«Джокер», «Калина красная» и другие премьеры недели

На этой неделе на отечественные экраны выйдет сольный фильм о Джокере, которого сыграет Хоакин Феникс. Сюжет криминального триллера Тодда Филлипса охватывает историю происхождения злодея Джокера без каких-либо связей с другими произведениями Вселенной DC. В вымышленный Готэм-Сити возвращается странный неудавшийся комик Артур Флек, в планах которого — ухаживать за пожилой матерью и набираться сил для нового рывка на юмористическом поприще. Однако в прошлом семьи Флеков скрыт секрет: они каким-то образом связаны с богатейшим кланом Готэма. Одержимый этой загадкой, Артур решает забыть о своем цивилизованном облике и надевает маску зловещего клоуна.

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Подробнее о фильме «Джокер» можно почитать в нашей рецензии.

«Эверест» («Abominable»), Джилл Калтон, Тодд Вилдерман

Успешно стартовавший в США мультфильм «Эверест» китайско-американского производства повествует о приключениях девочки и некрасивого, но милого Йети, живущего на ее крыше. Захватывающий сюжет отправит зрителей в увлекательное путешествие от экзотических улиц Шанхая до потрясающих гималайских снежных пейзажей, где живет семья снежного человека.

«Добыча» («Prey»), Франк Халфун

Фильм ужасов «Добыча» студии Blumhouse рассказывает о старшекласснике, которого в воспитательных целях отправляют на якобы необитаемый остров. Однако на месте парень обнаруживает, что в джунглях он не одинок, и встреча с таинственным незнакомцем может оказаться смертельной. Главные роли в фильме исполнили Логан Миллер и Кристина Фрозет.

«Калина красная», Василий Шукшин

Киноконцерн «Мосфильм» выпускает в повторный прокат отреставрированную версию единственного фильма Василия Шукшина, снятого на цветную пленку --«Калина красная» 1973 года. Перед повторным прокатом советской классики специалисты провели цветокоррекцию ленты и улучшили качество звука.

«Люби их всех», Мария Агранович

Отечественный фильм «Люби их всех» режиссера и сценариста Марии Агранович рассказывает об аферистке в исполнении Алены Михайловой, которая разводит мужчин на деньги. Устав от своей «работы», она решает получить побольше денег от богатого издателя с помощью новоиспеченной напарницы и скрыться. Однако ее планы оказываются под угрозой срыва после встречи с бывшим возлюбленным. Эта лента Марии Агранович была участником основного конкурса 30-го «Кинотавра».

«Акварель», Виктор Корсаков

Картина «Акварель» классика документального кино Виктора Корсакова представляет собой полуторачасовое путешествие от озера Байкал до водопада Анхель в Венесуэле. Лента была сняла на суперсовременном оборудовании со скоростью 96 кадров в секунду.

«Канны 2019. Короткий метр» («Cannes 2019. Shorts»)

Также на этой неделе в российских кинотеатрах покажут сборник из девяти лучших короткометражек 2019 года, представленных на Каннском кинофестивале. Отечественные зрители смогут увидеть работы режиссеров из США, Франции, Японии, Венгрии, Израиля и Албании.