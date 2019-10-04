«Не думаю, что я гений»: кто такой Кодзима и почему о нем все говорят

Кто такой Хидэо Кодзима?

Хидэо Кодзима — возможно, самый именитый и почитаемый геймдизайнер в истории индустрии. Уроженец Токио, отпраздновавший в минувшем августе свое 56-летие, он, в первую очередь, известен как создатель культовой серии игр «Metal Gear» (первая из них вышла еще в далеком 1987 году, впоследствии так называемый стэлс-экшн разросся до настоящей саги, включившей в себя в общей сложности более 20 релизов). Статус живой легенды (или гения — в рунете Кодзиму иначе почти никогда не называют) японец приобрел благодаря максимально нестандартному, инновационному взгляду на компьютерные игры:

в эпоху, когда индустрия представляла собой некий набор крайне примитивных (пусть и ламповых) проектов, Хидэо шокировал геймеров уникальным по своей сути произведением «от и до».

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Дебютный «Metal Gear» отличался от своих «сверстников» неизвестным доселе жанром (стэлс-экшн), который требовал от игроков тактического подхода к выполнению миссий, заключавшегося преимущественно в избегании врагов (то есть полная противоположность популярным платформерам), кинематографичностью происходящего на экране (разработчик раньше других осознал важность кат-сцен для развития сюжета), сумасшедшей по тем временам графикой, а также глубокой историей. Уже в первой части саги Кодзима не побоялся сломать «четвертую стену», продолжив удивлять фанатов интересными нововведениями, фишками и в последующих играх серии.

Например, в «Metal Gear Solid 3: Snake Eater» снайпер The End, один из местных боссов, на момент схватки с главным героем находится в преклоннейшем возрасте, и победить его можно просто за счет терпения, подождав пока он умрет от старости (!) — для этого было необходимо в самом начале боя сохранить игру, после чего вернуться в нее через неделю, где расчетливого геймера уже ждал труп врага.

Настолько сумасшедшего успеха детища Кодзимы добились благодаря уникальному сплаву из традиционно нестандартного японского взгляда на творчество (а игры Хидэо — не что иное как самое настоящее творчество) и любви к Голливуду, а также западной поп-культуре в целом, что в симбиозе дало оригинальный продукт, массовый и необычный одновременно. Во многом именно из-за отношения геймдизайнера к иностранным фильмам серия MGS и оказалась такой кинематографичной: Кодзима, в частности, придумал стэлс-экшн, вдохновившись лентой «Великий побег» Джона Стерджеса, Солид Снейк, главный персонаж саги, был частично срисован с антигероя «Побега из Нью-Йорка», тогда как на операторские «фишки» японца повлиял Альфред Хичкок.

Кодзима сейчас в России. Зачем?

В нашу страну геймдизайнер приехал, чтобы представить свою новую игру Death Stranding, первую для Кодзимы после ухода из Konami, где он проработал несколько десятилетий. Японец должен стать главной звездой крупной выставки интерактивных развлечений, проходящей в Москве на этой неделе, — перед фанатами, которых уж точно соберется немало, он выступит 5 октября. Параллельно с этим разработчик знакомится с достопримечательностями столицы, а также уже успел побывать на «Вечернем Урганте».

В ходе шоу Кодзима среди прочего признался, что гением себя не считает, но в будущем надеется им стать. Кроме того, он отдал должное советскому режиссеру Андрею Тарковскому.

«Я не думаю, что я гений. Но раз меня им называют, то, наверное, когда-то я им стану,

— сказал Хидэо, после чего по просьбе ведущего попытался озвучить собственный «список гениев». — Вокруг меня очень много талантливых людей, и мне очень сложно выбрать кого-то одного, ведь они все по-своему гениальны, особенно те у кого я учился, те, кем я вдохновлялся. Например, Тарковский. Многие — в том числе российские — артисты, писатели, деятели искусства произвели определенное влияние на меня. Для меня гении — это именно они».

Продолжая тему отечественного кино, Иван Ургант в качестве шутки предложил Кодзиме назвать российского актера, который бы мог поучаствовать в создании следующей его игры (в наше время — это обычная практика), причем выбирать геймдизайнеру пришлось между Алексеем Серебряковым, Никитой Михалковым и Леонидом Ярмольником. Разработчик тактично ответил, что утвердил бы их всех троих.

В финале выпуска ведущий и вовсе подрался с Кодзимой — правда, в рамках известного файтинга Street Fighter. Поединок закончился победой гостя передачи. Несмотря даже на то, что сам Хидэо, по его же признанию, «редко играет в драчки».

Примечательно, что по случаю приезда Кодзимы в Россию социальная сеть «ВКонтакте» выпустила специальную пасхалку, которая мгновенно стала вирусной. В настоящий момент (и продлится все это еще несколько дней) при написании в комментариях или постах фразы «Кодзима гений» (можно и просто «Кодзима») текст окрашивается в желтый цвет и становится кликабельным: если на него нажать, рисованный геймдизайнер аккуратно выглянет из-за нижней части экрана, после чего «подпрыгнет» к его середине и подмигнет пользователю.

Death Stranding — почему вокруг нее такой огромный ажиотаж?

Новая работа Кодзимы, которая увидит свет в этом ноябре, представляет собой экшн с открытым миром и мультиплеерными функциями. Известно, что главным героем игры станет некий Сэм Портер-Бриджес, живущий в постапокалиптическом мире недалекого будущего, когда человечеству из-за взрывов неизвестной природы и вторжения потусторонних чудовищ грозит полное вымирание. Персонаж, как гласит описание, является курьером ценных грузов между изолированными городами и на его плечи возложена миссия по объединению оставшихся в живых людей. Одним из важных элементов Death Stranding станет «времяпад» — дождь из другой вселенной, меняющий ход времени.

Игра примечательна не только сюжетом или даже именем ее автора (что в целом уже очень много), но еще и актерским составом. В создании игры поучаствовали актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен и Леа Сейду и режиссеры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн, хорошо знакомые любителям кино, а персонажи Death Stranding смоделированы по их образу.