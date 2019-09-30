Кто виноват? Почему Первый канал не показал шоу Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала о состоянии переговоров по выходу в эфир Первого канала программы с ее участием в качестве ведущей.

В частности, она призналась, что не знает, по каким причинам шоу с ее участием, о котором изначально шла речь, до сих пор не появилось в эфирной сетке телеканала. Вместе с этим, подчеркнула Собчак, причины подобной задержки «не лежат в финансовой плоскости».

Слухи о том, что работа над новой программой телеведущей была приостановлена, появились после появления в телеграм-каналах сообщений о решении руководства Первого канала оставить Дмитрия Борисова на позиции ведущего ток-шоу «Пусть говорят», которое он ведет с 2017 года после ухода Андрея Малахова на «Россию 1».

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По данным источников, в ходе переговоров о новой работе Собчак стороны не смогли прийти к согласию в вопросе о гонораре, который она будет получать за участие в новом проекте. Сообщалось также, что во время последней встречи ее представителей с руководством канала стороны говорили о возможности чередования Собчак и Борисова в качестве ведущих через неделю.

Новости о том, что телеведущая может занять место ведущего программы «Пусть говорят», появились почти сразу после того, как стало известно о свадьбе Собчак и режиссера Константина Богомолова. Разговоры о новом назначении телеведущей усилились, так как само мероприятие посетил глава Первого канала Константин Эрнст.

Уверенность комментаторов в том, что она станет новой ведущей Первого канала, возросла после появления промо-ролика, в котором Собчак, лежа в ванне при свечах на фоне ночной Москвы, говорит по мобильному телефону о грядущих переменах в своей жизни.

«Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», — сказала она.

В ответ на это бывший ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов опубликовал в своем инстаграме видеоролик, в котором также появился лежа в ванне в обнимку с супругой Натальей Шкулевой.

«Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — сказал он.

Рассказывая журналу Tatler детали о подготовке своей свадьбы, Собчак признавалась, что испытывает серьезное волнение перед будущей семейной жизнью, так как не уверена в своей готовности ко второму браку. Она подчеркнула, что в компании знакомых неоднократно «высокомерно говорила», что не понимает, как можно связать свою жизнь «с известным и талантливым мужиком».

«Это же бесконечный геморрой. Если бы мне сказали: «Ксюша, а не хочешь ли ты пожить с гением?» — я бы ответила: «Заберите любые бриллианты, только избавьте меня от этой судьбы». Но вот я влюбилась», — говорила она.

По ее словам, когда она впервые встретилась со своим будущим мужем для того, чтобы взять у него интервью, он произвел на нее впечатление «скучного, но умного собеседника», но между ними не возникло романтических чувств.

Симпатию друг к другу будущие молодожены почувствовали спустя несколько лет во время второго интервью.

«Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму Виторгану. Он знал обо все очень давно, задолго до телеграм-каналов», — поясняла Собчак.

Она также отмечала, что «не желала» столь стремительного развития событий в своей жизни, однако не смогла противиться чувству, которое «пришло само», хотя она «честно старалась» взять ситуацию под контроль. Тем не менее, признавалась Собчак, при попытке взять свою волю в кулак и перестать думать о своих эмоциях ей становилось только хуже.

Говоря о своих ожиданиях от свадьбы, телеведущая заявила, что ей «хочется просто праздника»:

«Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость»

Она также назвала обряд венчания «очень красивой традицией», которая останется в памяти самих супругов и их гостей.