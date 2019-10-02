Галкин или Ивлеева? Кто станет лучшим на ТЭФИ. ОНЛАЙН

Пока гости церемонии собираются, мы продолжим рассказывать о лауреатах дневной категории. В номинации «Документальный проект» победил социальный проект «Пятницы» под названием «Попроси у неба». Также телеканал удостоился премии в номинациях «Журналистское расследование» («Инсайдеры. Расследование с внедрением»), «Просветительская программа» («Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым), «Программа для детей и юношества» («Орел и Решка. Семья» с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым).