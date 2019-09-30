Убежал к молодой? Рыжего Иванушку заподозрили в романе

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем романе с 21-летней моделью из Севастополя Татьяной Поповой. По словам 49-летнего артиста, с молодой девушкой их связывают исключительно приятельские отношения. Он подчеркнул, что Попову может назвать лишь своей хорошей знакомой.

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«Романа нет у нас», — заявил Григорьев-Апполонов в беседе с изданием «СтарХит».

Любопытно, что недавно разведенный певец сам спровоцировал подобные слухи. Поводом стало видео, которое он опубликовал у себя в инстаграме.

По сюжету ролика, сидящая в лодке девушка выловила из воды лягушонка и решила его поцеловать, после чего земноводное обернулось настоящим Григорьевым-Апполоновым и стало задорно смеяться. Позже выяснилось, что спутницей артиста была модель, которая часто пробует свои силы в различных конкурсах красоты.

«Спасибо за позитив», — прокомментировала ролик сама Попова.

Напомним, что в начале сентября Андрей и его 34-летняя супруга объявили о своем расставании. Их брак продлился 16 лет, и за это время у них родились двое сыновей.

Известно, что решение развестись приняла жена артиста, а он, в свою очередь, тяжело переживал разрыв.

«То, что мы с Машей разбежались, сюрпризом ни для меня, ни для нее не стало, потому что наши отношения, наши чувства за последние пару лет действительно остыли. Хотя за себя могу сказать, что люблю ее сейчас так же, как в первый день нашего знакомства. И, конечно, я переживал», — говорил в одном из интервью певец.

Согласно сведениям СМИ, причиной развода стало новое увлечение Григорьевой-Апполоновой — 28-летний баскетболист Андрей Зубков.

Бывшая супруга знаменитости в начале сентября рассказала подписчикам своего инстаграма о предстоящем разводе. Женщина обратилась к общественности с просьбой уважать ее личную жизнь и подчеркнула, что это будет «один единственный пост на эту тему».

«Да действительно мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся)! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей», — написала она.

Она призналась, что считает своего бывшего супруга очень хорошим, позитивным и добрым человеком. Она также отметила, что Андрей «делает очень-очень многих людей счастливыми и несет в себе огромное количество позитива и радости». Мать детей Григорьева-Апполонова заверила, что искренне желает ему счастья в личной жизни и не сомневается в том, что оно его обязательно ждет.

«Так же как счастлив в своем творчестве, которое он от всего сердца дарит своим поклонницам и поклонникам», — заключила она.

Ранее сообщалось о том, что Григорьев-Апполонов публично отказал скандальному телеведущему Андрею Малахову стать героем его программы и рассказать о своем разводе.

«Андрюх, меня сегодня твои продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу про развод с Машей. Не пойду! Ибо обсуждать нечего — развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в Дом-2! Обнял!» — написал певец у себя в инстаграме.

Некоторые поклонницы не упустили шанса испытать удачу и стали предлагать ему свою руку и сердце.

«И вот снова можно вспомнить стих из далекого прошлого. У Андрюши нашего глазки разбегаются — за него сто тысяч девок замуж собираются», — иронизировала над образовавшимся в комментариях «парадом невест» одна из подписчиц.

Нашлись и те, кто юмор певца не понял. Некоторые пользователи соцсети на полном серьезе пытались отговорить любимого музыканта от похода на «низкопробные телешоу».

«Андрей, никуда не ходи. Живи для себя, наслаждайся, радуйся. Дети здоровы, проводи с ними время, приводи им хорошие примеры. Жизнь одна и проживи ее так, чтоб было что вспомнить через 20 лет», — написала поклонница.