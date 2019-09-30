«Неславянская внешность»: жену Гордона унижают за национальность

Четвертая жена телеведущего Александра Гордона Нозанин Абдулвасиева пожаловалась на россиян, которые предвзято к ней относятся из-за таджикских корней. В своем инстаграме 25-летняя девушка рассказала, что неоднократно сталкивалась с проблемами при попытках снять квартиру из-за «неславянских» имени и внешности. По словам Абдулвасиевой, услышав ее имя, арендодатели тут же прекращали телефонный разговор.

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Девушка рассказала, что за шесть лет они с мужем успели сменить четыре квартиры, но с каждым годом оформить аренду становилось труднее. Обзванивая риэлтеров, Абдулвасиева представлялась своим именем, после чего была вынуждена «унижаться и рассказывать свою биографию».

«Почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей «славянской внешности», — объяснила девушка.

Однажды Абдулвасиева не выдержала хамского отношения и сказала риэлтору, что ее муж ортодоксальный еврей, а сама она носит хиджаб. Она отметила, что, отчаявшись, стала представляться арендодателям и агентам Ниной — и тогда дела пошли на лад.

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«Люди, я призываю, в первую очередь, оставаться людьми, быть толерантными и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке», — попросила Абдулвасиева.

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Она добавила, что помнит шокированный взгляд каждого риэлтора, которые после унизительных разговоров удивлялись при виде «мужа Нозы».

Режиссер, актер и телеведущий Александр Гордон познакомился со своей четвертой супругой в 2013 году на съемках фильма «Умник», в котором он сыграл главную роль. Студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева пришла на съемочную площадку для подготовки репортажа. Как сообщает Teleprogramma.Pro, до знакомства с будущим мужем девушка мало интересовалась его работой. Однако несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте пара уживается на протяжении почти шести лет и воспитывает двоих сыновей. Помимо пятилетнего Александра и двухлетнего Федора у журналиста есть 31-летняя дочь Анна от первого брака, которая проживает в США.

Молодая жена Гордона росла в творческой семье: ее дедушка Валерий Ахадов — заслуженный деятель искусств Таджикистана и России, академик российской киноакадемии «Ника» и член правления Гильдии кинорежиссеров России, а отец — продюсер Абдул Абдулвасиев, известный благодаря фильму «Камень» и сериалу «Неzлоб». По словам телеведущего, однажды он вспомнил, что видел свою супругу на съемочной площадке еще ребенком.

«Я помню, как выхожу со смены и вижу, сидят два таджикских ребенка. Оказывается, дедушка Нозы работал там же, где и я. Как выяснилось позднее, я свою жену уже видел в возрасте 10 лет. В супружеских отношениях я могу рассказать о своем опыте, но даже не пытаюсь никогда учить. Сейчас Ноза заканчивает режиссерский факультет.

Я должен был бы ей что-то подсказать, но могу дать только совет человека, который в этом немного понимает. У нас с супругой отношения гораздо живее, проще. Это то, что я люблю, и то, что мне нравится. Нет в этом никакого учительства», — рассказал Гордон.

Недавно по время съемок программы «Мужское / Женское» Гордон призвал соведущую Юлию Барановскую «закрыть рот». Видеозапись инцидента в своем инстаграме выложила сама телеведущая. Высказыванию 55-летнего Гордона предшествовал спор с Юлией относительно того, кто из них читает текст с листка, а кто импровизирует.

«Я не сбился, в том-то и дело. Я просто подумал. Ты-то говоришь по писанному, а я — по задуманному», — заявил Гордон. Когда Барановская попыталась оспорить высказывание коллеги, тот попросил ее «закрыть рот и послушать», после чего в студии по указанию режиссера съемок зазвучали аплодисменты.

«Так и живем», — подписала опубликованный ролик Юлия, сопроводив комментарий несколькими смеющимися смайликами.