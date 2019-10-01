«Больше не в Хоукинсе»: чего ждать от новых «Очень странных дел»

Для тех, кто дошел до финала третьего сезона сериала «Очень странные дела», не секрет, что события продолжения, скорее всего, развернутся на «обратной стороне». Теперь Netflix не просто анонсировал четвертый сезон, но и представил тизер, который частично подтвердил эту гипотезу.

В 45-секундном ролике показана «изнанка» — параллельная вселенная, откуда в мир людей выбираются монстры. Так, посреди жуткого леса находится табличка «Добро пожаловать в Хокинс», которая к концу видео сменяется на надпись «Мы больше не в Хокинсе».

По одной из версий, это означает, что большая часть событий будет происходить именно на «обратной стороне». Многие связали фразу с концовкой третьего сезона и сценой после титров. В финале шериф Джим Хоппер исчез после разрушения оборудования советских военных. Согласно одной из теорий, новые эпизоды будут посвящены операции по его спасению из потустороннего измерения.

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В то же время русскоязычные пользователи твиттера предположили, что герои вовсе отправятся в Россию, чтобы спасти Хоппера. «Представьте, если они [герои] теперь в России», — написал один из пользователей.

Особо проницательные фанаты сумели обнаружить в коротком ролике дом шерифа, уничтоженный в третьем сезоне. На крыльце виден свет, что намекает на то, что полицейский может быть жив. Более того, некоторым показалось, что на крыльце дома кто-то стоит: «Вероятно, я уже высасываю из пальца, но это выглядит как настоящий человек, и этот человек выглядит как Хоппер».

Еще больше загадок вызвали часы. «Итак, на часах 11, так что четвертый сезон, скорее всего, выйдет в ноябре 2020 года, в одиннадцатом месяце и будет приурочен ко Дню благодарения (который был упомянут в третьем сезоне). Или я же полностью ошибаюсь, и это означает Одиннадцать [главная героиня]», — задался вопросом один из поклонников сериала.

Другие посчитали, что в четвертом сезоне персонажи отправятся в путешествие во времени. На эту мысль поклонников подтолкнуло письмо Хоппера, которое он адресовал Одиннадцать. В нем он признался, что мечтает «повернуть время вспять» и «вернуть все на прежнее место».

«Может быть, часы — отсылка к времени. В тизере «Очень странных дел» видны часы, если сделать экран поярче, а также мистер Кларк говорил, что открытие порталов может «влиять на время». Так что, может быть, они каким-то образом отправятся в прошлое и спасут Хоппера», — поделились в твиттере.

Дата выхода и актерский состав следующего сезона пока не раскрываются.

В августе этого года шведский журналист издания Flammen Эрик Хакинг раскритиковал создателей сериала за то, как они изобразили на экране Россию.

«В третьем сезоне сериала Netflix «Очень странные дела» больше не разгадывают загадки, не предаются ностальгии и не сражаются со злом — все это окончательно подменил цинизм, реклама и стереотипы. Русские возвращаются!… На экраны — и не как экономический или политический игрок на международной сцене, а в качестве хладнокровного заклятого врага», — написал он.

По мнению Хакинга, ввести русских персонажей в качестве антагонистов создателям сериала позволила ориентированность проекта на ретро, поскольку до окончания перестройки в американском кинематографе советские «ученые, военные или боксеры», ненавидящие свободу, были главными выразителями безликого зла.

Таких персонажей, отметил он, вводили, когда нужно было наглядно продемонстрировать минусы «коллективного выбора» перед возможностью «заработать до смешного много денег», которую трудолюбивому индивидуалисту предоставлял капиталистический мир.

«Затем русские на несколько лет снова стали добрыми — пока вашингтонские экономисты разрабатывали программу перевода Москвы на рыночные условия. Ну а потом уроженцев России снова стали изображать в виде страшной угрозы всему свободолюбивому и мужественному миру», — подчеркнул Хакинг.