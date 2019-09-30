«Хранители», «Екатерина Великая», «Нэнси Дрю» и еще 9 сериалов октября

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«Нэнси Дрю» («Nancy Drew») — 1 сезон

С 9 октября на The CW / с 10 октября на «КиноПоиске HD»

Для тех, кому мало «Ривердейла», The CW запускает практически аналогичный проект — «Нэнси Дрю». В России книжный цикл о девочке-детективше практически неизвестна (в США это один из столпов поп-культуры), однако многие вспомнят выходящую с конца 90-х годов серию квестов от студии Her Interactive. По сюжету 18-летняя Нэнси Дрю (Кеннеди Макманн) и четверо ее друзей, которые только что выпустились из школы, оказываются свидетелями (и подозреваемыми) страшного убийства, в результате чего им приходится начать собственное расследование. Это далеко не первая попытка перенести на экран приключения героини книг Эдварда Стратемейера, но, кажется, первая с по-настоящему хитовым потенциалом.