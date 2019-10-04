Застой или реформы? В «Ленкоме» определились с худруком

Марк Варшавер стал новым худруком «Ленкома»

Новым художественным руководителем «Ленкома» после смерти Марка Захарова станет Марк Варшавер. Он также сохранит за собой пост директора театра, который занимал на протяжении 40 лет, но теперь еще будет определять программу творческого коллектива.

Новым художественным руководителем «Ленкома» назначен Марк Варшавер. Он принял эту должность после смерти Марка Захарова, руководившего театром с 1973 года. По информации, труппа «Ленкома» в день похорон режиссера обратилась к директору с просьбой возглавить театр.

«Здесь это не назначение, это полномочия расширяются, что мне доверено заниматься и творчеством театра «Ленком». То есть это формирование труппы, создание новых спектаклей и смотреть за старым репертуаром, который идет у нас каждодневно на сцене нашего театра», — поделился своими планами Варшавер в комментарии «Бизнес FM».

Смерть Марка Захарова 28 сентября поставила вопрос о будущем легендарного «Ленкома».

В свете печальных событий театру, статус которого на протяжении нескольких десятилетий держался на имени своего прославленного режиссера, вероятно, следует пересмотреть свою политику как и в отношении репертуара, так и касательно сотрудничества с более молодыми постановщиками. Перед новым худруком сейчас стоит по-настоящему сложная задача — выиграть в конкуренции с другими театрами и при этом сохранить богатейшую историю и традиции «Ленкома».

Так, вопрос касательно репертуара пока остается открытым. По словам самого Варшавера, в будущем он планирует приглашать к работе новых режиссеров.

«Но мы сейчас будем стараться, чтобы, по крайней мере, удерживать эту планку, чтобы она ни в коем случае не понижалась, — продолжил он. — У нас идут переговоры с рядом замечательных режиссеров, которые у нас уже ставили что-то. Или если не ставили, то мы ведем переговоры, будем с ними договариваться».

В то же время среди премьерных постановок пока числится спектакль Захарова «Капкан». Однако состоятся ли показы 2 и 3 декабря, как было запланировано, не известно. В настоящее время в театре проходят репетиции, но уже без великого мэтра «Ленкома».

Примечательно, что до этого Варшавер утверждал, что спектакль отыграют в назначенные даты, пояснив, что он якобы готов «на 85%».

«Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове», — сказал Варшавер в эфире телеканала «Россия-1».

В «Ленкоме» и по сей день работают несколько режиссеров, по праву считающихся выдающимися в своей профессии. Однако один из его главных постановщиков — Глеб Панфилов, дебютировавший в театре аж в 1986 году, — уже и сам находится в возрасте Захарова.

Что касается Константина Богомолова, поставившего на сцене «Ленкома» два спектакля — «Борис Годунов» и «Князь», то нельзя не брать во внимание его недавнее назначение на пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Это ставит под вопрос его дальнейшее участие в жизни «Ленкома». Кроме того, в 2016 году его постановку «Князь» и вовсе сняли с репертуара. Решение о судьбе спектакля, к слову, вместе с Захаровым принимал Варшавер. Согласно официальной версии, он не пользовался популярностью у зрителей.

Судя по реакции на назначение Варшавера, не все звезды «Ленкома» готовы мириться с возможным реформированием.

«Я не понимаю, как директор театра может быть художественным руководителем, — приводит слова актрисы театра Людмилы Поргиной «Бизнес FM». — Конечно, потеря лидера в театре — это большая потеря, и я плохо понимаю, как это всем объясняется. Я не знаю, может, они сами как-то поговорили, договорились пока сохранить политику Марка Анатольевича».

Известно, что заслуженный деятель искусств также останется на позиции директора театра, которым он проработал 40 лет. В связи с этим напрашивается вопрос — удастся ли новоиспеченному лидеру успешно совмещать как административную работу, так и руководство труппой и формирование политики творческого коллектива.

Свои опасения насчет будущего театра также выразила и актриса Лия Ахеджакова. По ее словам, из жизни ушли те люди, которые могли бы встать на защиту театра.

В сложившейся ситуации остается надеяться, что «Ленком» в скором времени сможет оправиться от горя и найдет в себе силы и ресурсы, чтобы и в будущем держаться на плаву. Тем более в его истории уже есть печальный пример: в 1963 году с уходом Анатолия Эфроса театр не просто потерял важную часть своей аудитории, но и погрузился в забвение на целых шесть лет.