«Это война»: как импичмент Трампу расколол Голливуд

Отец актрисы Анджелины Джоли, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» Джон Войт опубликовал в своих социальных сетях видеообращение к гражданам США, в котором призвал встать на сторону президента страны Дональда Трампа на фоне запуска процедуры импичмента.

«Война. Это война против правды. Это война против наиблагороднейшего человека, который защитил нашу страну, обеспечил нам защиту и вернул былое величие. Позвольте мне встать на сторону нашего президента. Давайте все встанем на защиту нашего президента Трампа от злобных нападок тех, кто требует импичмента», — сказал он.

Обвинения, выдвигаемые в адрес главы государства он назвал преступлением, которое пытаются навязать остальному обществу представители левых сил политического спектра. Действия, направленные против Трампа он назвал «позором», а их инициаторов обвинил в умалчивании того, «что на самом деле вернулось в страну».

Реклама

«Мы стали великими, у нас появились рабочие места, мы получили больше, чем обещал нам кто-либо из президентов. Эти радикальные левые силы – разрушительны. Их представления о том, как все должно быть устроено, извращены ложью, обманом и злостью, и мы задаемся вопросом – почему? Мы спрашиваем, как может человек испытывать такую злость против величия и славы своей страны», — подчеркнул Войт.

По словам актера, причиной такого отношения со стороны его политических оппонентов, стала их злость, которая долго копилась из-за нежелания видеть правду, отсутствия любви и открытости к миру.

«Настоящее значение имеет эффективность обещаний и то, что из обещанного мы — как народ США — получили. А что сделали радикальные левые, чтобы достичь такого величия? Они хотят его уничтожить», — добавил он.

Войт среди прочего подчеркнул, что конкуренты действующего президента «хотят, чтобы цивилизация развивалась по принципу порочного круга».

«Я встаю на защиту Трампа, пусть правда восторжествует, и пусть бог покажет всю истину. О том, что мы действительно стали сильнее как нация благодаря нашему президенту. Левые боятся из-за того, что их силы слабеют с каждой заключенной Трампом сделкой. Во имя Господа и той силы, что он даровал этой нации, мы должны остаться сильными и избавиться от такого зла в наших рядах», — подытожил он свое обращение.

За трое суток видео набрало более 76 тысяч лайков, его разместили в своих аккаунтах более 33 тысяч пользователей. Однако несмотря на прочувствованную речь Войта, не все голливудские звезды оказались согласны с его позицией.

Так, перед премьерой фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» актер Роберт Де Ниро заявил о своей поддержке политическим силам, которые добиваются отстранения Трампа от власти.

«Я надеюсь, что ему объявят импичмент, этого необходимо добиваться», — сказал он.

Де Ниро подчеркнул, что у Трампа нет представлений об этике и морали, назвал его человеком низких душевных качеств, а собранную им команду — «нехорошими» людьми.

С ним согласился также присутствовавший на премьере обладатель премий «Оскар» и «Эмми» Спайк Ли.

«Оранжевый агент» должен уйти», — сказал он журналисту в ответ на вопрос о своих ожиданиях от запуска процедуры импичмента.

Он также призвал дождаться результатов текущего политического процесса.

Среди тех, кто активно поддержал отставку президента был и актер Алек Болдуин. Несмотря на свои заявления про усталость от того сатирического образа Трампа, в котором Болдуин неоднократно появлялся в юмористических скетчах Saturday Night Live, он вновь вернулся к этой роли на фоне новостей об импичменте.

В очередном выпуске программы артист изобразил, как Трамп обзванивает своих сторонников, среди которых оказались его адвокат Рудольф Джулиани, рэпер Канье Уэст и лидер КНДР Ким Чен Ын, с целью выявить виновного в проведении процедуры отстранения его от власти. В конце скетча он принял решение обвинить в происходящем вице-президента США Майка Пенса.