Российская актриса Аглая Тарасова и американский режиссер Даррен Аронофски появились в компании друг друга на красной дорожке нового фильма постановщика Пэкстона Уинтерса «Pacified», показанного в рамках 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне, передает «Московский Комсомолец». Совместный выход артистов в свет поклонники восприняли как неоспоримое доказательство достоверности слухов относительного их романа, которые появились еще летом 2018 года. Сами звезды при этом как-то комментировать данные предположения не стали.

Известно, что Аронофски в «Pacified» выступил в качестве продюсера. На фестивале в Испании картина было удостоена главного приза, получила награду в номинации «Лучшая операторская работа», тогда как исполнитель главной роли Букасса Кабенгеле победил в категории «Лучший актер». Что касается Тарасовой, то она участия в создании проекта не принимала.

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Сообщения о возможном романе 50-летнего американца («Реквием по мечте», «Черный лебедь» и «мама!») и российской звезды фильмов «Лед» и «Танки» появились в сети после того, как их заметили на свадьбе продюсера Нино Маисаиа в Грузии. Познакомились они якобы незадолго до этого — во время визита кинематографиста в Россию.

Аронофски долго время состоял в отношениях с актрисой Рэйчел Вайс. Они начали встречаться в 2001-м, спустя год после выхода на экраны драмы «Реквием по мечте», сделавшей кинематографиста мировой знаменитостью, а еще через несколько лет обручились. В 2006-м у пары родился сын, однако уже в 2010-м супруги объявили о расставании. Впоследствии у постановщика также был роман с актрисой Дженнифер Лоуренс, с которой он познакомился на съемках фильма «мама!». Разошлись они в ноябре 2017 года.

Что касается Тарасовой, первую известность которой принес сериал «Интерны», то до Аронофски она, согласно прессе, встречалась с партнером по ситкому Ильей Глинниковым, а также сербским актером Милошем Биковичем, с которым они вместе сыграли в мелодраме «Лед». Спустя некоторое время после окончания отношений с Биковичем Аглая, дочь Ксении Раппопорт, в одном из интервью подчеркнула, что вновь влюбилась.

«2018-й очень многое изменил в моей жизни, у меня появилось много новых друзей, я стала учиться в Америке, влюбилась, переехала в новую квартиру, получила несколько премий. Хочется верить, что я расту и меняюсь в правильную сторону», — приводит ее слова «Сплетник».

Кроме того, она выражала надежду, что ей никогда не придется работать в ущерб семье. По словам артистки, больше всего на свете она «любит любить».

«В жизни есть столько вещей, которые способны принести радость! Я читаю, смотрю кино, играю на фортепиано, путешествую, танцую, сплю, смеюсь, а больше всего на свете люблю любить, — говорила она «Кинорепортеру». — Хочется верить, что [человек рожден] для счастья. Хотя у всех разная судьба. Я по жизни гедонист. Мне важно наслаждаться жизнью, поэтому и работа должна приносить удовольствие. Иначе смысла нет. Надеюсь, никогда я не буду работать в ущерб своему здоровью, семье, детям».

Добавим, что в минувшем феврале Лоуренс, бывшая девушка Аронофски была замечена с обручальным кольцом на пальце. Позднее представитель артистки подтвердил, что обладательница премии «Оскар» за роль в ленте «Мой парень – псих» официально помолвлена. Избранником звезды стал директор арт-галереи Кук Марони.

До этого, что примечательно, Лоуренс жаловалась на постоянные неудачи в личной жизни. В частности, в 2015-м в интервью американскому Vogue она признавалась, что не может выстроить правильные отношения с мужчинами: «Никто даже не приглашает меня на свидания. Каждую субботнюю ночь я провожу в одиночестве. Парни относятся ко мне предвзято, и я знаю, откуда ноги растут: они хотят доминировать, но это все ранит мои чувства. Если я встречу того, с кем захочу провести остаток жизни и кого увижу отцом своих детей, то очень постараюсь его не упустить».