«Ровно об этом я пел»: Макаревич о нашумевшей песне Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал новую песню фронтмена рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова «Вечерний М», в которой высмеиваются российские пропагандисты. Лидер «Машины времени» посоветовал внимательно послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок», в которой таится тот же смысл. Об этом сообщает сайт mk.ru.

«Ровно об этом же я пел три года назад», — сказал Макаревич.

Писатель Дмитрий Быков дал оценку новому произведению Гребенщикова с литературной точки зрения. Критик назвал композицию «упражнением в традиционном российском жанре пародийной апологии, пародийной похвалы и пародийной оды». Он также отметил, что «Вечерний М» отвечает на все главные вопросы населения и указывает «направление к свету».

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По мнению Быкова, сатирическая композиция Гребенщикова имеет общие черты со стихотворением Николая Некрасова «Современная ода», в котором содержатся следующие строки: «Не спрошу я, откуда явилося, // Что теперь в сундуках твоих есть; // Знаю: с неба к тебе все свалилося // За твою добродетель и честь!».

«Борис Борисович часто работает в жанре такой пародийной апологии. Ему скучно развращать, ему интересно издеваться. Издевается он, на мой взгляд, виртуозно», — отметил Быков.

Он отметил, что Гребенщиков, как философ, не может равнодушно смотреть, «как на его глазах пытают детей или клевещут на женщин, или публично лгут, или разжигают национальную или социальную рознь».

«Философ ведь на то и философ, чтобы понимать истоки нравственности, прослеживать мораль в мире. Я думаю, что философ — это не тот, кто постоянно затыкает уши, а тот, кто постоянно интерпретирует действительность...» — объяснил писатель.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Гребенщикова за сатирическую песню «Вечерний М». В своем телеграм-канале журналист предположил, что лидер «Аквариума» работает под «тлетворным влиянием бандеровской Украины».

«Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», — написал Соловьев.

В песне «Вечерний М» Гребенщиков не назвал конкретных имен, но упоминал некого «пропагандиста» российского телевидения.

«Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.// У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.// Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,// И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос — враг», — поется в произведении.

За два дня после публикации на YouTube ролик собрал более 435 тыс. просмотров, 34 тыс. отметок «нравится» и 800 дизлайков. В комментариях к видео большинство пользователей оставили одобрительные отзывы.

«Соловьев сдался. Там же не было ни слова про Соловьева, но он выдался», «Как же прекрасно, что, несмотря на всю обтекаемость и максимальную нейтральность формулировок Бориса Борисовича, все здравомыслящие люди безошибочно улавливают, о ком и о чем идет речь. Все-таки интеллигентный человек и подкалывает тоже очень тонко», «Кажется, наш гуру перешел от сложных метафор на понятный народу язык», «Здорово, что у БГ русское злободневное иногда пробивается сквозь буддийский пофигизм»,

«Я ни разу не был в числе поклонников творчества Бориса, но всегда с уважением отношусь к его творчеству. Но это какой то сакральный шедевр», «Как боженька смолвил», — хвалили пользователи соцсети.

Некоторые подписчики провели параллель между названием композиции «Вечерний М» и шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, однако Гребенщиков опроверг эти догадки.

«Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь — между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором», — написал он в комментариях.

Ранее Соловьев обрушился с критикой на СМИ, которые пытались понять, кому посвящена песня «Вечерний М». Телеведущий намекал на шоу «Вечерний Ургант», заявив, что в стране существует только одна передача со словом «вечер» в названии.