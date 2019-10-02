Галкин или Ивлеева? Кто станет лучшим на ТЭФИ. ОНЛАЙН

Большая часть гостей уже в зале, и сейчас на красной дорожке не так людно. Мимо журналистов и фотографов прошли Борис Грачевский, Оскар Кучера, Михаил Шац, Елена Летучая, Анна Михеева, Яна Поплавская, Тимур Батрутдинов, Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Паль, Юлия Барановская, супруги Стриженовы, Сергей Майоров и многие другие.
Победителем номинации «Дневной телевизионный сериал» ТЭФИ стал сериал телеканала «Супер» «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в главной роли.
В седьмой раз лучшей телеигрой по версии ТЭФИ стало шоу «Что? Где? Когда?» Первого канала. В номинации «Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм» победу одержала промокампания «Чемпионат мира по футболу 2018 года на Первом». В номинации «Дневное ток-шоу» лауреатов стала передача «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» телеканала «Россия-1».
Передача «Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе» на «Матч-ТВ» позволила Дмитрию Губерниеву стать лучшим ведущим спортивной программы. Лучшей спортивной передачей признали «Тотальный футбол» канала «Матч-ТВ», а победу в номинации «Реалити-шоу» одержало шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» на ТВ-3.
Пока гости церемонии собираются, мы продолжим рассказывать о лауреатах дневной категории. В номинации «Документальный проект» победил социальный проект «Пятницы» под названием «Попроси у неба». Также телеканал удостоился премии в номинациях «Журналистское расследование» («Инсайдеры. Расследование с внедрением»), «Просветительская программа» («Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым), «Программа для детей и юношества» («Орел и Решка. Семья» с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым).
Несколько часов назад завершилась церемония награждения в категории «Дневной эфир», по итогам которой телеканал «Пятница» забрал семь наград из 14. В первой же номинации — «Утренняя программа» — победило шоу «Утро Пятницы». Лучшей телеведущей признали Регину Тодоренко за передачу «Регина+1», а лучшей развлекательной программой стал «Секретный миллионер», передает ТАСС.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Сегодня, 2 октября, в 19:00 в Московском театре мюзикла начнется церемония награждения победителей телепремии ТЭФИ в категории «Вечерний прайм», представленной 20 номинациями. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.