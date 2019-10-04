Застой или реформы? В «Ленкоме» определились с худруком

Новым художественным руководителем «Ленкома» назначен Марк Варшавер. Он принял эту должность после смерти Марка Захарова, руководившего театром с 1973 года. По информации, труппа «Ленкома» в день похорон режиссера обратилась к директору с просьбой возглавить театр.

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«Здесь это не назначение, это полномочия расширяются, что мне доверено заниматься и творчеством театра «Ленком». То есть это формирование труппы, создание новых спектаклей и смотреть за старым репертуаром, который идет у нас каждодневно на сцене нашего театра», — поделился своими планами Варшавер в комментарии «Бизнес FM».

Смерть Марка Захарова 28 сентября поставила вопрос о будущем легендарного «Ленкома».

В свете печальных событий театру, статус которого на протяжении нескольких десятилетий держался на имени своего прославленного режиссера, вероятно, следует пересмотреть свою политику как и в отношении репертуара, так и касательно сотрудничества с более молодыми постановщиками. Перед новым худруком сейчас стоит по-настоящему сложная задача — выиграть в конкуренции с другими театрами и при этом сохранить богатейшую историю и традиции «Ленкома».

Так, вопрос касательно репертуара пока остается открытым. По словам самого Варшавера, в будущем он планирует приглашать к работе новых режиссеров.

«Но мы сейчас будем стараться, чтобы, по крайней мере, удерживать эту планку, чтобы она ни в коем случае не понижалась, — продолжил он. — У нас идут переговоры с рядом замечательных режиссеров, которые у нас уже ставили что-то. Или если не ставили, то мы ведем переговоры, будем с ними договариваться».

В то же время среди премьерных постановок пока числится спектакль Захарова «Капкан». Однако состоятся ли показы 2 и 3 декабря, как было запланировано, не известно. В настоящее время в театре проходят репетиции, но уже без великого мэтра «Ленкома».

Примечательно, что до этого Варшавер утверждал, что спектакль отыграют в назначенные даты, пояснив, что он якобы готов «на 85%».

«Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове», — сказал Варшавер в эфире телеканала «Россия-1».

В «Ленкоме» и по сей день работают несколько режиссеров, по праву считающихся выдающимися в своей профессии. Однако один из его главных постановщиков — Глеб Панфилов, дебютировавший в театре аж в 1986 году, — уже и сам находится в возрасте Захарова.

Что касается Константина Богомолова, поставившего на сцене «Ленкома» два спектакля — «Борис Годунов» и «Князь», то нельзя не брать во внимание его недавнее назначение на пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Это ставит под вопрос его дальнейшее участие в жизни «Ленкома». Кроме того, в 2016 году его постановку «Князь» и вовсе сняли с репертуара. Решение о судьбе спектакля, к слову, вместе с Захаровым принимал Варшавер. Согласно официальной версии, он не пользовался популярностью у зрителей.

Судя по реакции на назначение Варшавера, не все звезды «Ленкома» готовы мириться с возможным реформированием.

«Я не понимаю, как директор театра может быть художественным руководителем, — приводит слова актрисы театра Людмилы Поргиной «Бизнес FM». — Конечно, потеря лидера в театре — это большая потеря, и я плохо понимаю, как это всем объясняется. Я не знаю, может, они сами как-то поговорили, договорились пока сохранить политику Марка Анатольевича».

Известно, что заслуженный деятель искусств также останется на позиции директора театра, которым он проработал 40 лет. В связи с этим напрашивается вопрос — удастся ли новоиспеченному лидеру успешно совмещать как административную работу, так и руководство труппой и формирование политики творческого коллектива.

Свои опасения насчет будущего театра также выразила и актриса Лия Ахеджакова. По ее словам, из жизни ушли те люди, которые могли бы встать на защиту театра.

В сложившейся ситуации остается надеяться, что «Ленком» в скором времени сможет оправиться от горя и найдет в себе силы и ресурсы, чтобы и в будущем держаться на плаву. Тем более в его истории уже есть печальный пример: в 1963 году с уходом Анатолия Эфроса театр не просто потерял важную часть своей аудитории, но и погрузился в забвение на целых шесть лет.