Птицы большие и малые: как Харли Квинн обойдется без Джокера и Бэтмена

В трейлере нового фильма расширенной киновселенной DC Comics «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн», который опубликовала кинокомпания Warner Bros., фокус внимания оказался сконцентрирован на бывшей подружке главного суперзлодея франшизы в исполнении Марго Робби.

Имя Квинн не фигурировало в рабочем варианте названия, а в итоговой версии она упомянута только во второй его части, как бы уступая первенство команде, в которую она не входила по сюжету самих комиксов. Эта ситуация должна будет измениться в новой серии комиксов, для работы над которыми был приглашен Брайан Азарелло, неоднократно работавший с DC.

Из нового трейлера поклонники Робби узнали, что в сиквеле «Отряда самоубийц» внешний облик Квинн претерпит некоторые изменения, также как и ее подача зрителям, однако сам мир, созданный в предыдущем фильме о ее похождениях, останется примерно таким же, каким его запомнила публика в 2016 году.

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Основным отличием между фильмом Дэвида Эйера и новым проектом, режиссером которого выступила Кэти Янь, станет окружение Квинн. Если в «Отряде самоубийц» она работала в команде в основном мужчин, то в новой части франшизы ей предстоит переопределить себя с помощью поддержки других героинь (неслучайно дословный перевод второй половины названия звучит как «фантастическая эмансипация одной Харли Квинн»).

С помощью стилистической пестроты фильма, присущей и самой Квинн, авторы попытались найти баланс между серьезным подходом к команде супергероинь и подрывной энергией основного персонажа, которая будет выражаться в обилии рукопашных схваток, частой смене костюмов и даже музыкальных номерах (в фильме запланирован как минимум один).

Несмотря на то, что на сегодняшний день связи между фильмами DC были несколько размыты, «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» будет стремиться к большему сходству со своим предшественником, чем другие фильмы этой вселенной.

В случае с «Отрядом самоубийц» такое стремление авторов полностью оправдано — хотя бы и наградой «Оскар» американской киноакадемии, которую этот фильм получил за «лучший грим и прически» (впрочем, сборы в размере $746,8 млн при бюджете в $175 млн тоже не стоит списывать со счетов).

Таким образом, можно не сомневаться в том, что героиня Квинн после выхода фильма будет прочно ассоциироваться с кинематографическим миром DC, а ее образ будет привязан к Робби. Однако вопросы критиков вызывает то, насколько успешной будет франшиза, в котором Квинн, считавшаяся второстепенной героиней, займет центральное место.

Исходя из трейлера, можно предположить, что в новом фильме будет показано, как Квинн пытается определить свою собственную роль в прошлом и будущем, учитывая опыт, накопленный со времен событий «Отряда самоубийц».

Так, несмотря на воссоединение с Джокером в конце предыдущего фильма, в трейлере можно увидеть Квинн, метающую ножи в его портрет, приклеенный поверх громадной намалеванной на стене мишени. Сыгравший самого суперзлодея Джаред Лето также не заявлен среди актерского состава будущего фильма, так что можно быть уверенными в том, что мы увидим Готэм не только без Бэтмена, но и без его главного врага.

Помимо отсутствия двух главных персонажей комиксов DC, чье появление стандартно делает кассу почти любому фильму, определенные сложности прокатной судьбе «Хищных птиц» может составить и достаточно смелое решение образа Юэна Макгрегора — лицо его персонажа, Черной маски, будет чаще закрыто, а это понизит возможности продвижения фильма, учитывая уровень узнаваемости самого актера.

Еще одним фактором риска эксперты называют неожиданную динамику развития отношений между самими супергероинями — в отличие от предыдущих фильмов, в «Хищных птицах» их отношения будут во многом построены на преодолении ощутимых противоречий в характерах. Квинн не только серьезно отличается от Черной канарейки, Охотницы и Рене Монтойя, но и пыталась убить каждую из них в комиксах со своим участием.

Тем не менее, неоднородность фильма, наличие множества противоречивых персонажей, сложно смыкающихся друг с другом, неожиданные музыкальные вставки и отсылки к разным сюжетным аркам из комиксов могут сделать из «Хищных птиц» отличный узловой пункт для множества других историй, которые еще будут происходить в Готэме.