«Решил сделать это тайно»: Лазарев раскрыл личный секрет

Певец Сергей Лазарев признался, что помимо сына Никиты у него есть дочь Анна. Об этом 36-летний артист рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ, ведущей которого является Лера Кудрявцева, его бывшая возлюбленная.

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В ходе программы двукратный бронзовый призер «Евровидения» поведал, что его дети являются полноценными родственниками: их выносили разные суррогатные матери, однако биоматериал принадлежал одной и той же женщине. Раскрывать ее личность артист отказался, подчеркнув лишь, что щедро отблагодарил ее за помощь. Кроме того, певец заявил, что из друзей — до съемок передачи — о его втором ребенке знал лишь Влад Топалов, с которым они когда-то были партнерами по группе Smash!!.

«Раньше у меня было одно солнце, а теперь два. Сейчас я еще быстрее бегу домой и еще больше воодушевлен и окрылен. Я вновь решил это сделать тайно, чтобы все прошло спокойно и без лишних разговоров», — добавил Лазарев.

В интервью певец также признался, что лично при родах не присутствовал и забрал девочку из роддома в компании старшего сына, появившегося на свет несколько лет назад. Вместе с тем он подчеркнул, что изначально очень сильно переживал относительно возможной ревности Никиты к сестре и был очень рад, увидев адекватную реакцию на пополнение в семье со стороны мальчика.

Ведущая шоу Кудрявцева, узнав о рождении у Лазарева дочери, в свою очередь, расплакалась, пояснив, что «это слезы счастья».

О появлении на свет второго ребенка Сергея СМИ писали еще в минувшем мае. Сам певец при этом категорически опровергал данные сообщения. Музыкант, в частности, опубликовал в своем инстаграме снимок с сыном, на котором мальчик держит у виска указательный палец, сопроводив фотографию подписью: «Тут как бы мой сын показывает некоторым!»

Позднее он еще раз высказался по этой теме журналистам. «Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» — сказал он kp.ru.

Примечательно, что о рождении Никиты Сергей тоже сообщил общественности далеко не сразу — спустя несколько лет. При этом после обнародования важной для его поклонников информации он стал регулярно публиковать фотографии с ребенком.

Ранее во время разговора с Кудрявцевой наставник Лазарева на «Евровидении-2019» Филипп Киркоров рассказал, что узнал о рождении ребенка у Сергея от суррогатной матери. По словам артиста, звезды шоу-бизнеса стали массово прибегать к данной услуге после рождения его дочери Аллы-Виктории и сына Мартина.

Сам же Лазарев, объясняя, почему длительное время скрывал факт рождения у него сына, заявил о желании сберечь детство Никиты. Кроме того, он подчеркивал, что в случае рождения второго ребенка вновь не станет сразу же сообщать об этом СМИ.

«Когда стало известно о ребенке, когда нас поймали при выходе из церкви папарацци, сказали, что это не мой ребенок, из детдома взял — и вообще «он пиарится», — делился музыкант в одном из интервью.

Также Лазарев отмечал, что счастье любит тишину, и говорил о готовности пойти на крайние меры, если дело коснется его сына. «Я за него удавлю, я убью. Плохо так говорить, но…» — признавался артист.

«Даже когда стало известно, что у меня есть сын, нашлись люди, которые сказали, что это не мой сын. Он голубоглазый, а я кареглазый. Говорили, что это не мой ребенок, что я ребенка брата воспитываю, что это ребенок гитариста моего. Что это все пиар», — сетовал Сергей в рамках шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной».

Вместе с тем Лазарев рассказывал, что Никита очень похож на него самого в детстве. «Одни и те же ужимки и привычки. Он постоянно стоит на голове. Так у меня начиналась гимнастика в детстве», — передает его слова «Вокруг ТВ».