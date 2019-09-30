«Хранители», «Екатерина Великая», «Нэнси Дрю» и еще 9 сериалов октября

С 4 октября на Netflix
Проект Netflix «Воспитывая Диона» напоминает то ли приквел сериала «Смолвиль», то ли «добрую» версию фильма «Гори, гори ясно». В центре сюжета Николь Риз (Алиша Уэйнрайт), которая в одиночку растит маленького Диона (Джасайя Янг) — мальчика с внушительным набором суперспособностей. Разумеется, в определенный момент возникает и злое правительство, охотящееся за такими же детьми. В числе продюсеров сериала — постановщик «Черной пантеры» и «Крида» Майкл Б. Джордан (он также исполнил роль отца Диона).
С 6 октября на The CW / с 7 октября на «КиноПоиске HD»
Очередное пополнение «Вселенной Стрелы» — линейки сериалов канала The CW и продюсера Грега Берланти («Ривердейл», «Леденящие душу приключения Сабрины») по комиксам DC. Бэтвумен дебютировала на экране в декабре прошлого года в рамках кроссовера «Флэша», «Стрелы» и «Супервумен» «Иные миры». Теперь первая гомосексуальная супергероиня на The CW (если не считать Аниссу Пирс из «Черной молнии») получает собственное сольное шоу. Бэтмен исчез, три года за Готэмом никто не присматривает, поэтому племянница Брюса Уэйна Кейт Кейн (Руби Роуз) берет дело в свои руки. В роли шоураннерши выступает Кэролайн Дрис, продюсировавшая «Дневники вампира».
С 7 октября на Adult Swim
Авторский проект Геннадия Тартаковского, создателя «Самурая Джека» и режиссера трилогии «Монстры на каникулах». Судя по трейлеру, мультфильм будет самым безбашенным и жестоким из всего, что аниматор выпускал до этого: в двухминутном ролике главный герой — безымянный пещерный человек пересекает бескрайнюю снежную пустыню, скачет верхом на ручном тираннозавре, бьется в воздухе с гигантскими летучими мышами и охотится на мамонта. Всего в мини-сериале будет пять эпизодов.
С 9 октября на The CW / с 10 октября на Netflix
Главный подростковый кэмп-сериал современности, над которым работают креативный директор Archie Comics Роберто Агирре-Сакаса и продюсер Грег Берланти, возвращается с четвертым сезоном. Первый эпизод будет посвящен памяти скончавшегося в марте этого года актера Люка Перри, который играл в «Ривердейле» отца одного из главных героев. В этой серии также появится партнерша Перри по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Шеннен Доэрти: она исполнит «ключевую» и «сверхэмоциональную» роль.
С 9 октября на The CW / с 10 октября на «КиноПоиске HD»
Для тех, кому мало «Ривердейла», The CW запускает практически аналогичный проект — «Нэнси Дрю». В России книжный цикл о девочке-детективше практически неизвестна (в США это один из столпов поп-культуры), однако многие вспомнят выходящую с конца 90-х годов серию квестов от студии Her Interactive. По сюжету 18-летняя Нэнси Дрю (Кеннеди Макманн) и четверо ее друзей, которые только что выпустились из школы, оказываются свидетелями (и подозреваемыми) страшного убийства, в результате чего им приходится начать собственное расследование. Это далеко не первая попытка перенести на экран приключения героини книг Эдварда Стратемейера, но, кажется, первая с по-настоящему хитовым потенциалом.
С 11 октября на Nickelodeon
Перезапуск культовой подростковой хоррор-антологии из 90-х — пока в виде мини-сериала. Формат, кажется, тот же, что и прежде: члены «Полуночного сообщества» собираются в лесу у костра, каждый по очереди рассказывает страшилки. Судя по трейлеру, будет страшнее, чем в оригинале (тоже местами довольно жутком). О других подобных шоу мы писали в материале о том, что можно посмотреть в Хэллоуин.
С 15 октября на USA Network
Телевизионный спин-офф кинофраншизы о суперагенте Джейсоне Борне за авторством создателя «Героев» Тима Крига. Это история нескольких участников секретной программы ЦРУ «Тредстоун»: в какой-то момент их отзывают из «спящего» состояния и поручают смертельные миссии. В главных ролях — Джереми Ирвин («Райские холмы») и Брайан Джейкоб Смит («Восьмое чувство»).
С 16 октября на YouTube Premium
Сериал «Импульс» снимается по книге фантаста Стивена Гулда, чей роман «Телепорт» (из той же серии) в 2008 году экранизировал Даг Лайман с Хэйденом Кристенсеном, Сэмюэлем Л. Джексоном и Джейми Белл в главных ролях. Цикл Гулда посвящен людям, способным перемещаться в пространстве. В «Импульсе» речь идет про 16-летнюю школьницу Генриетту (Мэдди Хассон), которая обнаруживает в себе это умение во время того, как ее пытается изнасиловать одноклассник.
С 20 октября на HBO / с 21 октября в «Амедиатеке»
Одна из центральных премьер сезона — экранизация великого комикса Алана Мура «Хранители». В отличие от полнометражного фильма Зака Снайдера, телеверсия не будет целиком основана на литературном оригинале: это совершенно новая история с новыми героями, которая разворачивается в той же вселенной.
С 21 октября на HBO / с 22 октября в «Амедиатеке»
Другой потенциально громкий проект HBO, стартующий на следующий день после «Хранителей», — мини-сериал «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в роли российской императрицы. Сюжет будет охватывать последние годы ее правления, на которые пришелся бурный роман с князем Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк).
С 25 октября на Netflix
Продолжение сериала создателя «Теории Большого взрыва» Чака Лорри — к слову, его первого проекта, взявшего «Золотой глобус». Майкл Дуглас и Алан Аркин возвращаются к ролям некогда великого артиста, а ныне — руководителя актерской студии Сэнди Комински и его лучшего друга и агента Нормана Ньюлендера соответственно.
В октябре на Premier
Один из самых ярких проектов программы прошедшего недавно фестиваля «Пилот» — триллер от авторов «Гоголя» и «Человека, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (сериал взял приз за лучший сценарий). По сюжету сотрудники колл-центра столичного онлайн-секс-шопа приходят утром в офис, где их запирают неизвестные, которые представляются Мамой и Папой. Теперь героям необходимо выполнять их безумные поручения, чтобы преступники не взорвали заложенную в помещении бомбу.