Сорвала эфир и исчезла: что происходит с Натальей Бочкаревой

В продолжение скандальной истории задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве появилось новое видео происшествия, сообщает РЕН ТВ.

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В новом ролике сотрудник правоохранительных органов разъясняет Бочкаревой причину задержания и зачитывает информацию о праве не свидетельствовать против себя.

Вместе с тем, полицейский предложил знаменитости пройти на медосвидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Актриса это предложение отклонила.

В настоящее время против Бочкаревой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Отметим, что несмотря на то, что изначально артистка, будучи остановленной несколько дней назад, подтвердила факт причастности к происшествию в обнародованном ранее видео, позже она изменила свою позицию.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. Кокаин», — сказала звезда сериала «Счастливы вместе» на первом видео инцидента.

Подписчикам же своего инстаграма знаменитость озвучила в видеообращении другую версию .

«Сегодня в интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах. Меня поначалу она даже порадовала и удивила, но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне и сделать скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста», — сказала она.

Бочкарева также подчеркнула, что собирается выяснить, откуда «растут ноги» у этой новости. Кроме того, она пообещала привлечь к ответственности людей, которые распространили данную информацию. Свое послание она закончила призывом «не верить Интернету».

История получила дальнейшее развитие. Во вторник, 1 октября, Андрей Малахов опубликовал в своем инстаграме анонс своей передачи «Прямой эфир», в котором пообещал появление в студии самой Бочкаревой. Однако к досаде телезрителей на следующий день собравшимся в студии пришлось обсуждать похоронный бизнес. Выяснилось, что актриса не пришла на съемки, тем самым сорвав выпуск.

Позже свое мнение о поступке актрисы выразил бывший участник проекта «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев. В своем инстаграме он написал, что все гости программы собрались в студии и ждали лишь Бочкареву.

«Героиня, Наташа Бочкарева, попавшая в историю, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи. Два раза мы садились и два раза детки не было. Пропала, не сказав «прощай». Версии были разные: от «испугалась», до «заболела», — цитирует Солнцева «Телепрограмма».

Подписчики Солнцева убеждены, что болезнь тут ни при чем — в действительности же Наталью просто замучила совесть.

«Видать, стыдно ей признаться на всю страну… Дима Билан вон извинился в Самаре за то, что пьяный выступал, и его зритель простил», — прокомментировал пользователь инстаграма.

Ранее друзья и коллеги Бочкаревой высказали свое мнение о громком задержании актрисы с пакетиком кокаина в нижнем белье. По их мнению, артистка никогда не давала поводов подозревать ее в употреблении наркотических веществ.

Дарья Сагалова, сыгравшая в сериале «Счастливы вместе» дочь героини Бочкаревой Свету Букину, сказала, что она не смотрела ролик с задержанием, но слышала новость об этом. Однако она убеждена в том, что у ее коллеги не было причин употреблять наркотики.

«Когда мы работали вместе, я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло», — цитирует Сагалову Ura.ru.

Актрису Елену Корикову также возмутили сплетни вокруг Бочкаревой. В своем инстаграме она предположила, что многие СМИ передают ложную информацию ради рейтингов. В правдивости видеоролика усомнился и приятель актрисы певец Андрей Ковалев.

«Неоднозначно все, в общем... Наталья очень переживает. С детьми, наверно, сейчас находится, дети — это спасение. Всю необходимую помощь мы окажем. Не надо раздувать из этой истории что-то такое. Это, конечно, не дело Голунова, думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет», — цитирует Ковалева сайт mk.ru.

Альтернативное мнение выразила телеведущая Дана Борисова, выразив убеждение в том, что на видео запечатлена сама Бочкарева и не понимает, почему она это отрицает.

«Видео существует. Она даже фамилию, имя и отчество называет. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации. Меня по алкоголю останавливали и забирали права, причем дважды. Я точно так же говорила, что я капельки успокоительные принимала. Я была в такой же ситуации и все отрицала», — сказала она в беседе с РЕН ТВ.