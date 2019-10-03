До «Джокера»: какие фильмы обвиняли в пропаганде насилия

Полиция Нью-Йорка направила несколько дополнительных нарядов, включая работающих в штатском офицеров, к кинотеатрам, в которых пройдет премьера нашумевшего фильма Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, во избежание возможных вооруженных нападений.

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С аналогичным заявлением выступили и полицейские Лос-Анджелеса, а некоторые кинотеатры самостоятельно запретили зрителям приходить на показ в костюме главного героя. При этом, в обоих случаях представители властей подчеркнули, что не получали писем с угрозами или каких-либо предупреждений о возможных нападениях во время сеансов.

«Я думал — разве не хорошая идея наложить на насилие ограничения реального мира? Разве не лучше будет убрать из насилия мультяшный элемент, к которому у нас выработался иммунитет? Поэтому я был немного удивлен, когда все повернулось в таком направлении, что стало выглядеть безответственным, потому что мне это кажется, вообще-то, очень ответственным — сделать так, чтобы это ощущалось реалистично, имело вес и смысл», — прокомментировал ситуацию сам Филлипс.

Несмотря на дискуссию об ответственности автора, которая развернулась в СМИ перед выходом «Джокера» на экраны, настоящая причина общей встревоженности и пристального внимания полиции кроется скорее не в том, как именно изображено насилие в новом фильме о герое комиксов, а в письме от родственников жертв стрельбы, которая произошла в 2012 году в одном из кинотеатров Колорадо во время премьеры заключительной части трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

В результате нападения 24-летнего Джеймса Холмса, который через сорок минут после начала показа заключительной части трилогии переоделся в форму американского спецназа и открыл огонь по зрителям, были убиты 12 человек и еще 70 получили ранения. Это нападение стало самым громким случаем за последние десять лет, когда экранное насилие становилось причиной реальной трагедии, однако история Голливуда насчитывает совсем не один случай, когда художественные произведения против воли своих создателей становились катализаторами серьезных преступлений.

«Таксист»

Каноническим примером влияния кино на отдельно взятого зрителя в США принято считать фильм «Таксист» Мартина Скорсезе, который принес своему режиссеру главную награду Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь», и который называют одним из главных прототипов «Джокера» Филлипса. Его главный герой Трэвис Бикл, пытался совершить покушение на нью-йоркского сенатора после проваленной попытки вернуть в семью 12-летнюю героиню Джоди Фостер, сбежавшую от своего сутенера.

Выразительность «Таксиста» оказалась настолько мощной, что в 1981 году в Джоди Фостер влюбился 26-летний Джон Хинкли, у которого было диагностировано психическое расстройство.

Он захотел произвести на нее впечатление, повторив поступок своего киногероя и 30 марта выпустил шесть пуль в президента США Рональда Рейгана. В результате его действий никто не был убит, однако Рейган и его охрана получили серьезные ранения, а сам инцидент вошел в историю американской поп-культуры.

«Заводной апельсин»

Однако «Таксист» не был первым случаем, когда зритель понял фильм совершенно противоположно тому, что было заложено автором. Одним из самых вопиющих случаев подобной ошибки в интерпретации стала серия преступлений, совершенных на волне популярности фильма Стенли Кубрика «Заводной апельсин».

Высказывание о негативном влиянии общества на человека, который превращается в потенциального преступника под влиянием лицемерной морали, стало причиной избиения 15-летнего подростка и изнасилования 17-летней девушки группой мужчин, напевавших «Singin' In The Rain», подражая героям фильма.

«Попытка навязать искусству ответственность за реальную жизнь мне видится подходом не с того конца. Искусство воссоздает жизнь, но не создает жизнь и не порождает жизнь», — говорил Кубрик, отвечая на претензии.

Из-за немыслимого по меркам 1960-х насилия, творившегося в «Заводном апельсине», сам Кубрик и его семья стали регулярно получать письма с угрозами, и на следующий год после выхода фильма в Великобритании Кубрик наложил запрет на его демонстрацию, который продержался до самой его смерти в 1999 году. А в 2005 году стало известно о том, что группа британских подростков насмерть забила владельца бара, перебрасываясь репликами из «Заводного апельсина» и снимая происходящее на камеру.

«Высшая сила»

Другой фильм о самопровозглашенном мстителе, правда, на этот раз работающем в полиции — сиквел «Грязного Гарри» с Клинтом Иствудом — послужил катализатором захвата магазина аудиотехники в штате Юта в 1974 году. Тогда из-за действий бывших военнослужащих и их подельников были убиты три человека, при этом своих жертв убийцы заставляли пить воду из канализации, как в одной из сцен фильма.

«Кошмар на улице вязов»

Один из классических фильмов ужасов о вернувшемся с того света убийце «Кошмар на улице вязов» оказался причиной обострения психического заболевания Дэниела Гонсалеса, который зарезал четырех человек, а после задержания рассказал психиатру, что хотел быть Фредди Крюгером.

«Изгоняющий дьявола 3»

Неожиданный фильм назвал, говоря о своих преступлениях, серийный убийца Джеффри Дамер, употреблявший в пищу тела жертв. Убивший 17 человек за 13 лет маньяк признался, что на него произвел впечатление персонаж третьей части культового «Экзорциста», собиравший части убитых им людей в качестве трофеев. По сути, это единственное, чем запомнился сам фильм, так как художественная ценность всех сиквелов картины Уильяма Фридкина не выдерживала никакой критики.

«Прирожденные убийцы»

Однако современную историю убийц-подражателей известным киногероям правильнее всего вести с фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы», переложения канонической истории об убийцах времен великой депрессии Бонни и Клайда (фильм о которых обозначил собой в 1967 году новую главу в голливудском кинонасилии) на реалии сорвавшегося с катушек конца ХХ века.

В 1995 году Сара Эдмондсон вместе со своим молодым человеком Бенджамином Даррасом «вдохновились» фильмом и отправились на концерт Grateful Dead. По пути они убили управляющего хлопковой фермы и кассиршу магазина. Молодым преступникам было по 18 лет. Через два года 14-летний Майкл Карнил открыл стрельбу в своей школе, убил трех человек и ранил еще пять, после чего добровольно сдался.

Самым резонансным случаем всплеска массового насилия с упоминанием преступниками «Прирожденных убийц» как одного из любимых фильмов стало убийство 13 человек в школе Колумбайн в 1999 году. Увлечение убийц, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, поп-культурой с провокационным содержанием стало началом той дискуссии об опасности искусства, которая (хотя уже и на совершенно других тонах) длится по сей день.

«Дневники баскетболиста»

Еще одним фильмом, который оказался в списке любимых у стрелков из школы Колумбайн, были «Дневники баскетболиста» с Леонардо Ди Каприо. Ожесточенные споры вызвал даже не сам фильм, а одна сцена из него, в которой герой в длинном плаще (такие плащи носили во время нападения и Харрис с Клиболдом) расстреливает школьников в классе.

«Хэллоуин 2007»

В 2013 году 17-летний подросток Джейк Эванс убил членов своей семьи после просмотра ремейка классического слэшера «Хэллоуин» от Роба Зомби. В официальном заявлении он рассказал, что после увиденных в фильме убийств, совершенных 12-летним мальчиком без всяких угрызений совести, он подумал, что сам может сделать то же самое с теми же последствиями.

«Пила»

Славящаяся своими сценами насилия франшиза хорроров на выживание «Пила» неоднократно упоминалась в материалах уголовных дел, связанных с убийствами, совершенными с особой жестокостью. Так, в 2012 году, спустя несколько дней после выхода из тюрьмы, британец Бенджамин Скотт ударил своего соседа ножом в голову около 120 раз из-за мелкой ссоры. По словам самого Скотта, из-за отказа от прописанных врачом успокаивающих таблеток и постоянных проблем с поиском наркотиков, он захотел вернуться в тюрьму и просто ждал подходящего случая. Перед арестом он рассказал своей подруге, что «позабавился, как в том кино», а дома у него были найдены диски со всем частями «Пилы».

В 2013 году британский суд вынес приговор 25-летнему Мэттью Тиннингу, который пытался воссоздать одну из сцен шестой части «Пилы». Его жертвой стал 45-летний инвалид, которому Тиннинг нанес 17 ножевых ранений, после чего самостоятельно извлек и измельчил его позвоночник.