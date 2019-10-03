«Хватит об этом»: Пугачева упрекнула Билана за извинения

Народная артистка СССР Алла Пугачева пристыдила певца Диму Билана за очередные извинения, которые он принес оскорбленным слушателям. По мнению 70-летней исполнительницы, триумфатору «Евровидения-2008» пора заканчивать сетовать по поводу своего странного поведения на недавнем Дне города в Самаре.

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«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — прокомментировала соответствующий пост Билана в инстаграме Пугачева.

При этом певец, отвечая Примадонне, признал правоту ее слов, подчеркнув, что и сам более не собирается возвращаться к данной теме: «Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому».

Как известно, по итогам концерта, приуроченного ко Дню города в Самаре, Билан подвергся резкой критике со стороны некоторых присутствовавших на его выступлении. Некоторые из них позднее выложили видеозаписи «перформанса» Димы в сеть: на них, в частности, было запечатлено, как музыкант в ходе шоу сидит, долго пьет воду, свешивается с края сцены в нелепых позах, не поет и роняет микрофон. Позднее самарцы также выступили с петицией о лишении Билана звания заслуженного артиста страны.

«Многие пришли именно на его выступление. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. <...> Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — отмечалось в петиции.

На следующий день после скандального инцидента Билан публично извинился перед слушателями, признав, что в тот день выступал в состоянии алкогольного опьянения.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни… Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку», — посетовал артист.

Кроме того, желая загладить вину, исполнитель пригласил жителей Самары на бесплатный концерт и пообещал сделать несколько подарков городу. Подобное поведение впечатлило некоторых его поклонников, которые поблагодарили Билана за смелость в публичном признании совершенной ошибки. Поддержал коллегу и певец Филипп Киркоров.

«Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда — как поступок настоящего честного артиста! Благородно!», — отметил он.

Обещанный Биланом бесплатный концерт состоялся в конце минувшей недели. В его ходе Дима в очередной раз принес извинения самарским слушателям, заявив, что случившееся стало для него колоссальным уроком.

«Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами и не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но для меня эта ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком.

Я с большим почтением к вам — и с большой любовью, с большим извинением за тот дурацкий случай, который меня гложет по сей день», — приводит его слова ТАСС.

Согласно СМИ, люди, пришедшие за данное мероприятие, поддержали 37-летнего артиста — так, некоторые из них принесли на его выступление плакаты с надписями «Дима, мы тебя любим!», «Дима! Самара простила тебя!» и другими. По словам одного из посетителей концерта, в ходе «второй попытки» Билану удалось продемонстрировать публике свой «прекрасный вокал»: «На прошлом концерте мы не были, но мы видели в интернете все эти ляпы, шатания, какие-то непонятные жесты, а сегодня был прекрасный вокал».