Кто уронил рок? Как русский рэп стал главной музыкой протеста

Несмотря на антисоветскую политическую позицию большинства рок-групп в СССР, из-за неограниченного вмешательства властей в культурную сферу общественной жизни почти невозможно по меркам сегодняшнего дня говорить об активном участии музыкантов в мероприятиях социальной направленности ни в 1970-х, ни даже в 1980-х годах.

Как правило, первым крупным событием, в котором довелось поучаствовать российским рокерам, называют августовский путч 1991 года. На волне перемен, вызванных перестройкой, многие музыканты в те дни решили защитить зарождающееся у них на глазах новое государство и вышли на один из самых массовых политических митингов в истории Москвы, который завершился концертом, вошедшим в историю как «Рок на баррикадах».

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Среди тех, кто набрался мужества открыто поддержать Бориса Ельцина (на месте объявившего о «победе демократических сил»), оказались группы, которые сегодня трудно представить выступающими под единой вывеской, тем более — политического характера: анархисты из «Монгол Шуудан», радикально-ироническая «Коррозия металла», державно-православная «Алиса» (справедливости ради — не настолько державная и православная в те годы), а также «Машина времени», «Круиз» и «Моральный кодекс», традиционно предпочитающие позицию «над схваткой».

Многие из выступавших на концерте «в защиту демократии» получили за свое участие в этих событиях правительственные награды, однако в силу разных причин некоторые из них позднее решили вернуть свои медали (так, для Константина Кинчева переломным моментом стал ввод российских войск в Чечню).

Отдельным явлением в культурно-политической жизни России 1990-х стала сибирская панк-группа «Гражданская оборона», которая смогла проломить стену информационного молчания вместе с падением старых запретов. Ее лидер Егор Летов вместе с Эдуардом Лимоновым, Александром Дугиным и Сергеем Курехиным основал Национал-большевистскую партию, участники которой стали основной целевой аудиторией серии концертов «Русский прорыв». Правда, в отличие от своих более буржуазных коллег, Летов ставил целью не поддержку новой власти, а наоборот — ее критику, порой с максимально спорных позиций.

В XXI веке первой крупной политической акцией с участием музыкантов стал митинг-концерт против смены руководства канала НТВ. Основной его особенностью можно назвать наличие среди выступавших людей, которые традиционно старались держаться в стороне оппозиционной повестки или как минимум с юмором относились к происходящему вокруг: «Любэ», Людмилы Гурченко, Сосо Павлиашвили, Ногу свело!, «Манго-Манго», Тамары Гвердцители, Валерия Сюткина, «Високосного года» и других.

Своего рода прологом к событиям 2011-2012 годов стал концерт в защиту Химкинского леса, часть которого подлежала вырубке для строительства платной дороги. Среди выступающих были заявлены группы «ДДТ», «Барто», «Телевизор», «Вежливый отказ», Александр Ф. Скляр, «Мегаполис» и Padla Bear Outfit. Однако из-за противодействия властей выступить удалось только двоим — Юрий Шевчук спел несколько песен собравшимся под акустическую гитару, а Мария Любичева из группы «Барто» прочитала текст песни «Готов» (что стало причиной не имевшей серьезных последствий проверки со стороны правоохранительных органов).

Шевчук спел на митинге, организованном оппозицией, еще один раз — в феврале 2012 года. Из-за сильного мороза его выступление длилось всего несколько минут, однако собравшимся надолго запомнилось его исполнение народной песни «Ой, мороз-мороз».

С разницей чуть больше года прошли еще два музыкальных события — митинг-концерт в поддержку кандидатуры Алексея Навального на выборах мэра Москвы, а также «Марш миллионов» на проспекте Академика Сахарова. С музыкальной точки зрения они были примечательны долгожданным расширением жанрового состава участников — в оппозиционных митингах-концертах наконец приняли участие ведущие хип-хоп артисты: Noize MC и Влади («Каста»).

Однако по-настоящему серьезную вовлеченность в российскую общественно-политическую жизнь новое поколение рэперов продемонстрировало лишь в 2019 году. Флагманом этого процесса стал Face, который выступил на концерте в поддержку журналиста Ивана Голунова, которому были предъявлены обвинения в сбыте наркотиков (дело против него было прекращено).

После этого появление хип-хоп артистов как на сцене так и среди выступающих уже перестало выглядеть как редкость.

В августе среди вышедших на митинги в Москве заметили одну из главных звезд нового русского рэпа — Оксимирона, который надел футболку с фотографией задержанного в ходе одной из предыдущих акций студента Егора Жукова. А 9 сентября на проспекте Сахарова прошел первый оппозиционный концерт против недопуска ряда кандидатов к выборам в Мосгордуму, на котором казавшихся вечными «гитарных героев» наконец полностью сменила «новая кровь» — вместо Макаревича и Шевчука к зрителям вышли музыканты групп «Кровосток», IC3PEAK и окончательно ударившийся в политическую повестку Face.